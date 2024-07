Amerika vyjadřuje znepokojení nad izraelským vražděním civilistů v Gaze

Americký ministr zahraničí Antony Blinken využil setkání se dvěma vysokými izraelskými představiteli k vyjádření znepokojení nad nedávnými smrtícími údery Izraele v pásmu Gazy, uvedl jeho mluvčí

Israel has just bombed another UN school that people are using as a shelter.



Children killed. This is not a war. This is a genocide. pic.twitter.com/Rwcs5my2FA