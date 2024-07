Odstranění téměř 40 milionů tun válečných trosek z Gazy potrvá roky, konstatuje OSN

Náklady se odhadují na 500 až 600 milionů dolarů a zdůrazňují obrovskou náročnost obnovy po několikaměsíční izraelské ofenzivě.





Podle hodnocení OSN by vyčištění Gazy od téměř 40 milionů tun trosek trvalo 15 let a stálo by 500 až 600 milionů dolarů.



Závěry zdůrazní obrovský problém obnovy palestinského území po měsících zdrcující izraelské ofenzivy, která vedla k masivnímu zničení domů a infrastruktury.



Podle hodnocení, které minulý měsíc zveřejnil Program OSN pro životní prostředí, bylo v Gaze poškozeno 137 297 budov, což je více než polovina z celkového počtu. Z nich byla o něco více než čtvrtina zničena, přibližně desetina vážně poškozena a třetina středně poškozena.





Podle hodnocení by k ukládání trosek byly zapotřebí rozsáhlé skládky o rozloze 250 až 500 hektarů, v závislosti na tom, kolik z nich by bylo možné recyklovat.





Rozvojový program OSN (UNDP) v květnu uvedl, že obnova domů v Gaze zničených během války by v nejoptimističtějším případě mohla trvat až do roku 2040 a celková obnova celého území by mohla stát až 40 miliard dolarů.





Toto hodnocení, které bylo zveřejněno v rámci snahy o získání finančních prostředků na včasné plánování obnovy Gazy, rovněž zjistilo, že konflikt by mohl snížit úroveň zdravotnictví, vzdělání a bohatství na území na úroveň roku 1980, což by znamenalo vymazání 44 let rozvoje.

"Škody na infrastruktuře jsou šílené... Ve městě Chán Júnis na jihu Gazy není jediná nedotčená budova," řekl minulý týden jeden z úředníků OSN působících v Gaze."Skutečná topografie se změnila. Tam, kde dříve nebyly, jsou kopce. Bomby o hmotnosti 2 000 liber [907 kg] shozené [Izraelem] skutečně mění krajinu."Školy, zdravotnická zařízení, silnice, kanalizace a veškerá další kritická infrastruktura utrpěly obrovské škody.Humanitární činitelé uvítali krok Izraele zvýšit kapacitu klíčového odsolovacího zařízení, které slouží Gaze, ale upozornili, že vzhledem k poškození většiny potrubí zůstává distribuce vody na území velmi obtížná.UNDP uvedl, že možná cena rekonstrukce Gazy je nyní dvakrát vyšší než odhady OSN a palestinských představitelů z ledna a každým dnem se zvyšuje.Hory trosek jsou plné nevybuchlé munice, která vede "každý týden k více než 10 výbuchům", což způsobuje další úmrtí a ztráty končetin, uvedla agentura civilní obrany Gazy.V dubnu Pehr Lodhammar, bývalý šéf United Nationals Mine Action Service pro Irák, uvedl, že v průměru asi 10 % zbraní při odpálení nevybuchne a musí být odstraněno odminovacími týmy.Lodhammar uvedl, že 65 % zničených budov v Gaze bylo obytných, a dodal, že jejich vyklízení a obnova bude pomalá a nebezpečná práce kvůli hrozbě střel, raket nebo jiných zbraní zakopaných ve zřícených nebo poškozených budovách.Zdroj v angličtině ZDE