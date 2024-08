Elon Musk by měl být zatčen, pokud podněcoval výtržníky ve Velké Británii, říká bývalý šéf Twitteru

13. 8. 2024

Elon Musk by měl čelit "osobním sankcím" a dokonce hrozbě "zatykače", pokud se zjistí, že na své platformě sociálních médií podněcoval veřejné nepokoje, prohlásil bývalý člen vedení Twitteru.



Nemůže být správné, aby miliardář a majitel společnosti X a další vedoucí pracovníci v oblasti technologií mohli rozsévat nesváry bez osobního rizika, konstatuje Bruce Daisley, bývalý viceprezident společnosti Twitter pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Premiér Keir Starmer by podle něj měl "posílit" zákony o bezpečnosti na internetu a zamyslet se nad tím, zda je mediální regulátor Ofcom "způsobilý řešit rychlé akce lidí, jako je Musk".



"Podle mých zkušeností je tato hrozba osobní sankce na vedoucí pracovníky mnohem účinnější než riziko firemních pokut," píše Daisley a tvrdí, že takové sankce by mohly mít dopad na životní styl technologických miliardářů.



Britská vláda vyzvala platformy sociálních médií, aby se chovaly zodpovědně poté, co minulý měsíc zachvátily Spojené království násilné nepokoje po smrtelném pobodání tří mladých dívek. Premiér obvinila společnosti provozující sociální média z toho, že umožnily šíření nepravdivých tvrzení, že útočník byl muslimský žadatel o azyl, a policie stále častěji stíhá osoby podezřelé z používání online příspěvků k podněcování násilí.



V jednom příspěvku Musk napsal: "občanská válka je ve Spojeném království nevyhnutelná", což ministryně spravedlnosti Heidi Alexander označila za "nepřijatelné". Musk označil Starmera za "dvojího Keira" a "pokrytce" kvůli jeho přístupu k policejní práci. Musk také sdílel falešný příspěvek naznačující, že Starmer plánuje zřídit na Falklandských ostrovech "zadržovací tábory", což později smazal.



Daisley, který v letech 2012-2020 pracoval ve společnosti Twitter, nyní X, popisuje Muska jako někoho, kdo "získal auru teenagera v autobuse bez sluchátek, který vytváří spoustu hluku".



A dodává: "Kdyby Musk pokračoval v rozdmýchávání nepokojů, zatykač na něj by měl za následek soustředění jeho mysli."



"Muskovy činy by měly být pro Starmerovu vládu budíčkem, aby v tichosti přijala zákony a převzala zpět kontrolu nad tím, co je podle naší kolektivní dohody na sociálních sítích přípustné," tvrdí.



Pokračuje: "V krátkodobém horizontu by Muskovi a dalším členům vedení firmy X měla být připomenuta jejich trestní odpovědnost za jejich činy podle stávajících zákonů. Britský zákon o bezpečnosti na internetu z roku 2023 by měl být s okamžitou platností posílen."



S odkazem na algoritmus X, který podle něj upřednostňuje Muskovy vlastní tweety, píše: "Musk může prosadit své rozzlobené tweety na vrchol vaší časové osy, ale vůle demokraticky zvolené vlády by měla znamenat víc než vztek technologického oligarchy - dokonce i jeho."



Ofcom by měl mít právo požadovat, aby byly určité hlasy, "jako například ultrapravičák a fašista Tommy Robinson, deplatformovány", konstatuje.



Dodává: "V přístupu technologických firem nejde ani tak o hluboce zakořeněné principy, jako spíše o peníze - o čemž svědčí rostoucí podpora Trumpa v komunitě rizikového kapitálu v San Francisku.





"Váhali jsme s označením technologických miliardářů za oligarchy, protože lidé jako Bill Gates, Mark Zuckerberg a Jack Dorsey svou politickou moc uplatňovali jemně. Chtít po oligarších, aby se zodpovídali za to, co jejich platformy umožňují, je přímočaré a zcela možné."







