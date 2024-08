Ministr Bartoš neví, co je to odpovědnost

12. 8. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



S hrůzou sleduji vystupování ministra Bartoše za piráty v posledních dnech. Co se to s tím člověkem stalo? Co se to s tou stranou stalo? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu v úterý na jedné straně opakoval, že problémy se stavebním řízením jsou proto, že bylo málo času, ale když moderátor tlačil na to, aby z toho pan ministr vyvodil, že spuštění nového systému mělo být tedy odloženo na leden 2025, jak to po ministrovi bylo z různých míst požadováno, Bartoš tuhle logiku nezvládl.





V pátek jsem zase na Seznamu četl, že neodstoupí, protože by tím potíže nevyřešil. Copak politici v civilizovaných odstupují proto, aby se něco vyřešilo? Anebo snad chtěl pan ministr říci, že bez něj řešení není možné? Co je horší? Politik odstupuje proto, že nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Je to výraz odpovědnosti. Aby nebylo v politice možné jen tak plácat a dělat rozhodnutí bez následků. Pokud pan ministr trval na tom, že nová podoba stavebního řízení musí být spuštěna už v červenci, pak to, co se právě děje, padá plně na jeho hlavu. A v civilizované zemi by neplácal nesmysly, ale s omluvou by dávno odstoupil.

Proč to neudělá, proč se tak ztrapňuje? A kam to chce až dotáhnout? Spoléhá snad na to, že lidé nakonec budou oslavovat jako existující něco, co neexistuje? Zalíbila se mu závěrečná scéna z filmu Bílá paní, v níž lidé oslavují nový most tím, že plavou přes řeku tam, kde most měl být, ale není? Nemohu se zbavit dojmu, že piráti se strašně změnili poté, co ochutnali chuť vládních koryt. Už jim jde jenom o ta koryta a po nás potopa. Mají hypotéky? Bojí se o svou budoucnost, takže potřebují nahrabat co nejvíce, dokud to jde? V každém případě je to odporná fraška a nesmírně poškozuje tento stát i pověst prozápadní demokratické politiky.

Oslava nového, neexistujícího mostu v Bílé paní:





