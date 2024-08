Česká demokracie jako řešení reálných problémů pouhou rétorikou

13. 8. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Na Sezamu si lze přečíst čerstvý článek Petra Holuba, který mě velmi zaujal. Cituji: „Teď Český statistický úřad poslal účet. Průměrná domácnost platila v sedmém měsíci tohoto roku za elektřinu o 79,5 procenta víc než v červenci 2021. U plynu o 101,5 procenta. V obou případech jde o druhý největší nárůst v Evropě. Proto českému spotřebiteli nezbývá než si přiznat trpkou pravdu, že iluze návratu nižších cen zůstane právě iluzí. S odstupem by se chtělo se ptát: Jak si vůbec mohl myslet něco jiného?

Velkým hráčům na českém trhu s energiemi nekonkuruje (na rozdíl od severní nebo západní Evropy) žádná nezávislá společnost, která by dokázala nabídnout výrazně lepší podmínky. Jak to s jednou takovou, která se jmenovala Bohemia Energy, dopadlo, si celkem živě pamatujeme. Proč by tedy někdo spotřebitelům ceny snižoval k předkrizové úrovni, když spořádaně platí dvojnásobek?

Na státní regulaci, která vytrhla energetický trn z paty domácnostem v řadě evropských zemí od Portugalska přes Francii až po Slovensko, zase těžko věřit v zemi, kde vláda nemá žádnou motivaci – daně a dividendy od energetiků tvoří značnou část příjmů státního rozpočtu.“

Autor pak pokračuje tím, že pokud jde o drahotu v ČR, ekonomičtí experti se vyhýbají tomu, aby upozorňovali na problém ceny energií. Český statistický úřad tvrdí, že nejvyšší vliv na růst cen měly náklady na bydlení, konkrétně ceny energií, nájemného, vodného a stočného. Místo toho se mluví ve veřejné debatě o cenách v pohostinství a hoteliérství. Není to ale pro období vládnutí téhle vlády typické? Reálné problémy se prostě překonají rétorikou nebo mlčením. Hlavně že máme zájem na stabilitě společnosti a demokratických hodnotách. A ještě více můžeme být šťastní, že vláda má člověka na strategickou komunikaci.

Výmluvné je i to, že vládě se pořád dokola vytýká ze strany různých „demokratů“, že neumí komunikovat, ale jinak věcně dělá všechno v zásadě dobře. Jako by ceny energií nebo funkční státní správa a férové tržní prostředí bylo možno zajistit komunikací vůči veřejnosti. Tím lze zajistit jen přetírání reálných problémů ve stylu „všechno je maximálně rozumné“ nebo „zvládli jsme to“. Ano, pane premiére, zvládli jste rekordní pokles reálných mezd a druhý nejvyšší růst cen energií v Evropě. Myslí si opravdu někdo, že tím, že bude problémy maskovat rétorikou, že je vyřeší? A že tím pomůže demokracii? Ba že dokonce tohle bude vydávat za demokratickou politiku o sobě? Pak je to s demokracií opravdu špatné. Ale na co demokracie a efektivní energetická politika, když budeme mít ty jaderky, že?







Odkaz na článek:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-komentar-trpke-probuzeni-sen-o-levnejsich-energiich-se-nesplni-257608







