Rusko: Medveděv požaduje zahájení ofenzívy proti Kyjevu a Oděse

9. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

Rusko musí v reakci na invazi ukrajinských sil v Kurské oblasti zahájit ofenzívu proti Kyjevu a dalším velkým městům Ukrajiny, uvedl místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv. Rusko musí v reakci na invazi ukrajinských sil v Kurské oblasti zahájit ofenzívu proti Kyjevu a dalším velkým městům Ukrajiny, uvedl místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv.

"Od nynějška by měla NVO získat otevřeně extrateritoriální charakter… Je možné a nutné jít na území stále existující Ukrajiny. Do Oděsy, do Charkova, do Dněpropetrovska, k Nikolajevu. Do Kyjeva a dál," napsal Medveděv na Telegramu.

Vyzval k opuštění "hranic Ukrajinské říše, které někdo uznává" a k tomu, aby se o tom mluvilo "otevřeně, bez rozpaků a diplomatických úskoků". "Teroristická operace banderovců by měla odstranit všechna tabu z tohoto tématu. Ať si to všichni, včetně britských parchantů, uvědomí: Přestaneme pouze tehdy, když to budeme považovat za přijatelné a pro nás výhodné," řekl Medveděv.

Zdroj v ruštině: ZDE

0