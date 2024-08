Šéf OSN pro lidská práva je šokován "chmurným milníkem" 40 000 obětí v Gaze

15. 8. 2024

Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že dnešní den je „chmurným milníkem“, když počet obětí v Gaze překročil 40 000



V jeho prohlášení se uvádí: „Tato nepředstavitelná situace je v drtivé většině způsobena opakovaným nedodržováním pravidel války ze strany izraelských obranných sil.



„V uplynulých deseti měsících bylo v Gaze každý den zabito v průměru asi 130 lidí. Rozsah ničení domů, nemocnic, škol a míst bohoslužeb ze strany izraelské armády je hluboce šokující.



Mezinárodní humanitární právo (MHP) zcela jasně hovoří o prvořadém významu ochrany civilistů a civilního majetku a infrastruktury. Náš úřad zdokumentoval závažná porušení MHP jak ze strany izraelské armády, tak ze strany palestinských ozbrojených skupin, včetně ozbrojeného křídla Hamásu.



„Vzhledem k tomu, že se svět zamýšlí a zvažuje svou neschopnost zabránit tomuto krveprolití, vyzývám všechny strany, aby se dohodly na okamžitém příměří, složily zbraně a jednou provždy zastavily zabíjení. Rukojmí musí být propuštěni. Svévolně zadržovaní Palestinci musí být propuštěni. Izraelská nezákonná okupace musí skončit a mezinárodně dohodnuté řešení dvou států se musí stát skutečností.“





Mezinárodní charitativní organizace ActionAid uvedla, že je „pobouřena a zdrcena“ po zprávě, že od izraelské ofenzivy bylo v Gaze zabito více než 40 000 Palestinců.



Počet mrtvých je „nepochopitelné číslo“, uvedla ActionAid ve svém prohlášení a dodala:



Každý ztracený život je individuální tragédií. Není to však nevyhnutelné, je to pokračující zvěrstvo, kterému se dalo zabránit.



Obvinila „většinu vlád na celém světě“, že „odmítly udělat minimum pro ochranu civilních životů“, a dodala, že je to „naše kolektivní hanba“.



Požadujeme okamžité kroky k zastavení násilí a pohnání izraelské vlády k odpovědnosti. Obyvatelé Gazy již nemohou déle čekat na spravedlnost, bezpečí a mír.





Bývalý ministr izraelského válečného kabinetu Benny Gantz vyzval premiéra země Benjamina Netanjahua, že je na čase „být statečný“ a přestat se starat pouze o sebe



Gantz ve videoprohlášení, o němž informoval deník Jerusalem Post, uvedl:



Je možné a nutné dosáhnout úspěchů již nyní. Netanjahu, nejprve jste se bál manévrovat, pak jste se bál přesunout úsilí na sever a po celé měsíce jste se bál realizovat plán rukojmích ze strachu o osud koalice.



„Nastal čas, abyste se přestal starat o osud vlády a staral se pouze o osud země. Pro jednou buďte stateční,“ uzavřel.



Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás prohlásil, že plánuje navštívit Gazu a Jeruzalém.



Abbás ve čtvrtek vystoupil v tureckém parlamentu poté, co se setkal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, aby s ním jednal o válce a snahách o příměří.



V projevu, který trval více než 45 minut a jehož se zúčastnili Erdogan a turečtí zákonodárci, Abbás řekl, že se rozhodl navštívit Gazu a Jeruzalém na protest proti izraelské válce na palestinském území.



Obvinil USA, že podporou Izraele a vetováním rezolucí v Radě bezpečnosti OSN prodlužují „katastrofu“, uvedla agentura Reuters. Vyzval také svět, aby právně potrestal Izrael za jeho válečné zločiny a porušování mezinárodního práva.



Abbás sklidil před svým projevem i po něm potlesk vestoje. Projev byl také opakovaně přerušován potleskem, uvedla agentura Reuters.





Pracovník dětské agentury OSN, který minulý týden procestoval Gazu, popsal otřesné podmínky, které viděl, jako „nepopsatelné“.



Salim Oweis, pracovník Unicefu pro komunikaci, řekl televizi Al-Džazíra, že „ani televizní obrazovky to nevystihují spravedlivě“, a dodal:



V místech, jako je Chán Júnis nebo město Gaza, jsou zničeny nejen budovy, ale i celé čtvrti a ulice.



Podle něj jsou životní podmínky ve vysídleneckých táborech a přístřešcích nesnesitelné a i krátký pobyt v nich je kvůli horku, písku a stísněnosti náročný.



V Deir el-Balah je množství vysídlených lidí strašlivé; připadá mu, že všichni byli vysídleni. Mluvíme o 90 % obyvatel, kteří byli alespoň jednou vysídleni.





V Dauhá ve čtvrtek probíhalo nové kolo jednání o příměří v Gaze, jehož cílem je ukončit válku v Gaze a zajistit propuštění desítek rukojmích. V Kataru se měly sejít zástupci USA, Kataru a Egypta s izraelskou delegací. Neočekává se, že by se jich přímo účastnil Hamás, ale v zásadě souhlasil s návrhem předloženým USA, který má mezinárodní podporu.



Bílý dům uvedl, že jednání o příměří v Gaze v Kataru za účasti nejvyšších představitelů USA „slibně začala“, ale že neočekává okamžité uzavření dohody. Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby potvrdil, že se jednání zahájených v Dauhá účastnil ředitel CIA William Burns.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze po loňském útoku Hamásu ze 7. října bylo zabito 40 005 Palestinců. Ve čtvrteční aktualizaci ministerstvo uvedlo, že 92 401 Palestinců bylo zraněno. Většinu obětí tvoří civilisté, ačkoli ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve svých údajích nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví na Západním břehu Jordánu uvedlo, že izraelské síly zabily na okupovaném území dva Palestince. Ministerstvo identifikovalo zabité muže jako 18letého Waela Mishu a 20letého Ahmeda Khalila. Izraelská armáda uvedla, že letadla zabila dva ozbrojence, kteří byli identifikováni jako hrozba pro jednotky operující ve městě Nábulus.



Desítky krajně pravicových izraelských aktivistů se ve čtvrtek pokusily proniknout do Pásma Gazy, aby zde sloužily židovskou bohoslužbu, ale byly zastaveny bezpečnostními službami. Začátkem letošního roku USA a EU uvalily sankce na některé izraelské osadnické skupiny a klíčové osoby s nimi spojené za jejich roli v extremistickém násilí proti Palestincům.



Podle agentury AFP bylo během deseti měsíců přeshraničního násilí mezi Hizballáhem a izraelskými silami zabito téměř 400 bojovníků a vysokých velitelů Hizballáhu a nejméně 118 civilistů. Na izraelské straně, včetně anektovaných Golanských výšin, bylo podle vojenských údajů zabito 22 vojáků a 26 civilistů.



USA vydaly další sankce zaměřené proti obchodním sítím Húxiů a Hizballáhu, uvedlo americké ministerstvo financí. Ministerstvo uvedlo, že se zaměřilo na společnosti, jednotlivce a plavidla obviněné z účasti na dodávkách íránského zboží, včetně ropy a zkapalněného ropného plynu (LPG), do Jemenu a Spojených arabských emirátů jménem sítě húthijského finančního činitele.



Zástupce Spojeného království při OSN James Kariuki odsoudil údajné vazby mezi jemenskými Húsíi a ozbrojenou skupinou al-Káida napojenou na somálské hnutí al-Šabáb. Kariuki na zasedání Rady bezpečnosti OSN označil tato spojení za součást „širšího vzorce destabilizační činnosti Húsíů“ v regionu a vyzval výbory OSN pro sankce, aby „tomuto znepokojivému trendu“ čelily.







