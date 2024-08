Gaza: Mrtvoly se rozdělují podle váhy. 70 kg rozdrcených částí těl = jeden člověk

10. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

V těchto dnech jsem měl stát na pódiu a promovat na vysoké škole. Místo toho sbírám pytle se zuhelnatělými, rozřezanými těly žen a dětí, které zabily izraelské okupační síly.

On these days, I was supposed to be walking the stage, graduating from college. Instead, I'm picking up bags of charred, dismembered bodies of women and children who were killed by Israeli occupation forces. pic.twitter.com/aqXHU9AP4T