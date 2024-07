Průzkum veřejného mínění vyzval britskou vládu, aby žadatelům o azyl nabídla "bezpečnou a legální" cestu do Británie

15. 7. 2024

čas čtení 4 minuty



Průzkum zjistil podporu návrhu, který by umožnil vstup až 40 000 osob ročně se silnými azylovými nároky a vazbami na Británii



Polovina britské veřejnosti by podpořila zavedení víz, která by umožnila žadatelům o azyl cestovat do Spojeného království bezpečně, a nikoliv na malých člunech, vyplývá z nového průzkumu veřejného mínění. Polovina britské veřejnosti by podpořila zavedení víz, která by umožnila žadatelům o azyl cestovat do Spojeného království bezpečně, a nikoliv na malých člunech, vyplývá z nového průzkumu veřejného mínění.



Nová vláda zatím nepředložila žádné návrhy na nové bezpečné a legální cesty pro uprchlíky a soustředí se na vytvoření britského velitelství pro ochranu hranic, které by se zaměřilo na pašeráky lidí. Průzkum společnosti Focaldata pro thinktank British Future však ukázal, že 50 % lidí a téměř dvě třetiny labouristických voličů podporují program, v jehož rámci by mohla být udělena humanitární víza až 40 000 lidem ročně se silnými azylovými nároky nebo vazbami na Spojené království.



Pouze 16 % lidí v průzkumu, který rovněž ukázal podporu kroku nové vlády zrušit konzervativní program deportace uprchlíků do Rwandy a zpracovat žádosti o azyl tisíců migrantů na malých lodích, kteří uvízli v nejistotě, s navrhovaným systémem nesouhlasilo. V pátek zahynuli čtyři lidé, když se jejich člun potopil v Lamanšském průlivu, což byla nejnovější tragédie v rekordním roce, kdy se na britské břehy dostalo více než 14 000 lidí.



Sunder Katwala, ředitel organizace British Future, varoval, že existují "hranice toho, čeho může lepší ostraha Lamanšského průlivu dosáhnout sama o sobě". Řekl: "Humanitární víza by pomohla otevřít prostor pro novou dohodu s Francií a zároveň by lidem poskytla bezpečnou cestu k žádosti o azyl ve Spojeném království, což by podkopalo obchodní model pašeráků lidí.



"Tyto důkazy ukazují, že sir Keir Starmer může uvolnit souhlas a podporu veřejnosti pro spravedlivější a účinnější přístup."



Průzkum veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 2 500 dospělých osob, ukázal, že polovina z nich schvaluje rozhodnutí labouristické vlády zrušit program pro Rwandu a vynaložit peníze na nové velitelství pro ochranu hranic, zatímco pouze 20 % s ním nesouhlasí.



Podporu získaly všechny klíčové migrační politiky obsažené ve volebním manifestu labouristů, přičemž dvě třetiny lidí podpořily plány na zpracování všech žádostí o azyl podaných lidmi, kteří se dostali do Spojeného království, a 65 % podpořilo navrhovanou novou jednotku pro navracení migrantů. Více než polovina respondentů také schválila plány labouristů ukončit využívání hotelů jako azylových ubytoven a jejich slib "jednat pr o řešení humanitárních krizí, které vedou lidi k útěku z domovů".



Skupiny účastnící se kampaně dlouhodobě tvrdí, že nové bezpečné a legální cesty pro žadatele o azyl jsou nezbytné, aby se snížila poptávka po malých lodích. Podle britského práva lze o azyl žádat pouze osobně na britské půdě. Pro vstup do země za tímto účelem neexistuje vízum. Nárok na programy přesídlování uprchlíků a slučování rodin je omezen. Předpokládá se, že nová vláda vyhodnotí, jak fungují stávající trasy, a teprve poté vypracuje jakoukoli novou politiku.



Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl, že páteční tragédie ukázala, že zabránit dalším úmrtím je "kritický a naléhavý úkol". Dodal: "Musíme skoncovat s tím, aby muži, ženy a děti, kteří uprchli před válkou a útlakem v zemích, jako je Afghánistán, Sýrie a Írán, byli vehnáni do náruče převaděčských gangů, a to otevřením bezpečných tras, aby uprchlíci, kteří chtějí být se svými rodinami, nebyli nuceni podstupovat smrtelné riziko. Musíme také zavést dohody o spolupráci s našimi evropskými spojenci, abychom zajistili bezpečný průchod z Francie a vyzkoušeli používání uprchlických víz."



Britský Červený kříž rovněž vyzval ke změně, přičemž ředitel pro podporu uprchlíků ve Spojeném království Alex Fraser uvedl: "Nikdo nebude riskovat svůj život při cestě přes kanál La Manche na malém člunu, pokud nemá pocit, že nemá jinou možnost. Je naléhavě zapotřebí více bezpečných tras, aby se zabránilo tomu, že lidé budou podstupovat nebezpečné cesty, aby se dostali do Spojeného království."





Průzkum také ukázal, že nový premiér má v otázce migrace větší důvěru než jeho političtí soupeři, a to 35 %, zatímco brexitérovi Nigelu Farageovi důvěřuje 30 % (!!) , Rishimu Sunakovi 25 % a lídrovi liberálních demokratů Edu Daveymu 23 %.







Zdroj v angličtině ZDE

0