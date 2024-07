NATO by mělo přestat hledat nové nepřátele a postavit se svému hlavnímu nepříteli - Moskvě

14. 7. 2024

čas čtení 6 minut



Po summitu, který nepřinesl žádné výsledky pro Kyjev ani se nepostavil hrozbě, kterou Putin představuje pro východ Evropy, se 75letá aliance ocitla v nebezpečné situaci



Byl to týden, kdy Ukrajina prohrála válku? Nebo jinak řečeno, týden, kdy Západ prohrál Ukrajinu? Hrdinný odpor na bojišti pokračoval, ukrajinští občané bojovali dál i přes nelítostná zvěrstva, jako byl raketový útok na kyjevskou dětskou nemocnici Okhmatdyt - ale ve Washingtonu se vedoucí představitelé NATO, kteří se vyhýbají riziku, tvrdošíjně drželi mapy vedoucí k porážce, varuje Simon Tidall.



Ultraopatrný americký prezident Joe Biden, jehož politická slabost roste každým dnem, tvrdí, že aliance 32 zemí je nejsilnější, jakou kdy svět viděl. K čemu je však aliance, která se bojí boje? Málokdy se stane, aby propast mezi rétorikou solidarity a znepokojivým politickým odmítnutím přímo čelit ruské brutalitě zela tak široce.





Tato propast se může Ukrajině a NATO stát osudnou. Šéfové Aliance se shodují, že odražení Moskvy je životně důležité pro budoucí bezpečnost Evropy a vládu mezinárodního práva. Jejich nový "ukrajinský pakt" však Kyjevu pomáhá pouze přežít, nikoliv zvítězit. Nemají žádný plán, jak nad Ruskem zvítězit. Ve skutečnosti se zdá, že se ho obávají. To je otevřená pozvánka pro prezidenta Vladimira Putina k obnovení agrese ve východní Evropě.



Poslední příděl NATO zahrnoval některé systémy protivzdušné obrany, letadla a hotovost. Nabídlo Ukrajině "most" k "nezvratnému" členství, ke kterému, pokud USA a Německo zvítězí, možná nikdy nedojde. Po chmurném vzoru posledních dvou let to bylo příliš málo a příliš pozdě - a usmívajícího se vrchního válečného zločince Moskvy to nezastaví.



"Až se usadí prach poté, co všechny kolony opustí Washington, bude na Ukrajině stejná nejistota jako před summitem," napsal bývalý velvyslanec USA v NATO Kurt Volker. "Brutální boje na frontě, každodenní ruské bombové a dronové útoky na ukrajinské civilisty a infrastrukturu [a] Putin, který věří, že stále může zvítězit."



Volker varoval, že navzdory sebechvále summitu k 75. výročí zůstávají "základní otázky o budoucnosti války a míru v Evropě nezodpovězeny". Jak zde opakovaně vyzval, NATO by podle něj mělo prosadit obranný letecký deštník nad západní a jihozápadní Ukrajinou a urychlit její členství v NATO a EU.





Keir Starmer uvedl, že Ukrajina může stále používat rakety Storm Shadow britské výroby k útokům na ruské území "pro obranné účely". Biden však stále odmítá, že by Kyjev mohl udeřit na raketové a bombardovací základny hluboko v Rusku, které jsou využívány k útokům, jako byl ten na nemocnici v Ochmatdytu. Omezení se vztahují také na nově dodané stíhačky F-16.





Bidenovy osobní zdravotní problémy a problémy s věkem, které minulý týden zdramatizovaly vyčerpávající přehmaty na tiskové konferenci, byly nešťastným rozptýlením na summitu, jehož cílem bylo ukázat jednotu a zdatnost Západu. Uprostřed stupňující se politické a mediální bouře ohledně jeho způsobilosti znovu kandidovat číhá ve stínu NATO zlověstně jeho nepřítel Donald Trump.

NATO a Západ čelí některým dalším potenciálně existenčním problémům. Aliance musí ještě přesvědčivě definovat svou roli v postsovětské éře. Balkán na konci 90. let byl chaos, Afghánistán byl katastrofa. Členové se přou o Gazu i o Ukrajinu. A nyní je tu Čína, jejíž tajná vojenská podpora Putinovy války byla vyzdvižena k odsouzení.





Odstrašování nestačí. Putin musí být jednoznačně poražen a on i jeho vražední generálové postaveni před soud. Alternativa - ztráta Ukrajiny - může znamenat smrtící ránu pro samotné NATO.







Zdroj v angličtině ZDE

0

318

Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, byl vybrán jako příští generální tajemník NATO částečně kvůli své schopnosti vycházet s Trumpem. Žádné mužské sbližování a lichotky však nezakryjí skutečnost, že republikánský kandidát je Putinovým fanouškem, který má v plánu diktovat Ukrajině "mírové" urovnání.Pokud se Trump vrátí - a šance, že se vrátí, roste - je docela možné, že "nezvratné" sliby NATO budou vyhozeny do koše, bilaterální pomoc USA bude zastavena, Putin bude za agresi odměněn trvalými územními zisky a "provinilým" Evropanům, jak Trump minulý týden označil americké spojence, bude opět vyhrožováno odebráním americké ochrany.Další špatné zprávy pro Ukrajinu přišly minulý týden z Francie. Prezident Emmanuel Macron, zastánce kyjevské kauzy a vášnivý obhájce společné evropské obrany, je po prohře své strany v parlamentních volbách na ústupu. Macron je všeobecně označován za oslabeného, dokonce za ochromeného. Většina těchto analýz však pochází od komentátorů, kteří chybně předpovídali vítězství krajní pravice. Macron si zaslouží uznání za to, že ukázal, že sílící vlnu netolerantního nacionalisticko-populistického hnutí v Evropě lze odvrátit.Jeho odhodlání porazit Putinovo Rusko, které považuje za smrtelnou hrozbu, nesdílí německý kancléř Olaf Scholz, další velký hráč v EU. Příliš se obává jaderné eskalace, a proto je na Ukrajině nejlepším nohsledem - a ve Washingtonu se drží svých (špičatých) zbraní a snižuje rozpočet na obranu. Epitaf pro Scholze: pochopil, že invaze v roce 2022 znamenala historický zlom - Zeitenwende - a pak nedokázal čelit výzvě."Nejzřetelnějším zdrojem napětí [v NATO] je měnící se rozložení světové moci," varuje harvardský profesor Stephen Walt. "Čína se stala... hrozivým vyzyvatelem. Podíl Asie na světové ekonomice (54 %) je podstatně větší než podíl Evropy (17 %)... Asie si dnes právem zaslouží větší část pozornosti USA a Evropa si právem zaslouží menší." V důsledku toho se podle něj transatlantičtí spojenci postupně vzdalují.Snahy o to, aby NATO, na rozdíl od samotných USA, hrálo v Indopacifiku větší roli, mají omezený rozsah. Nehledě na polovičatý "příklon k Asii", který Británie za vlády konzervativců uskutečnila, "evropští členové NATO nemohou moc ovlivnit rovnováhu sil v Asii, ani kdyby chtěli," napsal Walt.Namísto hledání nových globálních výzev a misí by se NATO mělo soustředit na aktivní konfrontaci s mimořádně nebezpečnou hrozbou na východních hranicích Evropy. Jde o stejnou hrozbu, která byla důvodem založení aliance v roce 1949. Rusko zůstává smyslem existence NATO. Vždycky jím bylo.