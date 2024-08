Bývalý zaměstnanec Twitteru vysoudil 550 000 eur odškodného za nespravedlivé propuštění

14. 8. 2024

čas čtení 5 minut





Gary Rooney se dozvěděl, že údajně dal dobrovolně výpověď tím, že neodpověděl na miliardářův e-mail o Twitteru 2.0.



Společnost Twitter musela zaplatit rekordní pokutu ve výši více než 550 000 eurbývalému vedoucímu zaměstnanci svého evropského ústředí v Irsku poté, co bylo zjištěno, že ho propustila nespravedlivě, když neodpověděl na e-mail od Elona Muska, který vyzýval zaměstnance, aby byli "extrémně tvrdí".



Když Musk v říjnu 2022 zaplatil 44 miliard dolarů za platformu sociálních médií, kterou v následujícím roce přejmenoval na X, Gary Rooney byl ředitelem "source-to-pay", což je funkce v oblasti nákupu, v dublinské pobočce společnosti Twitter International.



Během několika týdnů po převzetí poslal Musk zaměstnancům zprávu, v níž nastínil svou vizi pro firmu.



"Do budoucna, abychom vybudovali průlomový Twitter 2.0 a uspěli ve stále konkurenčnějším světě, budeme muset být extrémně tvrdí," napsal Musk.

"To bude znamenat dlouhé hodiny práce s vysokou intenzitou. Pouze výjimečný výkon bude představovat úspěch."



V e-mailu Musk napsal: "Pokud jste si jisti, že chcete být součástí nového Twitteru, klikněte prosím na ano na níže uvedeném odkazu," a dodal, že zaměstnanci, kteří tak neučiní, dostanou tříměsíční odstupné. Společnost Twitter musela zaplatit rekordní pokutu ve výši více než 550 000 eurbývalému vedoucímu zaměstnanci svého evropského ústředí v Irsku poté, co bylo zjištěno, že ho propustila nespravedlivě, když neodpověděl na e-mail od Elona Muska, který vyzýval zaměstnance, aby byli "extrémně tvrdí".Když Musk v říjnu 2022 zaplatil 44 miliard dolarů za platformu sociálních médií, kterou v následujícím roce přejmenoval na X, Gary Rooney byl ředitelem "source-to-pay", což je funkce v oblasti nákupu, v dublinské pobočce společnosti Twitter International.Během několika týdnů po převzetí poslal Musk zaměstnancům zprávu, v níž nastínil svou vizi pro firmu."To bude znamenat dlouhé hodiny práce s vysokou intenzitou. Pouze výjimečný výkon bude představovat úspěch."V e-mailu Musk napsal: "Pokud jste si jisti, že chcete být součástí nového Twitteru, klikněte prosím na ano na níže uvedeném odkazu," a dodal, že zaměstnanci, kteří tak neučiní, dostanou tříměsíční odstupné.





Irská komise pro pracovní vztahy (Workplace Relations Commission, WRC), která je pracovním soudem v zemi, se nechala slyšet, že Rooney na "ano" nekliknul.



O tři dny později, 19. listopadu, obdržel od společnosti další e-mail, v němž "potvrdila vaše rozhodnutí podat výpověď a přijmout nabídku dobrovolného odchodu".



Rooneymu, který ve společnosti pracoval od roku 2013, bylo sděleno, že se má za to, že rezignoval 18. listopadu, a že jeho přístup do systémů Twitteru byl deaktivován.



O týden později poslal Twitteru e-mail, ve kterém uvedl, že "v žádném okamžiku jsem společnosti Twitter nenaznačil, že rezignuji na svou pozici, ani jsem neviděl žádnou dohodu o rozchodu, natož abych ji přijal".



Ve výpovědi před slyšením v Dublinu, které trvalo pět dní, Rooney WRC řekl, že před změnou vlastníka, kdy Musk převzal kontrolu nad platformou, měl svou práci rád.



Rooney uvedl, že jeho první reakcí na Muskův e-mail byla nedůvěra a že se jej zpočátku bál otevřít z obavy, že jde o spam nebo malware.



Poté, co e-mail obdržel, napsal svému kolegovi do interního systému pro zasílání zpráv ve společnosti: "Musím se ve vlastním zájmu vzdálit. Jsem hluboce znepokojen tím, co se tu v těchto dnech děje."



Ve zprávě dalšímu kolegovi Rooney uvedl: "Twitter 2.0 nebude pro nás dva."



Twitter neúspěšně tvrdil, že Rooneyho nekliknutí na "ano" v odpovědi na e-mail naznačuje, že odstoupil dobrovolně.



Jeho vrchní ředitelka pro lidské zdroje Lauren Wegmanová při slyšení uvedla, že e-mail byl zaslán zaměstnancům v Irsku, kteří nepatřili mezi 140 osob, jež byly po převzetí již propuštěny. Uvedla, že 235 z 270 zaměstnanců, kteří jej obdrželi, kliklo na "ano".



V souvislosti se zbývajícími 35 zaměstnanci uvedla: "Jejich výpovědi jsme přijali."



Wegmanová uvedla, že nálada mezi zaměstnanci byla v té době smíšená, někteří byli z "Twitteru 2.0" nadšeni, zatímco jiní byli spíše negativní a chtěli odejít.



Ve svých závěrech, zveřejněných v 73stránkovém dokumentu s rozhodnutím, rozhodce WRC Michael MacNamee uvedl, že 24 hodin není "přiměřená výpovědní lhůta".



Uvedl, že Rooneyho zprávy kolegům, v nichž nastínil své výhrady k Muskovu převzetí, "nemají žádný význam pro otázku, co vedlo k ukončení pracovního poměru stěžovatele".



Celková částka 550 131 eur za nespravedlivé propuštění, která je irským rekordem, se skládá z Rooneyho ušlé odměny ve výši 350 131 eur za období od ledna 2023 do května 2024 a odhadované ušlé budoucí odměny ve výši 200 000 eur.



Barry Kenny, právní zástupce Rooneyho, uvedl, že vítá "jasné a jednoznačné zjištění, že můj klient nerezignoval na své zaměstnání, ale byl z práce propuštěn nespravedlivě, a to navzdory jeho vynikajícím pracovním výsledkům a dlouholetému přínosu pro společnost".



Řekl: "V této zemi není v pořádku, aby pan Musk nebo jakákoli jiná velká společnost takto zacházela se zaměstnanci. Rekordní ocenění odráží vážnost a závažnost tohoto případu."





Na e-mail tiskovému oddělení společnosti Twitter přišla odpověď: "Nyní jsme zaneprázdněni, ozvěte se prosím později."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0