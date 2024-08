Ukrajina přepadla ruský konvoj v Kursku, Kreml vyhlásil výjimečný stav

9. 8. 2024

Video, které rozšířili ruští vojenští blogeři, ukazuje zničený konvoj na dálnici E38 vedoucí z východu na západ



Ukrajinské síly uspořádaly noční přepad ruského konvoje 25 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice v Kurské provincii, Kreml vyhlásil federální výjimečný stav a uvedl, že přesouvá další síly, aby se pokusil uhasit čtyři dny starý ukrajinský vpád, který vážně poškodil jeho důvěryhodnost.



Video, které rozšířili ruští vojenští bloggeři, ukázalo zničený konvoj, na němž byla uvnitř některých nákladních automobilů vidět jen těla, na dálnici E38 vedoucí z východu na západ u Okťabrska, což je místo mnohem hlouběji uvnitř Ruska než všechny dosud potvrzené boje od úterního překročení hranice ukrajinskými silami.

Podle komentátorů útok, připomínající ukrajinské útoky na ruské jednotky obléhající Kyjev v prvních týdnech války, demonstroval účinnou strategii "udeř a uteč" - zdá se však, že vpád vyvolal stupňující se reakci Kremlu a jeho celkový výsledek zůstává hluboce nejistý.



Ruské ministerstvo obrany podle tiskové agentury Interfax v poledne uvedlo, že do Kurské oblasti převáží vojenské rezervy včetně raket Grad, dělostřelectva a tanků - zatímco video zveřejněné oficiálními ruskými vojenskými médii Zvezda ukázalo kolonu nákladních automobilů převážejících obrněná vozidla po dálnici.



Alexej Smirnov, úřadující gubernátor Kurské oblasti, uvedl, že Moskva ráno vyhlásila výjimečný stav na federální úrovni, a vyzval obyvatele, aby "zachovali klid a bojového ducha, vzájemně se podporovali, nepodléhali panice a sklíčenosti". Doposud bylo z míst bojů evakuováno 3 000 ruských civilistů.



Jinde bylo hlášeno 10 mrtvých a 35 zraněných Ukrajinců poté, co ruská raketa během dne zasáhla supermarket v Kostiantynivce, asi 8 km od východní fronty v Doněcku. "Ruští teroristé zasáhli obyčejný supermarket a poštu. Pod troskami jsou lidé," řekl prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajině se v úterý ráno podařilo prorazit lehce bráněnou hranici Kurska s několika stovkami vojáků. Překonáním obrany se ukrajinské síly zapojily do rychlého manévrového boje, což je typ boje, který byl během války na Ukrajině, jíž do značné míry dominovaly opevněné zákopy a těžké miny, znemožňující průlomy, k vidění jen zřídka.



Rychle se pohybující boje a omezené zdroje informací znamenají, že je těžké určit, kde se v sektoru nachází frontová linie. Na rozdíl od loňské neúspěšné letní protiofenzívy ukrajinská armáda nezveřejnila triumfální videa z dobytí malých vesnic, která by nepříteli poskytla vodítka.



Polonezávislí ruští vojenští bloggeři, hlavní zdroj informací o vpádu, uvádějí, že Ukrajina dobyla západní část města Sudža, 10 km od hranic, a tři silnice na severovýchod, sever a severozápad od města, včetně místa, kudy vede železnice a pravděpodobná zásobovací trasa do ruského města Bělgorod na východě.



Ruský vojenský blogger Rybar uvedl, že taktika Ukrajiny spočívá v tom, že její obrněná vozidla směřují k ruským pozicím - a "třetinu z nich" používají k vázání obránců, zatímco zbytek je "objíždí, vjíždí do blízkých osad a připravuje léčky". V důsledku toho je kontrola Kyjeva nad územím, na němž operuje, omezená, uvedl blogger a komentátor.



Ukrajinští představitelé se komentářům k útoku, který je prvním případem, kdy pravidelné ozbrojené síly země prolomily mezinárodní hranici, většinou vyhýbali, ačkoli ve čtvrtek večer prezident Zelenskyj na vývoj událostí narážel.



"Rusko přivedlo válku do naší země a mělo by pocítit, co způsobilo," řekl ve svém nočním projevu. Záměry Ukrajiny však zůstávají s vývojem bitvy nejasné.



Hanna Šelest, vedoucí pracovnice Centra pro analýzu evropské politiky, uvedla, že Ukrajina překvapivým útokem získala zpět část iniciativy a že měl "psychologický efekt v tom smyslu, že oslabil obraz Vladimira Putina jako prezidenta siláka, který chrání vlastní lid".



Šelestová dodala, že pravděpodobnou vojenskou nadějí Kyjeva je, že "ruské rezervy budou přesunuty, aby usnadnily situaci Ukrajiny na východě", i když připustila, že nebyl potvrzen žádný přesun vojsk z Donbasu, kde větší ruská armáda již několik týdnů dosahuje pomalých, ale stabilních úspěchů.



Útoky uvnitř Ruska byly pro Ukrajinu považovány za politicky náročné. Její západní spojenci v čele s USA odmítli, aby byly k úderům na mezinárodně uznávané hranice Ruska použity vysoce ceněné západní zbraně z obavy z širší eskalace. Tento týden však Bílý dům vyjádřil poměrně velkou podporu, což podle Šelesta ukrajinským představitelům přináší úlevu.





V dubnu USA veřejně kritizovaly Ukrajinu za to, že se zaměřila na ruské ropné rafinerie, a obávaly se dopadu na ceny energií a inflaci. Ve čtvrtek však Sabrina Singhová, tisková mluvčí Pentagonu, uvedla, že ukrajinský vpád do Ruska je "v souladu s naší politikou", ačkoli i nadále platí, že "nepodporujeme útoky na dlouhou vzdálenost" do Ruska. Singhová odmítla definovat, co je míněno útokem na dálku.



