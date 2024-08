Britské děti se budou ve školách učit, jak rozpoznat extremistický obsah a falešné zprávy online

11. 8. 2024

Ministryně školství zahájila revizi osnov na základních a středních školách zaměřenou na výuku kritického myšlení



Podle plánovaných změn školních osnov se děti budou učit, jak rozpoznat extremistický obsah a falešné informace na internetu, uvedla britská ministryně školství.



Bridget Phillipsonová uvedla, že zahajuje revizi učebních osnov na základních a středních školách s cílem zavést kritické myšlení do více předmětů a vyzbrojit děti proti "hnusným konspiračním teoriím".



V hodinách informatiky by se mohli učit, jak rozpoznat falešné zpravodajské webové stránky podle jejich designu, a v hodinách matematiky by se mohly analyzovat statistiky v souvislostech.





V hodinách informatiky by se mohli učit, jak rozpoznat falešné zpravodajské webové stránky podle jejich designu, a v hodinách matematiky by se mohly analyzovat statistiky v souvislostech.



Phillipsonová, labouristická poslankyně za Houghton a Sunderland South, řekla listu The Sunday Telegraph: "Je důležitější než kdy jindy, abychom mladým lidem poskytli znalosti a dovednosti, které jim umožní zpochybnit to, co vidí na internetu. Proto naše revize učebních osnov vypracuje plány na začlenění kritických dovedností do výuky, abychom naše děti vyzbrojili proti dezinformacím, falešným zprávám a konspiračním teoriím, kterými jsou sociální média zaplavena. Naše nové osnovy budou vždy klást vysoké a rostoucí standardy v základních předmětech - to je neoddiskutovatelné.



Vedle toho však vytvoříme široké, na znalosti bohaté osnovy, které rozšíří přístup ke kulturním předmětům a poskytnou žákům znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby se jim dařilo v práci a v celém životě."



Za výtržnosti vedené krajní pravicí v celé Velké Británii mohou dezinformace šířené na sociálních sítích o původu a náboženství podezřelého z ubodání tří mladých dívek v Southportu 29. července.



Specializovaní policisté stíhají podezřelé online pachatele a influencery odpovědné za "šíření nenávisti a podněcování k násilí ve velkém měřítku".



Týmy prověřují stovky stop, uvedla Národní rada policejních náčelníků.



Moderace a regulace sociálních médií se po nepokojích rovněž dostala pod drobnohled.



Nová regulace platforem sociálních médií - zákon o bezpečnosti na internetu - vstoupila ve Spojeném království v platnost v loňském roce, ale dosud nevstoupila plně v platnost.





Keir Starmer v pátek naznačil, že se bude zabývat dalším zpřísněním regulace sociálních médií poté, co londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že legislativa "neodpovídá svému účelu".







