Bidenovo tvrzení, že pro palestinskou komunitu udělal „víc než kdokoli jiný“, vyvolává odpor

18. 7. 2024

Aktivisté odsuzují prezidentovu poznámku v době, kdy Izrael pokračuje v útocích na Gazu a počet obětí stoupl na 38 000



Joe Biden čelil ostré kritice za své nedávné tvrzení, že pro palestinskou komunitu udělal „více než kdokoli jiný“, zatímco Izrael pokračuje v bombardování Gazy, které patří k nejbrutálnějším za poslední měsíce.



Výrok zazněl v rozhovoru s Chrisem „Speedy" Mormanem z časopisu Complex, který byl natočen minulý týden v Detroitu a zveřejněn v pondělí.





Při obhajobě reakce své administrativy na konflikt v Gaze Biden uvedl: "Mimochodem, já jsem ten, kdo pro palestinskou komunitu udělal víc než kdokoli jiný. Já jsem ten, kdo otevřel všechna aktiva. Já jsem ten, kdo se postaral o to, aby Egypťané otevřeli hranice a nechali projít zboží, léky a potraviny."



Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války před deseti měsíci zabito více než 38 000 Palestinců, většinou civilistů. Při přeshraničním útoku Hamásu 7. října bylo zabito přibližně 1 200 Izraelců.



„Když pomineme aktivní spoluúčast USA na válce v Gaze, člověk by si myslel, že někdo, kdo nechal za svého působení zabít 38 000 Palestinců, bude mít trochu více pokory,“ napsal na Twitteru Mai El-Sadany, výkonný ředitel Tahrir Institute for Middle East Policy.



Výrok odsoudila také Layla Elabedová, vůdkyně hnutí Uncommitted, které vzniklo v Michiganu jako způsob nátlaku na prezidenta, aby vyzval k příměří v Gaze a zastavil financování a vyzbrojování izraelské vlády ze strany USA.



„Tvrdit, že Biden udělal pro Palestince nejvíc, je jako žhář, který si připisuje zásluhy za to, že hodil trochu vody na oheň, který stále rozdmýchává,“ uvedla v pondělním prohlášení.



Rada pro americko-islámské vztahy (Cair) označila tento výrok za „hluchý tón“ a „hluboce znepokojující vychloubání“, které „zcela ignoruje genocidní kampaň masového vraždění, etnických čistek a nuceného hladovění, kterou izraelská vláda s podporou USA zahájila proti palestinskému lidu“.



Biden letos schválil balík zahraniční pomoci, který zahrnoval dodatečnou válečnou pomoc Izraeli ve výši 26 miliard dolarů a humanitární pomoc.



Národní zástupce ředitele Cair, Edward Ahmed Mitchell, ve svém prohlášení rovněž obvinil Bidena z „nesprávného vyjádření vlastní politiky vůči Gaze“, když uvedl, že Izraeli odepřel „útočné zbraně“, včetně bomb o hmotnosti 2 000 liber.



Administrativa pozastavila dodávku silných bomb v letošním roce. Analýza dodávek zbraní provedená agenturou Reuters však zjistila, že nedošlo k „žádnému výraznému poklesu americké vojenské podpory“ Izraeli, a to navzdory sílícím výzvám demokratických zákonodárců a progresivních skupin k omezení dodávek zbraní.



Biden čelí trvalé reakci arabských, muslimských a palestinských Američanů, stejně jako mladých lidí a protiválečných pokrokářů na svůj přístup ke konfliktu. V Michiganu by se podpora arabských Američanů mohla ukázat jako klíčová pro vítězství v tomto bojovém státě - a v Bílém domě.



V rozhovoru se Morman Bidena zeptal: „Vzhledem k míře vaší podpory Izraeli, proč by vás muslim nebo arabský Američan měl volit pro znovuzvolení?“.





„Ze stejného důvodu, proč mě podporují arabští Američané v regionu,“ odpověděl Biden. „Je to nejlepší způsob, jak udržet mír a zajistit dvoustátní řešení v regionu.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

