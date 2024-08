"Postrádá to smysl" nebo "strategický bod obratu"? Vojenští experti hledají důvody pro invazi ozbrojených sil Ukrajiny do Kurské oblasti

9. 8. 2024

Vojenská operace ukrajinských sil v Kurské oblasti se ukázala jako docela účinná: Za první dva dny postoupily až o 30 km, dobyly stanici Gazpromu, přes kterou je dodáván plyn do Evropy, asi tucet osad a desítky válečných zajatců. Navzdory povzbudivým zprávám z ministerstva obrany a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova se ruským jednotkám nepodařilo klást výraznější odpor. Vojenská operace ukrajinských sil v Kurské oblasti se ukázala jako docela účinná: Za první dva dny postoupily až o 30 km, dobyly stanici Gazpromu, přes kterou je dodáván plyn do Evropy, asi tucet osad a desítky válečných zajatců. Navzdory povzbudivým zprávám z ministerstva obrany a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova se ruským jednotkám nepodařilo klást výraznější odpor.

"Ale jaký je smysl této operace?" ptají se odborníci.

Narušení

Ruská armáda má výraznou převahu v živé síle, což je důvod, proč ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) nejsou schopny zadržet její ofenzívu v Doněcké oblasti, napsal Rob Lee, vedoucí pracovník Eurasijského programu v Institutu pro výzkum zahraniční politiky. Invaze do Charkovské oblasti ještě více "napnula" ukrajinské zálohy, velení nyní nemá dostatek zdrojů na doplnění jednotek na frontě a zabránění ruským průlomům. Invaze na ruské území již proběhly, ale do těchto operací se zapojily ruské jednotky bojující na straně Ukrajiny, jako byly Legie pro svobodu Ruska a Ruské dobrovolnické sbory. Neměly znatelný dopad na průběh nepřátelských akcí na Ukrajině, ani na veřejné mínění uvnitř Ruska, které by mohlo představovat jakékoli nebezpečí pro Vladimira Putina, poznamenává Lee.

Nyní se na operaci podílejí pravidelné jednotky ozbrojených sil Ukrajiny, zdůrazňuje. Pokud je však jeho cílem donutit ruské velení k přesunu jednotek z fronty do Kurské oblasti, pak je nepravděpodobné, že by toho bylo dosaženo, protože ruská armáda má jednotky v pohraničních oblastech, domnívá se odborník:

"Rusko už má v oblasti velké síly a pravidelné jednotky, dobrý systém operačního řízení a má jednotky branců, kteří se na Ukrajině nepoužívají a mohou být nasazeni."

Několik desítek branců, soudě podle zpráv z fronty, však skončilo v ukrajinském zajetí. A neschopnost armádních jednotek a jednotek FSB zastavit ukrajinskou ofenzívu donutila Kreml stáhnout jednotky z Afriky.

Chopit se iniciativy

Mychajlo Podoljak, poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, nabídl jiné vysvětlení. Ukrajina zahájila ofenzívu v Kurské oblasti, aby posílila svou vyjednávací pozici, řekl ve vysílání celoukrajinského teletonu. Podle něj budou mít ruské ztráty území, lidí a vybavení "pozitivní dopad na jednání" a postup ozbrojených sil Ukrajiny hluboko na ruské území "vyděsí Rusy a zhorší jejich postoj k Putinovi".

"Reagují (Rusko) na něco jiného než na strach? Ne, musíme si to konečně uvědomit," řekl Podoljak.

Operace může mít politické motivy, domnívá se Mick Ryan, generálmajor australské armády ve výslužbě, specialista na vojenská studia na Sydney Lowy Institute a ve Washingtonu sídlící Center for Strategic and International Studies (citováno Financial Times):

"Ukrajinská vláda se chce chopit iniciativy a strategické agendy, za tímto účelem takovou operaci provedla."

Kyjev nevaroval Washington o svých záměrech, což je u taktické operace normální, uvedl ve středu večer mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. V červnu Spojené státy umožnily Ukrajině použít americké zbraně k útokům na vojenská zařízení na ruském území za účelem ochrany Charkovské oblasti. "Tato politika se nezměnila a oni (ozbrojené síly Ukrajiny) ji dnes svými činy neporušují," řekl Miller.

Washington neví o cílech operace a kontaktoval Kyjev, aby získal informace, řekli američtí představitelé deníku The Wall Street Journal. Původní hodnocení podle jednoho z nich je, že invaze byla reakcí na ruské útoky, a to i z Kurské oblasti.

Bod zlomu

"Ukrajina nemůže otevřít druhou frontu. Potřebují stabilizovat frontovou linii na Donbasu," kategoricky se vyjadřuje Nick Reynolds, specialista na pozemní válku z Royal United Services Institute.

Navzdory obrovským ztrátám (podle britské vojenské rozvědky ztrácí ruská armáda od května asi 35 tisíc vojáků měsíčně zabitých a raněných), respektive díky nim, okupační síly urychlily svůj postup v Doněcké oblasti. Hrozí ztráta měst Chasiv Jar (strategicky umístěného na kopci) a Torecka s Pokrovskem, které slouží jako zásobovací centrum ozbrojených sil Ukrajiny. Pokud je obsadí ruská armáda, otevřou se silnice do měst jako Konstantinyvka (další významné logistické centrum ozbrojených sil Ukrajiny), Družkovka, Kramatorsk a Slavjansk.

Ruská armáda má dostatek záloh na to, aby je vrhla proti ukrajinské skupině v Kurské oblasti a nestáhla jednotky z fronty, říká Pasi Parainen z finské společnosti Black Bird Group, která se zabývá analýzou vojenských dat. Ozbrojené síly Ukrajiny riskují, že ztratí své již tak chybějící zkušené bojovníky, řekl The New York Times:

"Z operačního a strategického hlediska nedává tento útok smysl. Zdá se, že je to obrovské plýtvání lidmi a zdroji, které jsou zoufale potřeba jinde."

"Vzhledem k tlaku na ukrajinskou obranu jinde je v tuto chvíli obtížné přijít se strategickým vysvětlením této operace," připouští Ryan.

V článku pro Foreign Affairs navrhuje, aby se Ukrajina zaměřila na větší úkol – rozvoj "teorie vítězství", která by měla zahrnovat vojenské, ekonomické, diplomatické a informační aspekty. Ve vojenském aspektu budou muset ozbrojené síly Ukrajiny "zdvojnásobit počet ruských ztrát, aby donutily Moskvu, která nyní na frontě ztrácí tolik lidí, kolik jich nabírá do armády (více než 1000 denně), přemýšlet o tom, koho naverbovat nebo odvést". K tomu bude nutné "vyvinout novou, efektivnější útočnou doktrínu a použít velké množství bezpilotních systémů na zemi i ve vzduchu".

Teorii vítězství bude možné uvést do praxe v roce 2025: Nyní je podle Ryana Ukrajina v nejtěžší situaci, ale brzy by se měla začít zlepšovat. Takovým tempem, jaké bylo od začátku roku, bude ruská armáda schopna bojovat maximálně další měsíc nebo dva, věří generálmajor:

"Ani ty největší a nejefektivnější vojenské organizace nemohou postupovat kontinuálně a po ztrátě tolika vojáků se může okno příležitosti pro Rusko brzy uzavřít... V armádě se tomu říká kulminační bod, doba, kdy útočícím silám dojdou muži, vybavení a schopnosti potřebné k pokračování efektivní operace."

