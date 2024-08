Cílem Ukrajiny je "destabilizovat Rusko" pomocí tisíců vojáků vpádem do Kurska

11. 8. 2024

čas čtení 5 minut





Ukrajinský činitel vysvětlil, že Kyjev se snaží "nepřítele vyčerpat" a že západní partneři se na tom "nepřímo" podílejí



Tisíce ukrajinských vojáků se účastní invaze, jejímž cílem je destabilizovat Rusko tím, že ukáží slabiny země, uvedl jeden vysoký ukrajinský představitel v době, kdy útok vstoupil do šestého dne.



"Jsme v ofenzivě. Cílem je roztáhnout pozice nepřítele, způsobit mu maximální ztráty a destabilizovat situaci v Rusku, protože není schopno chránit vlastní hranice," uvedl bezpečnostní činitel pod podmínkou anonymity.



Ruská armáda uvedla, že do přeshraničního vpádu, který začal v úterý a podle všeho zaskočil Kreml, bylo nasazeno asi 1 000 ukrajinských vojáků, kteří umožnili ukrajinským silám proniknout do ruských obranných linií.



Na otázku, zda je počet 1 000 správný, úředník odpověděl: "Je to mnohem více... Tisíce."

Tisíce ukrajinských vojáků se účastní invaze, jejímž cílem je destabilizovat Rusko tím, že ukáží slabiny země, uvedl jeden vysoký ukrajinský představitel v době, kdy útok vstoupil do šestého dne."Jsme v ofenzivě. Cílem je roztáhnout pozice nepřítele, způsobit mu maximální ztráty a destabilizovat situaci v Rusku, protože není schopno chránit vlastní hranice," uvedl bezpečnostní činitel pod podmínkou anonymity.Ruská armáda uvedla, že do přeshraničního vpádu, který začal v úterý a podle všeho zaskočil Kreml, bylo nasazeno asi 1 000 ukrajinských vojáků, kteří umožnili ukrajinským silám proniknout do ruských obranných linií.Na otázku, zda je počet 1 000 správný, úředník odpověděl: "Je to mnohem více... Tisíce."



Po několika dnech oficiálního mlčení ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu poprvé přiznal ofenzívu a prohlásil, že Kyjev "tlačí válku na území agresora".



Po znovudobytí rozsáhlých oblastí v roce 2022 jsou ukrajinské síly z velké části na ústupu a stále více se potýkají s nedostatkem lidských zdrojů a dodávek zbraní. V úterý však ukrajinské jednotky vtrhly přes hranici v dosud největší a nejúspěšnější podobné ofenzivě Kyjeva v konfliktu.



Ukrajinské jednotky postoupily o několik kilometrů do Kurské oblasti, což donutilo ruskou armádu přispěchat se zálohami a dodatečným vybavením - ačkoli ani jedna strana neposkytla přesné údaje o nasazených silách. Rusko evakuovalo z oblasti desítky tisíc civilistů a Ukrajina rovněž evakuovala tisíce lidí ze Sumské oblasti za hranicemi.



Operace "výrazně pozvedla naši morálku, morálku ukrajinské armády, státu a společnosti", uvedl ukrajinský představitel, který hovořil po týdnech ruského postupu na východě Ukrajiny.



"Tato operace ukázala, že můžeme přejít do ofenzivy, postupovat vpřed. Zdá se, že Rusové mají problémy s koordinací, připraveností k akci," dodal.



Úředník však vysvětlil, že na boje na východě země zatím neměly velký vliv. "Situace se v podstatě nezměnila. Jejich tlak na východě pokračuje, nestahují vojska z oblasti," řekl a dodal pouze, že "intenzita ruských útoků trochu poklesla".



Úředník uvedl, že ukrajinské jednotky budou při pobytu na ruském území respektovat mezinárodní humanitární právo a nemají v plánu anektovat oblasti, které drží.



"Neexistuje žádná myšlenka na anexi... Působíme v přísném souladu s mezinárodním právem," uvedl a dal to do kontrastu s údajným porušováním ze strany ruských jednotek na okupovaném území.



Na otázku, zda je cílem obsazení jaderné elektrárny Kursk v blízkosti hranic, úředník odpověděl: "Uvidíme, jak se bude kurská operace vyvíjet. Rozhodně nebudeme dělat problémy jaderné bezpečnosti. To můžeme zaručit."



Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala obě strany "k maximální zdrženlivosti, aby se zabránilo jaderné havárii s možnými vážnými radiologickými následky".



Bílý dům ve středu uvedl, že kontaktuje Ukrajinu, aby se dozvěděl více o "cílech" vpádu.



V květnu Joe Biden povolil Kyjevu použít zbraně dodané USA proti cílům těsně za ruskou hranicí, aby odrazil tlak Moskvy na Charkovskou oblast.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby však uvedl, že se "nic nezměnilo" na politice USA, která odrazuje od širších úderů nebo útoků uvnitř Ruska.



Na otázku, zda byla západním partnerům tato ofenzíva utajena, odpověděl ukrajinský činitel, že to je "nesprávné". "Soudě podle toho, jak aktivně jsou západní zbraně používány, naši západní partneři se na plánování nepřímo podíleli," dodal.



Představitel uvedl, že očekává, že se Rusku "nakonec" podaří zastavit ukrajinské síly v Kursku a oplatit rozsáhlý raketový útok, který se zaměří "na rozhodovací centra" na Ukrajině.



Již došlo k intenzivnějšímu bombardování Sumské oblasti těsně za hranicí od Kurska. Mezitím při nočním raketovém útoku poblíž Kyjeva zahynul muž a jeho čtyřletý syn, uvedly záchranné služby.



V sobotu večer se v centru a na východě Kyjeva ozvaly výbuchy poté, co ukrajinské letectvo uvedlo, že na město míří dvě ruské rakety.



Ukrajinské síly zničily 53 z 57 útočných dronů, které Rusko odpálilo během nočních náletů, uvedlo v neděli ukrajinské letectvo. Drony byly zničeny v různých částech Ukrajiny během útoku, který podle letectva zahrnoval také čtyři rakety severokorejské výroby.





"Podle předběžných informací Rusové při tomto útoku použili severokorejskou raketu - další záměrný teroristický úder proti Ukrajině," napsal Zelenskyj na sociální síti. "Pyrotechničtí experti stále pracují na zjištění přesných údajů týkajících se této rakety."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0