Strategická chyba šachisty Putina

12. 8. 2024 / Jan Molič

čas čtení 10 minut

Nikdy jsem Západu nenadržoval. Jsem kritický vůči všem havlovským “hodnotám”, které se staly symbolem prosazování zájmů Západu. Začalo to u nás likvidací československého průmyslu, kupříkladu zrovna Havel se obul do JZD Slušovice a zničil docela kapitalistickou korporaci. Pak schvaloval bombardování Jugoslávie bez mandátu OSN. A tak dále. Nechci nikomu brát jeho modlu, je to můj názor. Dále jsem velmi kritický vůči angažmá USA v Iráku, Afghánistánu či Libyi, protože vidím kam to vedlo. Jsem kritický vůči bezmezné západní podpoře genocidy páchané státem Izrael. Jsou toto havlovská, univerzální lidská práva v praxi?





Snažím se být objektivní. Na začátku války na Ukrajině jsem proto chápal i obavy pana prezidenta Putina z rozšiřujících se západních organizací až k hranicím Ruské federace. Ačkoli třeba snaha vstoupit do NATO či EU byla jistě svobodnou vůlí Ukrajiny, fakticky to byla podle mě provokace a kdyby totéž dělalo Mexiko na hranicích Američanům, rozhodně by se jim to taky nelíbilo.

Nebo Zákon o státním jazyce (2019), který upevnil ukrajinštinu jako jediný státní jazyk. To se nedá popřít, že to nebylo problematické a provokativní.



Jel jsem okolo roku 2015 spolujízdou autem s jedním Ukrajincem, který mi vyprávěl, jak to na Ukrajině vypadá: že tam ani nemůže vzniknout pořádná vláda, protože proti sobě neustále stojí politici, jedni sponzorovaní Západem, druzí Kremlem.

A konečně, také jsem psal, že pan Putin před válkou jasně vyslovil o co mu jde, leč nebylo to respektováno. Vyslovil to zcela jasně: stop rozšiřování NATO na východ, vojenská neutralita Ukrajiny, oficiální bezpečnostní záruky od Západu, ne prosazování jazykového zákonu a dalších úprav namířených proti ruskojazyčným obyvatelům.

Mnoho čtenářů možná toto odmítne číst, jenže pak se chovají _přesně stejně_ jako zatvrzelí putinovci, kteří také odmítají vidět věci z druhé strany a pouze ze všeho obviňují Západ. K objektivitě se jinak dobrat nelze než uznat všechna fakta. A ano, pan Putin to opravdu říkal dlouho předtím než intervenoval. Objektivně vzato, nebyl to tehdy asi záměr Západu ho nevyslyšet jako spíš neschopnost západních politiků, kteří jsou podle mě tak zdegenerovaní, či lépe, společnost je tak zdegenerovaná, že tyto politiky vynesla do čela a ti si buď vůbec neuvědomovali co činí, nebo za tím byly zájmy USA, v jejichž vleku Evropa je. A ano, nutno si taky objektivně přiznat, že Evropa ve vleku USA je.



Konečně jsem psal, že USA je docela lhostejné, zda budou evropská města rozmlácena. Nadále se toho obávám, totiž že bude tendence eskalovat konflikt i za cenu vybombardování evropských metropolí. My v Česku jsme si tak jistí tím, že se nám to vyhne? Zejména když dodáváme Ukrajině zbraně?

Přes tohle všechno, přes snahu o objektivitu a kritiku Západu, se domnívám, že vojenské řešení, k němuž nakonec pan prezident Putin sáhl, bylo strategickou chybou. Fatální strategickou chybou. Proč?

Odkryl karty

Až do války na Ukrajině si celý svět myslel, že ruská armáda je nepřemožitelná a disponuje superzbraněmi. Panu Putinovi se podařilo neuvěřitelné: ukázal celému světu, jaká je realita.



Dokonce ukázal, že Ruská federace, výrobce zbraní, musí zbraně nakupovat v Íránu a Severní Koreji.

Po nejnovějším průniku Ukrajinců na území Ruska je navíc vidět, že ani hranice impéria není dostatečně chráněna.

Takže Čína, kdyby chtěla do budoucna expandovat, bude mít zcela volnou ruku. Přesně ví kam cílit a co čekat. Proti miliardě lidí, z níž může postavit obrovskou armádu, Ruská federace nemá šanci. A už vůbec ne, pokud by byla vyčerpána válkou.

Na začátku války se pan Putin přepočítal

Neměla to být válka, nýbrž jen “speciální vojenská operace”. Neměla trvat tři roky, nýbrž jen tři dny. Mělo dojít k převratu v Kyjevě a k dosazení proruské vlády. Jenže se to zvrtlo. Armáda byla v horším stavu, než si prezident myslel. Asi taky asi poslechl paranoidní teorie svého Dugina.



Těžce se to nepovedlo, stěží to přiznal. Zareagoval jako autokrat, nehodlá ustoupit ani o píď a radši obětuje celou Ruskou federaci, všechny lidi, úplně všechno než by ustoupil. Jenže nemůže obětovat všechno, protože si to nepřeje Čína. Je v kleštích.



Je smutné, že tento, s prominutím dědek, aby uchránil sebe, posílá na smrt statisíce mladých mužů. Zbaběle komunikuje za předlouhým stolem nebo v krytu nebo na své dače či jachtě. Sám vytvořil systém, z nějž nemá úniku.



NATO je prý slabé - proto bylo nutné začít válčit?

Přepočítal se ještě v jedné věci. Pakliže na jednu stranu tvrdí že NATO je nesoudržné, Západ shnilý a před rozpadem – tak proč se ho obával natolik, že sáhl k vojenské intervenci?

(Jistě, neměla to být válka, nýbrž jen převrat, viz výše.)

K dispozici měl řadu jiných nástrojů. Jednak Rusko bylo dlouho považováno za mistra v dezinformacích a jednak měl všude své agenty. Proč toho nevyužil? Proč postupně neobrátil Ukrajince na svou stranu “klidnou silou”, aby si sami chtěli zvolit někoho proruského?

Však sám tvrdil, že má trpělivost. Tak proč ji na Ukrajině ztratil?



Všechno rozmlátit je výhra?

I když se nakonec asi povede získat ukrajinské území a třeba si Ukrajinu celou podřídit, za jakou cenu? Bude to vítězství nebo Pyrrhovo vítězství?

Zničená Kachovská přehrada. Poškozená jaderná elektrárna, pátá největší na světě. Rozmlácená města. Zničená infrastruktura. Půjde to jistě opravit, ale za cenu obrovských investic, které zaplatí spíš cizí půjčky než vlastní ekonomika, tudíž Ruská federace se stane vazalem cizích věřitelů, totiž Číny.



Bylo strategické všechno zničit zrovna v době, kdy Čína jde nahoru a celý svět se žene za high-tech elektronikou a umělou inteligencí?

Řekl bych, že panu prezidentu Putinovi se podařilo jediné: z Ruské federace udělal parádní čínskou montovnu. Pouhou surovinovou základnu pro země BRICS. Velmoc bez moci.

Osvobodil ruskojazyčné Ukrajince?

To jsou ty největší paradoxy, pane Vaněk, že právě ti ruskojazyční obyvatelé Ukrajiny zatím válkou nejvíc trpí.

Výsledkem války nebude ani sjednocení “všeruského lidu”, nýbrž rozkol po další generace. Lze očekávat spoustu diverzních akcí a sabotáží po skončení války. Budou čistky. Skvělá budoucnost pro všechny Rusy i Ukrajince.



Ztratil podstatnou část vlivu

Kupříkladu pražská ruská ambasáda s tisíci pracovníky dlouho platila za vstupní bránu do celé Evropy. Ruští agenti měli volný průchod kamkoli, zejména do Německa a mohli monitorovat dění v celém NATO a ovlivňovat západní organizace. Mohli obšlehnout západní technologie.



Tedy ne že by to nyní nešlo. Ruská federace se snaží vliv obnovit skrz prostředníky, jenže to není stejné jako dřív. Pravda, Evropa už taky není ekonomicky tolik zajímavá, ale to způsobil pan prezident Putin sám.

Evropa byla dosud největším konzumentem ruských surovin bez prostředníků. Plánovaly se nové plynovody. Rosatom měl zelenou v dostavbě Dukovan. To je passé. (Jistě jedny Dukovany ruskou ekonomiku nezachrání, uvádím je jako příklad. Zmařených investic je mnoho.)

Možná se nakonec podaří nahradit ekonomický příjem na východě, jenže Čína si bude diktovat. Není v pozici toho, kdo se bude muset podřídit ruským cenám.



Pan Putin ukázal, že není pán

Všiml jsem si na začátku války jedné podstatné věci: Mluvilo se tehdy o odstrašujícím použití jaderných zbraní. Prezident ČLR Si však panu Putinovi toto rozmluvil. Ten, ať už je chtěl použít či ne, je dosud nepoužil. Čína si to nepřeje. Ani USA si to zřejmě nepřejí.



Nyní už pan Putin není neomezený vládce velmoci. Bude se muset domluvit a bude to prezentovat jako “přátelskou”, ba “bratskou” dohodu se svým východním sousedem, fakticky je čínský vazal.

Čína je absolutní vítěz, USA mají stříbro.

(Pakliže by ovšem větší byznys představovala rekonstrukce území Evropy a s ní spojené finanční půjčky a pomoc/zaháčkování vlastních firem, pak samozřejmě jaderné zbraně by použity být mohly. Jenže ty by nejspíš vyřadily území na zbytečně dlouhou dobu, přitom existují vhodnější zbraně. Zde se proto stále obávám toho, že takové zbraně budou použity, pokud válka bude eskalovat – ovšem to nic nemění na tom, že pan Putin o tomto nerozhoduje. Není pán, je v proxy kleštích.)





Je to snad Západ, kdo masakr začal?

Putinovci tvrdí, že Západ válku začal. To je hezké, ale kdo půl roku předtím shromáždil u hranic celou armádu a pak ji poslal na Ukrajinu? Kdo začal ve velkém střílet jako první? Kdo se přepočítal? To ne Západ, to pan Putin udělal strategickou chybu, že odkryl karty a své eso – jaderné bomby – mu pak zakázali použít.



Američané se mohli klidně snažit dělat na Ukrajině nějaké ty svoje barevné revoluce. Jistě by se tam střílelo, tu a tam by došlo k atentátu, teroristickému útoku či dalšímu Majdanu. Známe jejich “ohrožené demokracie” a řešení. Pochybuju ale o tom, že USA by se odvážily přímo napadnout Ruskou federaci. Tomu nic nenasvědčovalo, ani na to nemají kapacity. A pokud to chtěli, tak jim to pan prezident Putin ve finále skvěle umožnil.



Závěr

Válku na Ukrajině považuju za něco naprosto špatně, co se vůbec nemělo stát. Mám několik známých jak Rusů tak Ukrajinců. Je to absolutní tragédie.



Dříve jsem pana Putina uznával jako stratéga a dosud uznávám, že je charismatický politik (a jsem dalek k tomu, abych ho lacině zobrazoval zašitého v pytli) – jenže v tomhle případě, nemůžu si pomoct, to totálně podělal.







