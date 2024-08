Channel 4 News: Překvapivý vpád Ukrajiny do Ruska

12. 8. 2024

čas čtení 9 minut





Moderátor, Channel 4 News, neděle 11. srpna 2024:



Putinovým silám se nepodařilo zatlačit ukrajinské jednotky postupující na území Ruska. Po dvou a půl letech se válka dostává na práh Ruska.

Dobrý večer. "Vy se možná nezajímáte o válku, ale válka se zajímá o vás," řekl kdysi slavný revolucionář Leon Trockij. Platí nyní totéž pro Rusy, kteří si války rozpoutané jejich vládou na Ukrajině dosud bezstarostně nevšímali. Prezident Zelenskyj poprvé přiznal, že jeho jednotky pronikly až 30 kilometrů do Kurské oblasti Ruska a zatím drží své území. Bylo evakuováno 76 000 ruských civilistů a Kreml je zjevně v rozpacích z toho, co nazývá teroristickou operací. Co jsou klíčové cíle této operace a může to fungovat?

Kurské oblasti v Rusku není válka cizí. Na jeho temné bohaté půdě se odehrály některé z nejzuřivějších bitev druhé světové války. Prezident Zelenskyj poprvé potvrdil, že tam postupuje ukrajinská armáda. Zdá se, že vpád Ukrajinců má za cíl destabilizovat Putina a jeho vojenské velení. Rusko ze své strany slibuje tvrdou odpověď na vpád, který podle něj nemá z vojenského hlediska smysl. Naše reportáž: Kurské oblasti v Rusku není válka cizí. Na jeho temné bohaté půdě se odehrály některé z nejzuřivějších bitev druhé světové války. Prezident Zelenskyj poprvé potvrdil, že tam postupuje ukrajinská armáda. Zdá se, že vpád Ukrajinců má za cíl destabilizovat Putina a jeho vojenské velení. Rusko ze své strany slibuje tvrdou odpověď na vpád, který podle něj nemá z vojenského hlediska smysl. Naše reportáž:





Reportérka:



Vytlučená okna, začerněné balkony a vyděšené tváře vyděšených civilistů se staly pří

znakem ruské války proti Ukrajině. Ale tohle je ruské město. Ukrajina přenesla válku přes hranice.













"Hořela auta, lidé plakali a utíkali z domu," říká tento místní obyvatel. Tento vládní pracovník nabízí evakuaci těchto Rusů do nedaleké školy. V neděli v ranních hodinách se civilisté v obou zemích probudili ve strachu. V těchto bytech v ruské Kurské oblasti bylo zraněno 15 lidí poté, co Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila ukrajinskou raketu.









Zatímco v Kyjevě byli z trosek svého domu vytaženi otec a syn, kteří byli zabiti, když spali v ruském zátarasu.





Moskva se již téměř týden snaží zadržet tento odvážný ukrajinský postup do Ruska. Zveřejnila videa, jako je toto, na nichž je vidět, jak vracejí úder.





Před šesti dny zahájily ukrajinské síly překvapivý útok do západní části ruské Kurské oblasti. Od té doby postoupily o 30 kilometrů dovnitř Ruska. To Moskvu údajně donutilo přesunout některé jednotky z frontové linie na východě Ukrajiny. Moskva se vrhla. Vše, co má, na východ, Rusko získává pozice v Doněcku, Ukrajina se potýká s nedostatkem živé síly a ruští vojáci se přibližovali ke strategickému ukrajinskému městu Pokrovsk.





Ukrajina o této přeshraniční ofenzivě mlčela až do včerejšího večera, kdy ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj prohlásil, že jeho síly posouvají válku na území agresorů.









"Jsem vděčný každé jednotce obranných sil, která dokázala, že Ukrajina dokáže obnovit spravedlnost a udržet potřebný tlak na agresora."





Zde se skupina ukrajinských vojáků natočila, jak vztyčuje svou vlajku v ruské vesnici za hranicemi, zatímco další videa tvrdí, že Ukrajinci berou další ruské zajatce.









Olja Oliker: "Nové je, že vstoupili do Ruska a obsadili a udrželi území, a to je velmi dobře organizovaná operace, která byla držena velmi v tajnosti. Takže to bylo pro Rusy obrovské překvapení a také velmi důležité, že se ukázalo, že Rusové na to nebyli vůbec připraveni. To jsme viděli i loni v létě při Prigožinově vzpouře. Rusové se nepřipravují na věci, které se v Rusku dějí v takovém rozsahu. A v obou případech je to zastihlo nepřipravené."





Scény jako tato v ruské státní televizi otřásají veřejností, která je do značné míry chráněna před válkou na druhé straně svých hranic. V Kursku vyhlásili výjimečný stav a evakuovali asi 76 000 lidí, některé z nich do stanů. Rusko tak dlouho diktovalo dynamiku. Nyní musí reagovat na to, že ji Ukrajina mění.









Moderátor: Nyní se ke mně připojí ředitel oddělení vojenských věd Královského institutu spojených služeb Matthew Savill. Matthewe, moc děkuji, že jste přišel do pořadu. Kreml arogantně prohlásil, že v této operaci nevidí žádný vojenský smysl. Mají pravdu?

Matthew Savill: Dobrý večer. No, chci říct, že v tuto chvíli opravdu nevíme, jaký je úplný rozsah a cíle této akce. Rozhodně je to z hlediska rozsahu největší konvenční vpád ukrajinských sil do Ruska od začátku této fáze války. Ale je tu celá řada věcí, kterých by to mohlo dosáhnout. jak z hlediska propagandy, jsou tu taktické výhody, ale jsou tu i obrovská rizika pro Ukrajince, vzhledem k tomu, do jaké míry to pravděpodobně roztahuje jejich linie a stahuje rezervy, které by za normálních okolností spíše použili jinde.





Moderátor: Když jsem na začátku roku mluvil s prezidentem Zelenským v Kyjevě, řekl anglicky velmi ostře: "Nikdo nemá rád poražené." To je pravda. Myslíte si, že to souvisí s jakýmsi předstihem před americkými volbami a otázkami ohledně budoucího financování Ukrajiny a chtějí zde ukázat, že mohou dosáhnout takovéhoto vítězství?





Matthew Savill: Může to být tak, že se snaží ukázat, že v tomto boji zásadně stále pokračují. Že jsou schopni přejít do ofenzivy. Narativ posledních zhruba šesti měsíců byl do značné míry takový, že jsou v defenzivě a pomalu ztrácejí půdu pod nohama, ztrácejí ji ve prospěch Rusů. A tak pokud byste chtěli posílit mezinárodní podporu a ukázat, že má stále cenu investovat do podpory ukrajinské armády, a to i v příštím roce, který bude rozhodující, pak by to byl jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Ačkoli, jak jsem řekl, jsou zde vážné problémy a v některých ohledech se na to možná budeme muset podívat za několik týdnů nebo dokonce za pár měsíců, abychom zjistili, jaké byly dlouhodobé účinky.





Moderátor: Ukrajina je zatím v této válce definovanou obětí. Existuje zde riziko, zejména v mezinárodních hlavních městech, mezi přáteli? Pokud budete uvnitř Ruska příliš agresivní, může to být kontraproduktivní?





Matthew Savill: Myslím, že už se snaží vytyčit kontrast mezi tím, jak operují jejich síly na místě, a ruskými silami, které se zjevně dopustily obrovských válečných zločinů, když obsadily a pak byly vyhnány z části Ukrajiny. Je tady ta klasická otázka: Je to eskalace, nebo není? Ale myslím si, že v mnoha ohledech by Ukrajinci prostě argumentovali tím, že se jedná o frontovou linii, která je roztažena a nyní je zatlačena zpět za mezinárodní hranici. V mnoha ohledech to odráží to, co udělali Rusové, když se pokusili přijít před několika měsíci kolem Charkova.





Matthew Savill: Myslím, že to je mnohem otevřenější k debatě, protože rozšiřovat jejich linie, když už trpí ruskou přesilou po celé délce frontové linie, je riskantní. Dostávají se na dosah, pravděpodobně více ruských vrtulníků, útočných letadel, těch klouzavých bomb, které byly použity se značným účinkem po celé délce fronty. Takže pokud si s sebou nepřivezli spoustu protivzdušné obrany nebo nenašli nějaký způsob, jak rušit ruské pozorovací drony, pak je tu značné riziko. A to je to, co máme na mysli, když říkáme, že zatím neznáme rozsah této operace. Mají v úmyslu pokusit se udržet toto území na krátkou dobu a fakticky ho vyměnit zpět za něco jiného, nebo se skutečně snaží rozšířit frontovou linii a udržet to území mnohem déle s výhledem na případná pozdější mírová jednání?





Moderátor: No a co se týče tohoto bodu, myslíte si, že by to mohla být příprava půdy, víte, že by si tím mohli připravit pár dalších žetonů na svou stranu pro případná jednání, která by byla konečným řešením?





0

869

A myslíte si, že Ukrajinci mohou toto území, které získali v Kursku, udržet o mnoho déle?Něco takového, co zabírá území, pravděpodobně Kreml dost ztrapňuje, způsobuje, že musí evakuovat desetitisíce Rusů, by tomu mohlo nahrávat, ale pak je otázka, jak dlouho to hodlají držet a kdy si tedy myslí, že by ty rozhovory mohly začít. Takže je tu obrovské riziko, že se pokusí konsolidovat a udržet s některými svými lepšími jednotkami, mechanizovanými, rychle se pohybujícími jednotkami, které tam vyslali, aby se pokusili v podstatě ukrojit tento kus a samozřejmě nevíme, jak moc ho skutečně kontrolují. Je toho hodně, co v podstatě sledujeme jen velmi neúplnou a otevřenou optikou.