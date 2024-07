Channel 4 News z Gazy. Další děsivá reportáž, kterou neuvidíte v českých médiích

12. 7. 2024

čas čtení 11 minut

Foto: Tříměsíční nemluvně vyhrabané z trosek. Jeho rodiče a celá jeho rodina byli zavražděni Izraelem

Izrael nyní vybombardoval čtyři školy plné uprchlíků. Českou vládu to nezajímá

Reportér: Gaza City dnes brzy ráno. Záchranáři rychle projíždí ulicemi posetými sutinami. Jsou na cestě na místo dalšího izraelského útoku. Bombardování je nyní nejintenzivnější od prvních dnů války. Zranění lidé jsou nakládáni do sanitek, ale ve městě už nefunguje žádná větší nemocnice, která by je mohla ošetřit.



Na malé klinice vytahují z trosek malého přeživšího. Malý Omar, kterému jsou teprve tři týdny. Jeho matka, otec a starší sestra jsou mrtví. Zoufalá a osamělá teta přemýšlí, jak se o něj postarat.









"Právě jsem se dozvěděla, že dům mé rodiny byl vybombardován. Řekli nám, že všichni jsou pod troskami. Slyšeli jsme pláč dítěte. A oni ho vyhrabali ven. Nevím, co na to říct. Co spáchalo toto dítě?" ptám se."











Toto byla poslední fungující nemocnice ve městě Gaza. Lůžka v její kapli jsou nyní prázdná, veškerý personál i pacienti evakuováni.

***







0

216

Venku na podlaze potřísněné krví leží zbytky toho, co kdysi bývalo milující rodinou.Izraelští vojáci jsou opět na místě ve městě Gaza a bojují, jak říkají, s bojovníky Hamásu. Neustále však přibývá civilních obětí a na jejich ošetření není zdaleka dostatek prostředků."Bývali jsme malá místní klinika pro léčbu jednoduchých nemocí. Teď je to pohotovost a my pracujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, protože bombardování neustává."Mnoho obyvatel prchá. Izraelská armáda shazuje letáky s varováním, že celé město bude považováno za nebezpečnou bojovou zónu. Zdůrazňuje, že jsou bezpečné cesty na jih. Jde však o vyčerpané a vyděšené obyvatelstvo."Nevíme, kam jít. Jenom chodíme pořád dokola. Není kam jít. Všude je bombardování. Poslouchejte. Podívejte, slyšíte to."Prakticky všichni z více než dvou milionů obyvatel Gazy byli opakovaně vysídleni. Někteří z nich tento hněv a frustraci směřují jak na Hamás, tak na Izrael."Musel jsem se dvacetkrát stěhovat z jedné čtvrti do druhé. Co jsme udělali? Není to naše vina. Kde jsou vůdci Hamásu? Sedí neustále na svých židlích? Copak nemyslí na naše utrpení, na to, že naše děti jsou zabíjeny? Naše domovy byly zničeny."Nikde v Gaze není bezpečno. Takto se hrál fotbal na dvoře školy, která poskytuje útočiště vysídleným lidem poblíž Chán Júnisu. Najednou dopadla izraelská raketa.Dnes pohřby téměř 30 zabitých, většinou žen a dětí. Izrael uvedl, že incident přezkoumává, ale že se zaměřil na bojovníka Hamásu, který se podílel na útocích ze 7. října.Jednalo se však o čtvrtý úder na školní budovu nebo v její blízkosti během čtyř dnů. Izraelská armáda tvrdí, že v posledních dnech zabila desítky operativců Hamásu a zničila tunely používané touto skupinou.Přestože nyní znovu obsazuje už dříve vyčištěné oblasti, ministr obrany dnes hovořil o úspěších armády."Zlikvidovali jsme nebo zranili 60 % teroristů Hamásu. Rozpustili jsme 24 praporů, tedy naprostou většinu z nich. Získali jsme polovinu rukojmích a jsme odhodláni získat zpět zbytek."Příbuzní některých zbývajících izraelských rukojmích se dnes zavřeli do klecí před izraelským parlamentem a vyzvali vládu, aby se dohodla na příměří. Jednání byla obnovena, ale pokrok je bolestně pomalý.Nyní se ke mně připojil Husain Zomlot, palestinský velvyslanec ve Spojeném království. Už devět měsíců se točíme v kruhu. Město Gaza a pak na jih a pak zpět. Co se nyní změnilo, je britská vláda. Co jí říkáte? Co budete říkat nebo co jste říkal, že chcete, aby udělali jinak, aby se tato situace změnila?Aby udělali to, co slíbili, aby přijali změnu, kterou slíbili britské veřejnosti, a věřím, že získali podporu britského lidu díky té změně, kterou slíbili nejen na domácím poli, ale i přijetím etické zahraniční politiky. A věřím, že verdikt britského lidu byl vynesen hlasitě nejen v posledních čtvrtečních volbách, ale i v průběhu posledních devíti měsíců. Drtivá většina Britů si přeje okamžité a trvalé příměří. Všechny průzkumy, naprostá většina, si přejí rovné uplatňování mezinárodního práva, odpovědnost a potrestání válečných zločinců. Většina Britů si přeje okamžité uznání státu Palestina. Je tedy třeba, aby se labouristé řídili průzkumy veřejného mínění britského lidu.To je zásadní věc. Už dávno to mělo přijít. Neměli bychom o to ani žádat. Je to naše nezpochybnitelné právo. Ale je to také správná věc, kterou bychom měli udělat právě v tuto chvíli, protože nám to poskytne jasnou představu o dalším postupu. Musíme dát lidem naději. Poskytuje to tuto jasnost, ale také to vyrovnává podmínky. Třicet let to byl Izrael a Palestinci. Izrael si to vyložil jako povolení k zabírání další půdy, k dalším etnickým čistkám, a tak přišel čas, kdy britská vláda, ta nová, přichází a říká: Tady to je. To je náš postoj, zejména ve světle historické odpovědnosti Spojeného království, Balfourovy deklarace a všeho, co od té doby následovalo. Náš příběh je příběhem vyhlazování, Krishnane. A pokračuje až do té vaší reportáže o Gaze, jejím vyhlazování, etnických čistkách, masovém vyhánění, váš reportér řekl, že celá populace Gazy byla nejednou vysídlena. Nemusíme diskutovat o tom, co se v Palestině děje posledních sto let. To, o čem potřebujeme diskutovat a mluvit s touto vládou, je, co s tím uděláme.Dobře, ale tato vláda je právě teď, když spolu mluvíme, ve Washingtonu. To je klíčový vztah, jak víte, mezi britskou vládou a jakoukoli jinou zemí na světě. Je to americká vláda. Takže věříte, že britská vláda je schopna skutečně ovlivnit nějakou změnu?Když doufáme, tak doufáme díky jasnému verdiktu britského lidu. Doufáme, protože dělnická základna, dělnické hnutí, odbory jsou naprosto v souladu s etickou zahraniční politikou, včetně Palestiny. Máme naději, protože premiér a ministr zahraničí jsou shodou okolností právníci. Premiér se specializuje na mezinárodní právo. Doufáme, že skutečně díky tomu všemu dodrží slib.Labouristé také ztratili křesla ve prospěch dvou lidí, kteří vedli kampaň kvůli Palestině.Pět. A řeknu vám, čtvrtek skutečně ukázal zdejší politické třídě, že na Palestině Britům záleží, a to hodně. A víte co? Ten velmi hlasitý vzkaz většiny britského lidu mě doslova povzbudil a inspiroval, a proto je to historický okamžik, kdy nová vláda může naslouchat svému lidu a dělat to, co je správné. A opět sehrát globální roli, protože chce být zdrojem stability, a to přichází prostřednictvím mezinárodního práva, přítomnosti oprávněných práv palestinského lidu, závazku k odpovědnosti a trestu, zrušení licence na vývoz zbraní. Zbrojní embargo. Zvrácení některých kroků, které učinila minulá vláda, během několika málo posledních dní, kdy ještě byla v úřadu. Víte, že se snažili se bránit Mezinárodnímu trestnímu soudu v jeho vlastním mandátu vydat zatykač na Netanjahua a Galanta. Očekává se, že tato vláda, v jejímž čele stojí právník zabývající se lidskými právy, to okamžitě zvrátí a bude respektovat svůj závazek nezávislosti mezinárodního soudního systému, kterým je MTS a ICC, a nebude se do nich vměšovat. Naopak očekáváme, že podpoří věc mezinárodní spravedlnosti.Nyní, pokud jde o zastoupení, viděli jsme ten poměrně vzácný okamžik, kdy ženy v tom filmu vyjadřují svůj hněv na Hamás v Gaze a a problém máte v tom, žePpalestinská samospráva není autoritou v Gaze, ale Hamás. Jak tedy získat v tomto procesu slovo? Chci říct, že jinak mluvíte jen s televizními studii.Palestinský lid, včetně té slyšené ženy. S největší pravděpodobností přišla o všechno. Přišla o domov, o členy rodiny, byla mnohokrát vysídlena, hladověla. Má právo kritizovat Hamás, zkoumat Hamás nebo jakoukoli palestinskou skupinu, když na to přijde. Ale každý Palestinec, včetně té ženy, ví, že jde o ty, kteří páchají masové vraždy, o ty, kteří shazují ty bomby, o ty, kteří zabíjejí naše děti v těch školách, za posledních 24 hodin byly bombardovány čtyři školy, nejen škola Awda. Ti, kteří to dělají, jsou izraelská armáda. Je to Izrael a není to jen posledních devět měsíců. Je to historie trvající 76 let.A to je důvod, proč náš vzkaz premiérovi, novému britskému premiérovi. Náš vzkaz světu, že se musíme zaměřit na hlavní příčinu. teď. Musíme zapomenout na status quo ante, na to, jak vrátit věci tam, kde byly. Musíme přemýšlet o tom, jak se vydat jiným směrem.Ale vy v tuto chvíli nejste v místnosti, že? Chci říct, komunikujete s Hamásem jako Palestinská samospráva?No, probíhá mnoho dialogů na mnoha místech a dialog probíhá již dlouhou dobu, ale dialog musí přinést pochopení národního směřování, přinést pochopení našich závazků, přinést pochopení toho, co je náš národní projekt, a dialog probíhá a měl by pokračovat a měl by být úspěšný. Hamás a všechny ostatní palestinské skupiny jsou palestinskou záležitostí. Co je mezinárodní záležitost, co je britská záležitost, co je americká záležitost, je Izrael, protože Washington a Londýn podporují Izrael a Izrael je od svého vzniku tak militarizovanou společností a státem, který si myslí, že když budete dělat více násilí, zabíjet více nevinných lidí, budete mít bezpečnost. Někdo jim to musí říct a tím orgánem musí být mezinárodní systém, mezinárodní soudní systém, zabíjením více lidí budete potrestáni, zabíjením více nevinných lidí. Budete potrestáni a že vám to nepřinese bezpečnost. To, co vám přinese bezpečnost, je dodržování mezinárodního práva, včetně ochrany civilistů, a vzdání se podmanění a kontroly nad palestinským lidem.