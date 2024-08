Izrael lhal, že při útoku na školu zabil 20 členů Hamásu. Česká televize to odvysílala, jako by to byl fakt

11. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Z více než 100 civilistů, které Izrael chladnokrevně zabil, jich 19 vybral a lživě tvrdil, že byli členy Hamásu. Čtyři z nich patřili k rodině Jaabariových, kterou osobně znám - nikdy se nezapojili do žádných politických ani vojenských aktivit. Další byl imám, jeden můj soused z rodiny Habíbů, která měla vážný spor s Hamásem, a univerzitní profesor z rodiny Kahloutů, kteří se nikdy neúčastnili žádné politické činnosti.

Identifikovali jsme také dva další: Abdul Aziz Al-Kafarneh, civilista z Bejt Hanúnu bez vazeb na Hamás, a Abdul Karim Hamad, zbožný muž, který sympatizoval s Hamásem, ale nikdy nevstoupil do jeho řad.

Izraelská armáda tvrdí, že Mounther/Montaser Daher byl jedním z údajných cílů, které dnes ráno zabili při masakru ve škole Tabi'een. Ve skutečnosti byl Montaser obyčejný občan, kterého spolu s jeho sestrou zabila izraelská armáda v pátek odpoledne, den před masakrem.

První kontroly také odhalily, že první jméno na seznamu izraelské armády je Yusuf Al-Wadiya. Další vyšetřování ukázalo, že Jusufa Al-Wadiyu Izrael zabil v jeho domě dva dny před masakrem.

Jedním ze jmen na seznamu je Muhammad Hamid Al-Taif, bývalý ředitel školy a zprostředkovatel v místním výboru, který nemá žádné vazby na politické aktivity.

Out of over 100 civilians that Israel cold-bloodedly killed, they singled out 19 and falsely claimed they were Hamas members. Four of them were from the Jaabari family, whom I personally know—they never engaged in any political or military activities. Another was an imam, one was… pic.twitter.com/GXAwiVnakC