Rusko: Vláda schválila policejní cenzuru všech výstav a koncertů v zemi

12. 7. 2024

Kabinet ministrů kladně posoudil návrh zákona, podle kterého budou organizátoři masových akcí muset získat zvláštní povolení od ministerstva vnitra a úřadů k jejich konání, uvedl ve Státní dumě náměstek ministra kultury Sergej Obryvalin. "Bude nutné celý příběh doladit do detailů a prodiskutovat na jednotlivých místech," dodal. Kabinet ministrů kladně posoudil návrh zákona, podle kterého budou organizátoři masových akcí muset získat zvláštní povolení od ministerstva vnitra a úřadů k jejich konání, uvedl ve Státní dumě náměstek ministra kultury Sergej Obryvalin. "Bude nutné celý příběh doladit do detailů a prodiskutovat na jednotlivých místech," dodal.

Ministerstvo kultury je připraveno podílet se na finalizaci zákona, ale klíčová role v projednávání bezpečnostních otázek by měla být svěřena orgánům činným v trestním řízení, řekl Obryvalin. Poukázal na to, že do druhého čtení je nutné vypracovat regulační právní akty, bez nichž "nebude implementace zákona možná".

Koncepci návrhu zákona podpořilo i Ministerstvo vnitra, které rovněž oznámilo svou připravenost podílet se na jeho revizi. Podobný postoj byl vyjádřen v Národní gardě a na ministerstvu sportu.

Na konci dubna vyšlo najevo, že ruské úřady rozhodly uložit organizátorům všech masových akcí v zemi povinnost podrobit se předběžné kontrole na úrovni ministerstva vnitra. Státní dumě byly předloženy odpovídající změny zákona o specifikách zajištění veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti při organizaci a provádění hromadné akce.

Z projektu vyplynulo, že organizátoři akce budou povinni nejpozději třicet dní před jejím začátkem oznámit Ministerstvu vnitra téma, místo, datum, čas jejího konání a plánovaný počet účastníků. Organizátoři budou muset stejné informace předat úřadům kraje nebo obce.

