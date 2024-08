Experti OSN: Právní normy nyní naléhavě vyžadují vydání zatykačů na Neanjahua a představitele Hamásu

9. 8. 2024

Petice Amicus podaná námi, experty OSN, u Mezinárodního trestního soudu v souvislosti s Palestinou: 1. ICC má pravomoc na základě Římského statutu, nikoliv na základě delegace. 2. Palestina nikdy neztratila normativní jurisdikci. 3. Normy Jus cogens nyní vyžadují naléhavé zatýkací rozkazy.

Amicus petition filed by us UN experts at the ICC re Palestine: 1. ICC has jurisdiction based on the Rome statute not due to delegation. 2. Palestine never lost prescriptive jurisdiction. 3. Jus cogens norms require urgent arrest warrants now.