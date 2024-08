Channel 4 News: Ukrajinci ovládli v Rusku tisíc čtverečních kilometrů

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 12. srpna 2024, 19 hodin:

Další evakuace ruských civilistů, další postup ukrajinských sil. Putin slíbil, že je z Ruska vykopne. Co bude dál s největším ukrajinským hazardem této války?



Dobrý večer. Po dvou a půl letech války si svět zvykl na zamrzlou frontovou linii v zákopech na východě Ukrajiny. Kyjev potřeboval něco dramatického, aby dokázal, že dokáže prolomit patovou situaci a zneklidnit Rusko. Vpád, který začal před několika dny bez zjevného vědomí, natož souhlasu západních spojenců Ukrajiny, nyní vedl k obsazení 1000 km2. Téměř 130 000 ruských civilistů prchá o své bezpečí a prezident Putin zuří. Kreml a armáda se staly terčem útoků. Obvykle loajální média kritizují, že došlo k první invazi na ruské území od druhé světové války. Je to ostuda pro Rusko a obrovský hazard pro Ukrajinu. Vyplatí se to?



Šéf ukrajinské armády tvrdí, že jeho síly nyní kontrolují asi 1000 km2 ruského území, zatímco prezident Zelenskyj ve svém prvním oficiálním komentáři k invazi prohlásil, že vypracovává humanitární plán pro tuto oblast. Vladimir Putin přislíbil, že nepřítele vykopne poté, co mu šéf jeho Kurské oblasti sdělil, že Ukrajina v současné době drží asi 28 vesnic, a gubernátor v sousedním Bělehradě to označil za alarmující ráno. Naše reportáž:



Oleksiy Gioncharenko, ukrajinský politik: "Je to opravdu povzbuzení morálky ukrajinského lidu i armády, protože to ukazuje, že jsou schopni mít úspěchy, že Rusko není tak silné, jak se snaží ukázat. Takže to je úspěch a úspěch je ve světě velmi důležitý."





Ta teď už týden trvající ofenzíva zaskočila Kreml. Ukrajina tvrdí, že nyní kontroluje 1000 kilometrů čtverečních v ruské Kurské oblasti, což dnes donutilo více než 100 000 lidí k evakuaci. Evakuovány jsou i části sousedního Bělgorodu. Gubernátor regionu zveřejnil video, na kterém obchází od dveří ke dveřím vesnice poblíž ukrajinských hranic. Místní mu říkají, že tam zůstali jen dědečkové a babičky. On odpovídá: Odvezeme je do bezpečí a bude tam na ně čekat čaj. Rusové vysídlení ve své vlastní zemi, stejně jako Ukrajinci už léta.





Putin přísně kontroluje narativ o válce. Teď se však dostala až k jeho dveřím. Je těžší to skrývat. Dokonce i ve stěžejním ruském zpravodajském pořadu, který je Putinovou hlásnou troubou, moderátor připouští, že situace na hranicích je napjatá. Ale na setkání se svými představiteli se Putin snažil věci podat pozitivně a řekl jim, že zatímco Ukrajinci možná doufají, že tato diverze zpomalí jejich postup na východní Ukrajině, jejich ofenziva tam nabírá na obrátkách.

Putin: "Nyní začíná být zřejmé, proč kyjevský režim odmítl naše návrhy na návrat k plánu mírového urovnání. Ukazuje se, že nepřítel s pomocí svých západních pánů plní jejich vůli a Západ proti nám bojuje rukama Ukrajinců. Zdá se, že nepříteli jde o to, aby v budoucnu posílil své vyjednávací pozice."









Natia Seskuria: "Myslím si, že je to velmi velká rána pro jeho pověst a vůbec pro jeho image silného vůdce, který chrání ruskou veřejnost, ruský lid před důsledky této války, a celý smysl toho, že se o ruské invazi na Ukrajinu mluvilo jako o takzvané speciální vojenské operaci, bylo ujistit obyčejné Rusy, že se to pro ně nestane otázkou, bezpečnostní otázkou nebo problémem, který by museli řešit."





Rusko bylo možná touto bleskovou ofenzivou zaskočeno, ale nyní se do Kurska valí posily. Nabízí se otázka, jak dlouho může Ukrajina tyto nové hry vydržet? Prozatím však budou podobné scény nadále posilovat morálku na Ukrajině, zatímco za hranicemi budou působit opačně.





Moderátor: Z Moskvy se k nám nyní připojuje Nina Krushcheva, profesorka mezinárodních vztahů z New Yorku. Je vnučkou bývalého sovětského vůdce Nikity Chruščeva. Nino Chruščevová, je skvělé, že jste opět v našem pořadu. Myslíte si, že tento vpád Ukrajiny rozbil auru neporazitelnosti kolem Vladimira Putina uvnitř Ruska?





Nina Chruščevová: Ne nutně. Především Putin nemá auru neporazitelnosti. Většina lidí válku nepodporuje. Hodně lidí, ne většina, ale hodně lidí válku nepodporuje. A ve skutečnosti na to v regionu čekali. Myslím, že na začátku války pořád říkali, no, kdy to bude problém. pro nás v regionu Bělgorod. V tom, který se právě začal evakuovat, na něj měsíc a měsíc a měsíc útočili drony. Takže to je taková cena za válku a to říkal i Putin. Je to speciální vojenská operace, ale měli bychom být připraveni na všechno neočekávané. A ten narativ je přísně kontrolován. Ale i lidé, kteří teď utíkají a prezentují ten narativ, že je správné, že bojujeme proti Ukrajině, protože Ukrajinci přicházejí na naše území a zabíjejí nás tam, takže já bych to zatím nenazývala koncem Putina.





Moderátor: Ne, ne, nemyslím si, že by to někdo opravdu naznačoval. Ale lidé říkají, že je to pro něj oslabení. Zdá se, že vy říkáte, že z toho vlastně může získat nějakou politickou výhodu?





Nina Chruščevová: Ano, to říkám a vlastně to považuji za velmi pozoruhodnou vlastnost Putina, že má úplně slabé ruce. On ale hraje silně ze slabé ruky. On hraje opravdu silnou hru a zatím, když na ruské území přijíždí nepřítel, jak se tomu říká, nepřítel se západními tanky a západními zbraněmi, tak i když si lidé mohou myslet, no, to je problém války, tak to není Putin, kdo na ně útočí. Jsou to lidé z druhé strany a v tomto smyslu to bylo pro Rusy docela sjednocujícím momentem, alespoň na hranicích a pro zbytek Ruska je to zatím ještě příliš daleko, aby měli pocit, že musí jít proti Putinovi.





Nina Chruščevová: Ano, mohlo by dojít k další eskalaci. To jsou ty západní zbraně, které tam jdou, a také jsme to teď v posledních dnech slyšeli z Běloruska, že byly západní zbraně nebo západní drony, které střílely na běloruské území. Takže Bělorusko se možná připravuje. Nechci to předpovídat, že nechci, aby se to stalo, ale může se to stát okamžikem, kdy konfrontace mezi Západem a Ruskem bude nevyhnutelná. Takže je to možná eskalace. A skutečně se zdá, že Vladimir Zelenskyj chce posílit svou ruku nebo nechce jednat o bodech, které navrhl Putin. A Putin dnes řekl, že se Zelenským nebudeme vyjednávat, protože zabíjí naše lidi. Takže v tomto smyslu je možné. že se dostáváme spíše k eskalaci než k řešení nebo k nějakému jednání, o kterém Putin i Zelenskyj mluvili ještě před měsícem.





Moderátor: Když už mluvíme o eskalaci, americké ministerstvo zahraničí dnes vydalo velmi ostré prohlášení, ve kterém obvinilo Íránce z dodávek balistických raket Rusku a uvedlo, že pokud by k tomu došlo, stovky balistických raket, které by pak Rusko mohlo použít proti Ukrajině, tak by to podle amerického ministerstva zahraničí byla dramatická eskalace.





Nina Chruščevová: Ano, to by možná mohlo, ale eskalaci už vidíme u Íránu vůbec. Takže na mnoha frontách vidíme, že potenciálně dochází k eskalaci. Dnes jsme také slyšeli od Vladimira Zelenského, že žád přátele a myslím, že i Velkou Británii, aby umožnili své zbraně střílet dále na ruské území. Takže se zdá, že se dostáváme k eskalaci na všech stranách a myslím si, že jsme ani ještě nediskutovali o severokorejských zbraních, které jsou dodávány do Ruska a podobně. Že to všechno se může stát součástí dalšího prohlubování války a dokonce i pádu do války, protože zatím tedy Putin se zdráhá dokonce vyzývat k řádné mobilizaci na ruské straně.





Moderátor: Takže to je to, co ten obrázek, který vykreslujete, je dost alarmující.





Ukrajinské síly vyvěšují vlajky ve svých znovudobytých vesnicích již dlouho, ale tady se nejedná o ukrajinské území. Strhávají trikoloru uvnitř Ruska při největším útoku na jeho území od druhé světové války, vyvěšování ukrajinských vlajek zde zvedá náladu v národě vyčerpaném 901 dnem války.Vždyť on tu válku vždycky vykresloval jako zástupnou válku proti NATO, proti Západu, dodává všechny ty zbraně. Víme, že západní spojenci se velmi zdráhali, aby Ukrajinci příliš tlačili na opačnou stranu. A prezident Zelenskyj jim samozřejmě o této operaci neřekl. Chci říct, dostáváme se do bodu, kdy by to mohlo v důsledku toho, co se tady děje, ještě eskalovat?Je to docela alarmující. Je to velmi znepokojující. , A Zelenskyj opravdu přijal tento hazard a a dokonce i na Ukrajině, slyšíte v podstatě velmi otevřeně, že Rusko se z toho může úplně zbláznit a budou odvetné akce. Zrovna teď jsme slyšeli výbuchy v Charkově, takže naprosto je to velmi alarmující obrázek. Není to jenom Putin nebo Rusko, které je znepokojeno. Myslím si, že obě strany jsou z toho znepokojeny.