Studie zjistila, že klimatická krize prodlužuje dny

16. 7. 2024

Tání ledu zpomaluje rotaci planety a může narušit internetový provoz, finanční transakce a GPS

Analýza ukazuje, že klimatická krize způsobuje prodlužování každého dne, protože masové tání polárního ledu mění tvar planety.

Podle vědců je tento jev pozoruhodnou ukázkou toho, jak lidstvo svou činností proměňuje Zemi, a vyrovná se tak přírodním procesům, které existují již miliardy let.

Změna délky dne se pohybuje v řádu milisekund, ale to stačí na potenciální narušení internetového provozu, finančních transakcí a GPS navigace, které jsou závislé na přesném měření času.



Délka pozemského dne se v průběhu geologického času neustále zkracuje v důsledku gravitačního odporu Měsíce na oceány a pevninu planety. Tání grónského a antarktického ledovce v důsledku globálního oteplování způsobeného lidskou činností však způsobuje přerozdělování vody uložené ve vysokých zeměpisných šířkách do světových oceánů, což vede k většímu množství vody v mořích blíže k rovníku. Tím se Země stává oblejší - neboli tlustší - a zpomaluje se rotace planety a prodlužuje se den.



Vliv lidstva na planetu nedávno prokázal také výzkum, který ukázal, že přerozdělení vody způsobilo posunutí zemské osy otáčení - severního a jižního pólu. Jiné práce odhalily, že emise uhlíku způsobené lidstvem zmenšují stratosféru.



"Můžeme pozorovat náš vliv jako člověka na celý zemský systém, a to nejen lokálně, jako je nárůst teploty, ale opravdu zásadně, měníme jeho pohyb v prostoru a rotaci," řekl profesor Benedikt Soja z ETH Zurich ve Švýcarsku. "Díky našim emisím uhlíku jsme to dokázali za pouhých 100 nebo 200 let. Zatímco dříve řídící procesy probíhaly miliardy let, a to je zarážející."



Lidské měření času je založeno na atomových hodinách, které jsou extrémně přesné. Přesný čas dne - jedné otáčky Země - se však mění v důsledku měsíčních přílivů a odlivů, klimatických vlivů a některých dalších faktorů, jako je pomalý odraz zemské kůry po ústupu ledovců vzniklých v poslední době ledové.



Tyto rozdíly je třeba zohlednit, říká Soja: "Všechna datová centra, která provozují internet, komunikaci a finanční transakce, jsou založena na přesném načasování. Přesnou znalost času potřebujeme také pro navigaci, zejména pro družice a kosmické lodě."



Výzkum, publikovaný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, použil pozorování a počítačové rekonstrukce k posouzení vlivu tání ledu na délku dne. Rychlost zpomalování se v letech 1900 až 2000 pohybovala mezi 0,3 a 1,0 milisekundou za století (ms/cy). Od roku 2000 se však se zrychlením tání zrychlila i rychlost změny na 1,3 ms/cy.

"Tato současná míra je pravděpodobně vyšší než kdykoli za posledních několik tisíc let," uvedli vědci. "Předpokládá se, že v příštích několika desetiletích zůstane přibližně na úrovni 1,0 ms/cy, a to i v případě, že dojde k výraznému omezení emisí skleníkových plynů." Pokud se emise nesníží, zvýší se do roku 2100 rychlost zpomalování na 2,6 ms/cy, čímž předstihne měsíční příliv a odliv jako jediný největší faktor, který přispívá k dlouhodobým výkyvům v délce dnů, uvedli.



Dr. Santiago Belda z univerzity v Alicante ve Španělsku, který nebyl členem výzkumného týmu, řekl: "Tato studie je velkým pokrokem, protože potvrzuje, že znepokojivý úbytek ledu, kterým trpí Grónsko a Antarktida, má přímý vliv na délku dne a způsobuje, že se naše dny prodlužují. Toto kolísání délky dne má zásadní důsledky nejen pro způsob měření času, ale také pro GPS a další technologie, které řídí náš moderní život."





Podrobnosti v angličtině ZDE



