"Sudža je pro nás obecně ztracená." Vojenští korespondenti Z informovali o dobytí části města v Kurské oblasti ozbrojenými silami Ukrajiny

9. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU), které jsou v ofenzivě v Kurské oblasti, převzaly kontrolu nad částí Sudžy a podle ruských vojenských telegramových kanálů vedou ve městě boj ručními zbraněmi. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU), které jsou v ofenzivě v Kurské oblasti, převzaly kontrolu nad částí Sudžy a podle ruských vojenských telegramových kanálů vedou ve městě boj ručními zbraněmi.

Podle kanálu Rybar, který má blízko Ministerstva obrany Ruské federace, ukrajinské formace "obsadily západní polovinu" Sudži a kontrolují silnice kolem města.

"V tuto chvíli linie dotyku prochází oblastí přehrady - jedná se o nížinu, kterou protéká poměrně malá řeka Sudža," píše telegramový kanál. Rybář označil železniční tratě za další obrannou linii ruské armády.

Informaci, že ukrajinská armáda ovládá většinu města, potvrdil i vojenský blogger Jurij Kotenok. Podle něj se však soustředila v areálu vlakového nádraží, které se nachází ve východní části města.

"Jak jsme očekávali, Sudža je pro nás obecně ztracená. A to je nejdůležitější logistický uzel. A nepřítel se snaží tuto výhodu využít," napsal v ranní zprávě proválečný blogger Mychajlo Podoljak. Upřesnil také, že ukrajinské síly se pokoušejí postoupit ze Sudži dále na sever - směrem ke městu Lgov.

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) zahrnuli západní část Sudža do zóny, do které by ozbrojené síly Ukrajiny mohly během ofenzívy dosáhnout.

Ruská armáda přitom podle vojenských telegramových kanálů dokázala odrazit útok ukrajinských sil na centrum druhého okresu, vesnici Koreněvo. Podle kanálu Two Majors byly ozbrojené síly Ukrajiny zastaveny na okraji osady. "V oblasti Koreněva se (nepřítel) dočasně stáhl. To však není důsledek porážky, ale toho, že se nedokázal prosadit. A proto to může zkusit znovu," řekl Podoljak.

Ruské úřady oficiálně postup ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti nekomentují. Ukrajinská armáda vtrhla na území Ruska v časných ranních hodinách 6. srpna a dobyla 11 vesnic v pohraničním pásmu a také se jí podařilo postoupit do hloubky 10 km.

Den předtím, 7. srpna, náčelník generálního štábu Ruské federace Valerij Gerasimov sdělil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že ukrajinská armáda byla zastavena a bude vržena zpět za ruské hranice.

Podle náčelníka generálního štábu vstoupily do Kurské oblasti jednotky ozbrojených sil Ukrajiny "čítající až 1000 lidí". Jejich cílem bylo dobytí oblasti Sudžanského okresu. Gerasimov poznamenal, že v první den invaze během bojů ukrajinská armáda ztratila 315 vojáků, z nichž 100 bylo zabito, a také 54 obrněných vozidel, včetně sedmi tanků. Dodal, že jednotky skupiny Sever spolu s pohraniční stráží FSB pokračují ve vytlačování ozbrojených sil Ukrajiny z Kurské oblasti.

Zdroj v ruštině: ZDE

