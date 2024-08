Česká televize nominována nebyla

9. 8. 2024

Britské veřejnoprávní Channel 4 News systematicky přinášejí každodenně reportáže o izraelském vraždění v Gaze. Byly za svou vynikající práci, na kterou v Britských listech často odkazujeme, nominovány na IEmmys. Blahopřejeme!



(Mezinárodní ceny Emmy neboli International Emmy jsou součástí rozsáhlé řady cen Emmy za umělecké a technické zásluhy pro televizní průmysl.)

Channel 4 News s hrdostí potvrzuje naši nominaci na @iemmys za naše zpravodajství z války mezi Izraelem a Hamásem - potvrzení rigorózního a životně důležitého zpravodajství mnoha kolegů.

