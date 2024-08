Hamás zpochybňuje účast na nových rozhovorech o příměří v Gaze

14. 8. 2024

Izrael souhlasil s rozhovory o uzavření dohody o příměří ve válce v Gaze, ale Hamás tyto nové návrhy zpochybnil. Uvedl, že vyjednavači by místo toho měli realizovat předchozí plán a "donutit" Izrael, aby se podřídil. Izrael souhlasil s rozhovory o uzavření dohody o příměří ve válce v Gaze, ale Hamás tyto nové návrhy zpochybnil. Uvedl, že vyjednavači by místo toho měli realizovat předchozí plán a "donutit" Izrael, aby se podřídil.

Palestinská militantní skupina Hamás v neděli vyzvala vyjednavače v Gaze, aby předložili plán příměří založený na dřívějších jednáních, spíše než aby zahájili nové rozhovory. Uvedl, že vyjednavači by pak měli "donutit" Izrael, aby se podřídil bez dalších rozhovorů.

Jak Izrael, tak Hamás jsou pod tlakem Spojených států, Egypta a Kataru, aby se sešli k novým rozhovorům s cílem dokončit příměří v Gaze a dohodu o propuštění rukojmích. Summit je naplánován na čtvrtek buď v Káhiře, nebo v Dauhá.

Izrael uvedl, že se zúčastní, zatímco Hamás původně uvedl, že nabídku studuje.

Žádost přichází den poté, co izraelský nálet zabil desítky lidí ve škole, která poskytovala útočiště vysídleným Palestincům ve městě Gaza.

Co řekl Hamás v neděli?

Hamás ve svém prohlášení podmínil svou účast na rozhovorech a uvedl, že chce, aby byl realizován plán, který v květnu představil americký prezident Joe Biden. Tyto návrhy byly později schváleny Radou bezpečnosti OSN.

Hamás "požaduje, aby vyjednavači předložili plán na realizaci toho, co hnutí navrhli... na základě Bidenovy vize a rezoluce Rady bezpečnosti OSN a donutit (izraelskou) okupaci, aby se podřídila," uvádí se ve zprávě.

"Vyjednavači by to měli okupantům (Izraeli) vnutit, místo toho, aby usilovali o další kola jednání nebo nové návrhy, které by poskytly krytí pro agresi okupantů a poskytly jim více času na pokračování genocidy proti našemu lidu," uvádí se v prohlášení.

