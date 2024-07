Příběh o úmrtí v horku: David nastoupil do své nové práce na francouzské stavbě. Na konci dne byl mrtvý

15. 7. 2024

čas čtení 9 minut



Ve své nové práci chtěl zapůsobit právě v době, kdy zemi zachvátila vlna veder. Co nám může příběh Davida Azeveda říci o hrozbě, kterou stále extrémnější počasí představuje pro lidské zdraví?



Pro Anne-Marie Azevedo začal 13. červenec 2022 jako běžný den. Její bratr David byl třetí den v novém zaměstnání ve stavebnictví a byl požádán, aby pracoval navíc. David chtěl udělat dobrý dojem, a tak se zvedl a vyrazil ze dveří jako první.



Když se později ráno chystala do práce, Anne-Marie si myslela, že David omylem sebral klíče od domu, a tak mu zavolala. Uklidnilo ji, že zní dobře, přestože byl předchozího večera vyčerpaný a z horka mu nebylo viditelně dobře. Francii sužovala vlna velkých veder a on celý den pracoval venku. David si nevzal klíče, takže po krátkém rozhovoru se Anne-Marie pustila do práce.



V 11.50 jí zavolalo neznámé číslo. Byl to někdo ze stavby a říkal, že Davidovi není dobře a že si pro něj musí přijet. Anne-Marie okamžitě nasedla do auta a jela 10 minut na stavbu.



Nic ji nepřipravilo na to, co uviděla. David ležel na chodníku pod malým stromem - kousek stínu tak malý, že část jeho těla byla stále na slunci. Kroutil se a slintal. Nikdo se o něj nestaral a nikde nebylo vidět žádné zdravotníky. Anne-Marie vykřikla a někdo jí řekl, že sanitka je na cestě. Ve své nové práci chtěl zapůsobit právě v době, kdy zemi zachvátila vlna veder. Co nám může příběh Davida Azeveda říci o hrozbě, kterou stále extrémnější počasí představuje pro lidské zdraví?Pro Anne-Marie Azevedo začal 13. červenec 2022 jako běžný den. Její bratr David byl třetí den v novém zaměstnání ve stavebnictví a byl požádán, aby pracoval navíc. David chtěl udělat dobrý dojem, a tak se zvedl a vyrazil ze dveří jako první.Když se později ráno chystala do práce, Anne-Marie si myslela, že David omylem sebral klíče od domu, a tak mu zavolala. Uklidnilo ji, že zní dobře, přestože byl předchozího večera vyčerpaný a z horka mu nebylo viditelně dobře. Francii sužovala vlna velkých veder a on celý den pracoval venku. David si nevzal klíče, takže po krátkém rozhovoru se Anne-Marie pustila do práce.V 11.50 jí zavolalo neznámé číslo. Byl to někdo ze stavby a říkal, že Davidovi není dobře a že si pro něj musí přijet. Anne-Marie okamžitě nasedla do auta a jela 10 minut na stavbu.Nic ji nepřipravilo na to, co uviděla. David ležel na chodníku pod malým stromem - kousek stínu tak malý, že část jeho těla byla stále na slunci. Kroutil se a slintal. Nikdo se o něj nestaral a nikde nebylo vidět žádné zdravotníky. Anne-Marie vykřikla a někdo jí řekl, že sanitka je na cestě.



Anne-Marie netušila, co je jejímu bratrovi, ale dala se do akce. Pracovala jako lékařská sekretářka a měla určité znalosti první pomoci. Okamžitě mu sundala bezpečnostní boty a ponožky, protože si - správně - myslela, že se potřebuje ochladit. Hledala vodu, která podle jejích slov nebyla snadno dostupná. Někdo jí podal láhev s malým množstvím na dně a ona jí bratrovi zvlhčila ústa.



Trvalo asi půl hodiny, než přijela sanitka. Jednou z prvních věcí, kterou záchranáři udělali, bylo zkontrolování Davidovy tělesné teploty. Měl 42 °C. Měl úpal. Jedná se o nejzávažnější onemocnění způsobené horkem: znamená to, že tělo nedokáže kontrolovat svou teplotu. Při prudkém nárůstu teploty selhává mechanismus pocení a tělo se nedokáže ochladit. Pokud se léčba opozdí, je tento stav smrtelný.



David byl převezen do nemocnice, kde se ho lékaři několik hodin snažili zachránit. Těsně po půlnoci zemřel. Na jeho úmrtním listu je napsána příčina smrti: "Zástava srdce způsobená těžkou hypertermií". David zemřel kvůli horku.



Dne 28. května 2022 bylo Davidovi 50 let a rozhodl se, že je čas změnit svůj život. David - který vždy pracoval ve stavebnictví - si našel práci v Clermont-Ferrand.



Vzhledem k tomu, že změna klimatu radikálně mění svět, ve kterém žijeme, stávají se extrémní vedra v Evropě každoročním jevem. Podle programu EU pro pozorování Země Copernicus byl rok 2022 v té době nejteplejším létem v historii Evropy. (Od té doby bylo překonáno létem 2023.) Intenzivní období veder během několika posledních let způsobila požáry v zemích od Řecka po Francii, vedla k vyprahnutí koryt řek po celém kontinentu a způsobila problémy se zásobováním vodou.



Vlny veder mají také ničivý vliv na lidské zdraví a obvykle způsobují výrazný nárůst úmrtí. Zjistit, která úmrtí jsou skutečně způsobena vedrem, však není jednoduché. Reakce lidského těla na horko je složitá: neexistuje žádná pevně stanovená teplota, při které je horko nebezpečné pro lidský život; neexistuje žádná konkrétní hranice doby, kterou lze bezpečně strávit venku. Proto může jeden člověk v horku zkolabovat a zemřít, zatímco jiný člověk pracující vedle něj může vyváznout bez úhony.



V Clermont-Ferrandu se nachází velká továrna na pneumatiky Michelin a David pracoval na stavbě nového depa pro nákladní automobily a vyléval velkou betonovou desku jako základ. Pracoval na přímém slunci. Teploty v Clermont-Ferrandu se vyšplhaly na přibližně 35 °C. Ten první den se David vrátil domů vyčerpaný. Neměl chuť k jídlu, a tak vynechal večeři, osprchoval se a šel rovnou do postele.



Úmrtí, jako bylo Davidovo, které bylo přímým důsledkem působení horka, je neobvyklé: častěji lidé umírají v důsledku horka, které zatěžuje jejich organismus a vyvolává další zdravotní problémy. To znamená, že pochopení počtu úmrtí v důsledku vlny veder vyžaduje čas.



Přesto jsou tyto statistiky alarmující: v celé Evropě umírá každé léto velké množství lidí na následky horka. Jedna studie, která se zabývala údaji o nadměrné úmrtnosti v 16 evropských zemích, odhaduje, že v létě 2022 zemřelo v důsledku horka 70 000 lidí. Nejhůře na tom byla Itálie s více než 18 000 úmrtími v důsledku horka.



Zvýšené riziko pro starší osoby je způsobeno kardiovaskulární zátěží způsobenou extrémními teplotami. Více než běžná populace jsou však ohroženi i ti, kteří nemají jinou možnost než být venku - bezdomovci, pracovníci v zemědělství nebo na stavbách. Většina dělníků nemůže dodržovat doporučení veřejného zdravotnictví, aby zůstávali pokud možno doma, nevycházeli na polední slunce a vyhýbali se fyzické námaze.



"V zásadě lze nemocem z horka neuvěřitelně předcházet. Stačí, abyste nikoho příliš nevystavovali a umožnili mu zotavit se," říká Cora Roelofsová, profesorka na Massachusettské univerzitě v Lowellu, která se zabývá bezpečností pracovníků a životním prostředím. "Ale pracovníci jsou nuceni být v horku. Musí pracovat, jinak přijdou o živobytí. To vypovídá o širší dynamice: moc a peníze určují vaši zranitelnost vůči změně klimatu."



Týden po Davidově smrti zemřel na úpal po kolapsu v práci José Antonio González, zametač ulic v Madridu. Bylo mu 60 let a stejně jako David pracoval na dočasnou smlouvu a byl odhodlán se osvědčit. Jeho syn řekl španělskému listu El País: "Jsem přesvědčen, že nepřestal uklízet tu ulici, dokud neomdlel. Myslel si, že mu smlouvu neprodlouží, a dával do toho všechno, aby se osvědčil."



Smutná ozvěna tohoto tvrzení zaznívá i ve zprávě francouzské zdravotní pojišťovny o Davidově smrti, která zaznamenala, jak vedoucí stavby společnosti Eiffage vyšetřovatelům řekl: "Všude běhal. Chtěl dokázat, že je cenný, aby si ho nechali."



Roelofsová ve svém výzkumu úmrtí v důsledku horka v USA zjistila, že je běžné, že pracovníci umírají během několika prvních dnů v práci, a to nejen kvůli fyziologickému přizpůsobení se působení horka, ale i kvůli sociálním faktorům.



"Lidé neznají jejich jméno, mají pocit, že nemohou vystoupit a říct nadřízenému: 'Necítím se dobře'. Nevědí, kde je voda, kde je stín, kdy je přijatelné si dát pauzu," říká.





To, co se děje s pracovníky v terénu, se týká nás všech. Již v roce 2014 napsala Roelofsová pro American Journal of Public Health článek, ve kterém varovala, že pracovníci jsou "kanárkem v klimatickém dole": varování před zdravotními riziky, která se blíží pro celou populaci, protože extrémní teploty se stávají normou.







Po celém světě se extrémní vlny veder vyskytují stále častěji a dosahují stále vyšších teplot. Pokud budeme pokračovat v současné trajektorii, dosáhnou globální teploty do roku 2040 hodnoty 2C nad předindustriálními průměry. Jedna z nedávných studií v časopise Lancet předpověděla, že pokud se tak stane, počet úmrtí způsobených vedrem se zečtyřnásobí. Tím bychom se dostali na neprobádané území - a nikde na světě se na tyto rychle se měnící teploty nepřizpůsobují dostatečně rychle, aby se zabránilo úmrtím v obrovském měřítku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

233

Záruky pro pracovníky jsou hlavní hranicí v klimatické politice. Španělsko po pobouření, které následovalo po Gonzálezově smrti, zavedlo řadu nových ochranných opatření, včetně požadavku, aby zaměstnavatelé speciálně vyhodnocovali rizika horka, zákazu některých úkolů při vysokých teplotách a povinného přizpůsobení práce během vlny veder pomocí opatření, jako je zkrácení nebo úprava pracovní doby. Ne všechny země však taková opatření přijaly: ve Francii je k dispozici "fond pro nepříznivé počasí" pro pracovníky postižené bouřkami nebo jinými nepříznivými podmínkami, ale v současné době se nevztahuje na vlny veder.Když David zemřel, Anne-Marie nevěděla, že se nejedná o ojedinělý případ: Francouzská agentura pro veřejné zdraví Santé Publique později zveřejnila údaje, podle nichž v létě 2022 zemřelo ve Francii při vlnách veder více než 2 800 lidí, z toho značná část v regionu kolem Clermont-Ferrand.