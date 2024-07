Americká agentura zaměřená na zahraniční dezinformace by mohla po volbách skončit

12. 7. 2024

Centrum pro globální angažovanost ministerstva zahraničí nedávno otevřelo v Polsku protiruské propagandistické centrum, ale potřebuje zásah Kongresu, aby mohlo pokračovat v činnosti, píše Lauren C. Williams. Centrum pro globální angažovanost ministerstva zahraničí nedávno otevřelo v Polsku protiruské propagandistické centrum, ale potřebuje zásah Kongresu, aby mohlo pokračovat v činnosti,

Centrum ministerstva zahraničí pro boj s dezinformacemi po celém světě by mohlo letos skončit, pokud ho Kongres znovu neschválí, varoval představitel zahraniční politiky.

"Nedokážu pochopit, proč by Kongres nechtěl, aby lidé dělali to, co já dělám každý den, což je ráno se probudit a přijít na to, jak bojovat proti ruským, čínským a íránským dezinformacím a propagandě," řekl James Rubin, zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí a koordinátor Centra globální angažovanosti, v úterý během akce Asociace americké armády o kybernetických a informačních operacích. "Myslím, že všichni Američané chtějí, aby se to stalo. Bohužel se zdá, že malý počet lidí si myslí, že děláme něco jiného, co neděláme, a to je působení ve Spojených státech. A dostali jsme se do situace, kdy si lidé myslí, že děláme něco, co ve Spojených státech neděláme."

Republikánští zákonodárci obvinili GEC z cenzury a sledování Američanů. A dvě konzervativní média, Daily Caller a Federalist, v květnu podala žalobu, v níž tvrdí, že Bidenova administrativa porušila právo na svobodu projevu tím, že povzbuzovala společnosti sociálních médií, aby delegitimizovaly publikace.

Financování centra – asi 61 milionů dolarů ročně – by mohlo vypršet, pokud ho Kongres znovu neschválí ještě letos. Pokud by k tomu došlo, uzavřelo by se uprostřed pokračujícího zápolení USA s globálním vnímáním a jejich vlastními vlivovými operacemi.

Sílící dezinformační operace z Ruska a Číny vyvolaly obavy na ministerstvu zahraničí. A ministerstvo se nedávno zaměřilo na poskytování přístupu ke spolehlivému internetu a "přesné žurnalistice" partnerským zemím v Indo-Pacifiku v boji proti falešným narativům.

Rubinova vyjádření přišla v roce amerických prezidentských voleb – s více než 50 volbami po celém světě – kdy se zvyšují obavy veřejnosti ze zahraničního vměšování prostřednictvím kybernetických útoků nebo vlivových kampaní.

"GEC je neobvyklá entita," řekl. Vytvořili ji dva senátoři, kteří řekli: "Nyní jsme ve velké mocenské soutěži. A Rusko a Čína vedou tuto informační válku a my potřebujeme organizaci, která na tom bude pracovat." A tak před sedmi lety vytvořili mandát GEC."

GEC má během svého krátkého funkčního období za sebou bouřlivou historii. V roce 2017 organizaci opustilo několik analytiků, přičemž bývalý technologický ředitel se odvolával na problémy s byrokracií uprostřed konkurenčních misí. A Rubin řekl, že GEC se ve svých počátcích střetla s kulturou ministerstva zahraničí.

"Ministerstvo zahraničí nevědělo, co si počít s tou věcí, která se jmenuje GEC. A my jsme se museli, víte, přizpůsobit kultuře ministerstva zahraničí, která má sklon například... Nechceme vždy říkat, že to, co dělají Rusové a Číňané, je špatné, ale chceme jen zdůrazňovat, co dělají Spojené státy dobře," řekl Rubin. "Takže GEC, která říká tvrdé pravdy o Rusku nebo tvrdou pravdu o Číně, se na ministerstvo zahraničí okamžitě nehodila. Ale za sedm let se to zlepšilo."

V letech od svého založení se centrum rozšířilo, vybudovalo vztahy a posvítilo si na ruské dezinformace v Africe a Latinské Americe. Začátkem tohoto roku se GEC spojilo s Polskem, aby vytvořilo centrum antipropagandy zaměřené na Kreml se zástupci 12 zemí, včetně Ukrajiny a několika členů NATO.

Ztrátou financování by však mohly USA ještě více zaostat v jejich boji o získání srdcí a myslí v zahraničí.

"Vybudovali jsme vztahy důvěry mezi lidmi, kteří pracují v oblasti veřejné diplomacie, s těmi, kteří pracují v nejtajnějších programech, které Spojené státy mají, abychom mohli tyto operace odhalit, jak jsem popsal. A navzájem si důvěřují," řekl Rubin. "A pak si vybudujete důvěru, která se buduje sedm let. Ale přirozeně, právě když se to konečně začíná rozjíždět, na konci tohoto roku to skončí. A tím myslím, že autorizace skončí v prosinci. A pokud Kongres neschválí nové povolení, GEC v současné podobě skončí."

