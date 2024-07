Oběd s Kyrylem Budanovem. Šéf Hlavního ředitelství rozvědky jí pizzu a hovoří o atentátech na Putina, o osudu Krymského mostu a o novinkách, které ho čekají

19. 7. 2024

Kyrylo Budanov, náčelník Hlavního ředitelství zpravodajské služby Ukrajiny, poskytl NV dlouhý rozhovor, ve kterém hovořil o skutečných schopnostech ruského ministra obrany Andreje Bělousova, největších ztrátách nepřátelské armády a pravděpodobnosti útoku ze severu. Kyrylo Budanov, náčelník Hlavního ředitelství zpravodajské služby Ukrajiny, poskytl NV dlouhý rozhovor, ve kterém hovořil o skutečných schopnostech ruského ministra obrany Andreje Bělousova, největších ztrátách nepřátelské armády a pravděpodobnosti útoku ze severu.

"Objednáme si pizzu a vy si objednáte dezert," odpovědělo Hlavní ředitelství rozvědky Ukrajiny na nabídku NV na oběd s jejich šéfem Kyrylem Budanovem.

S dortem v rukou se NV ocitá na území jednoho z nejuzavřenějších oddělení v zemi. Zevnitř nevypadá jako formální a anonymní špionážní detektivní kancelář, ale spíše jako místo, kde lidé pracují a žijí, plné domácích potřeb, suvenýrů z války a míru, které mezi sebou soutěží v originalitě.

Zejména zde žije kanárek v kleci a mladší zaměstnanci Hlavního zpravodajského ředitelství se střídají ve snaze chytit drzého skvrnitého kocoura Günthera, jehož postavení v budově je zjevně mnohem vyšší než u ostatních. Teprve objevení se Budanova donutí kočku, aby se posadila do křesla.

O kanceláři šéfa Hlavního zpravodajského ředitelství se vyrojilo mnoho vtipů, ale místní konferenční sál není o nic horší. Mezi četnými podivnými artefakty a dárky upoutá pozornost "busta" žraloka s bezstarostným chlapcem na hlavě, modely lodí Černomořské flotily Ruské federace a také metr dlouhá postava válečnice, která roztrhne postavu vojáka vejpůl a drží ji za nohy. Pizza a limonáda v těchto dekoracích vypadají surrealisticky, ale sám Budanov je zcela přirozený.

Náčelníkem zpravodajského ředitelství se stal v roce 2020, bezprostředně po operativní zpravodajské činnosti. Dodnes se však osobně podílí na speciálních operacích svého oddělení, někdy je i vede. A přestože má několik zranění, přežil mnoho pokusů o atentát, je si jistý, že je nemožné vést válku, aniž by byl "v poli". Budanov nemá rád velitele z křesel a během rozhovoru to všemožně zdůrazňuje.

Věří v kolaps Ruska, fanaticky věří ve vítězství Ukrajiny, ale je připraven na to, že to nebude rychlé. A také miluje pikantní feferonkovou pizzu, což upřímně přiznává a tlačí talíř k sobě.

"Abych byl upřímný, moje žena sleduje mou váhu a omezuje mě v pizze," říká.

— Jak se udržujete v kondici?

"Běhám kolem našeho baráku, už jsem si spočítal, že je to asi 700 metrů, když mám volno, udělám pár koleček," vysvětluje Budanov a zve NV, aby se připojil k pojídání pizzy.

Již delší dobu se hovoří o formování ukrajinské rozvědky, do které se v roce 2007 zapojil sám šéf Hlavního zpravodajského úřadu.

"Kdo je náš nepřítel, byla v té době abstraktní otázka," přiznává. "V té době měly ukrajinské tajné služby silné vazby na Rusko a Ruská federace tady spoustu věcí kontrolovala."

Budanov zejména připomíná, že poslední návštěva šéfa GRU (Hlavní zpravodajské správy) Ruské federace v Kyjevě se uskutečnila v roce 2013, v předvečer Majdanu, a netají se tím, že tato skutečnost je pro něj sama o sobě nesmírně nepříjemná.

- Jak úspěšné bylo vaše oddělení od té doby při odstraňování zaměstnanců nepřátelských vůči Ukrajině? — zajímá nás a citujeme čísla z nedávné publikace v American Time, která hovoří o 2,5 tisících ruských krtků odhalených během této doby ve speciálních službách Ukrajiny.

"Jsou nepřátelé a jsou zrádci," odpoví Budanov svým obvyklým kategorickým způsobem a nalije si colu. "Téměř všichni nepřátelé odešli sami, těsně po událostech na Majdanu. Pracujeme na zrádcích, je před námi ještě hodně práce."

"Poslední pokus o váš život proběhl na začátku května," připomínáme.

"Proč poslední?" — náš hostitel je rozhořčen. "Dá-li Bůh, nebude to naposledy."

Po půlminutové odmlce pokračuje.

"Líbí se mi to všechno," přiznává s jistým uspokojením. "To znamená, že svou práci děláme správně. Pokud je najednou přestanu zajímat, bude to problém."

"Tentokrát je zástupce šéfa FSB (Federální bezpečnostní služba Ruské federace) Sergej Koroljov označen za zadavatele pokusu o atentát. A obecně, víte, jestli je v ruských strukturách někdo, kdo je vaším klíčovým zadavatelem?"

"No, nejsem si jistý, Koroljov je spíš o finančních a ekonomických otázkách," reaguje rázně Budanov a usrkne coly. "Obecně se mě tam snažilo a snaží zabít mnoho lidí z různých směrů. Ale jak vidíme, účinnost je nulová."

Pokračujeme-li v tématu pokusů o atentát, zajímalo by nás, zda Budanov ví o pokusech o atentát na vůdce Kremlu Vladimira Putina.

"Byly," odpoví a ochutná pizzu, "ale jak vidíte, zatím také neúspěšně."

"Takže to není taková kompromisní postava pro své okolí a arbitr, který vyhovuje všem?"

"Dlouho to není o kompromisu."

Zde Budanov začíná vzpomínat na příběhy své babičky, která byla ještě svědkem Stalinovy smrti:

"Říkala, že v té době se lidem zdálo, že se jim zhroutil celý svět, že není jasné, jak dál žít. Putin je u moci více než 20 let, takže to bude velmi podobný pocit, a nyní se Rusové bojí, že ho ztratí, protože je garantem jejich životní stability."

Na stole zůstává ještě několik pizzových trojúhelníků a mluvíme o ruském vojensko-průmyslovém komplexu.

— V čele Ministerstva obrany Ruska stojí Andrej Bělousov. Co je podle vás hlavním účelem tohoto jmenování? Podaří se mu s ruským vojensko-průmyslovým komplexem zázrak?

"Ano, to je jeden z motivů pro jmenování Bělousova, stejně jako snaha co nejvíce optimalizovat vojenské výdaje," odpovídá Budanov.

Zvedne další kousek pizzy a po krátké odmlce pokračuje:

"Ale je tu ještě jeden bod, který se nám příliš nelíbí: Bělousov je v chápání Rusů čistě prozápadní člověk. A opakovaně řekl, že Západ je přítel Ruska a vše, co se nyní děje v jejich vztazích kvůli Ukrajině, je strašná chyba, která by měla být napravena. Jeho postava je potřebná k navázání určité komunikace, k tomu, aby byla vyjednavačem se Západem, a v tom má bohužel určité úspěchy."

A jak si myslíte, že vypadá ekonomika ruské války dnes? Je nedostatek zbraní?

"Jsou věci, se kterými bude těžké se vypořádat, ale všechno se dá přestavět," řekl lakonicky Budanov.

Odvádí pozornost od jídla a uvádí, že rekonstrukce Černomořské flotily bude pro Rusko obtížnou záležitostí a obnova zásob raket na operačně-taktické a operačně-strategické úrovni bude trvat dlouho.

"Nejdůležitější jsou ale profesionální lidské zdroje, to bude trvat mnoho let," zdůrazňuje náš partner. "Protože řekněme pravdu: Na podzim roku 2022 přišli o celou profesionální armádu. Teď bojují jako mobilizovaní vězni, trestanci – cokoliv."

Rozhovor se stává vážným a ptáme se šéfa rozvědky asi na 300 tisíc Rusů, které nepřítel plánuje v blízké budoucnosti mobilizovat.

"Proboha, ať to zkusí," odpoví Budanov.

A pokud to bude fungovat, jak to ovlivní ruskou ofenzívu na východě a severu v nadcházejících měsících?

Budanov se hořce usmívá a dává najevo emocionalitu:

"Víte, tohle je pro mě trochu anekdotická situace. Protože když jsme dva roky křičeli, že přijde útok ze severu, tak jsme všem říkali, že k tomu nedojde. Nic tam nebylo. Ve chvíli, kdy jsme říkali, že dojde k útoku ze severu, najednou – nebo možná nebude?"

A svou myšlenku uzavírá s důrazem a rozhodností:

"Bude!" Již to probíhá.

"Mluvíme o sudském nebo černihivském směru?

Než odpoví, Budanov se odmlčí:

"Začnu-li odpovídat na tuto otázku, vy i já vyvoláme paniku. Řekněme to takhle: problémy jsou, mají tendenci se zhoršovat."

A poté, co se napil ještě jednou, dodal:

"Žádná katastrofa se nekoná, ale nebudete moci přehlížet problémy. Už jsem řekl někomu ze západního tisku: Bohužel letos nebudu mít mnoho dobrých zpráv."

Chvíli jíme mlčky, hledáme způsoby, jak dodat rozhovoru optimismus, a nakonec se ptáme šéfa Hlavního ředitelství rozvědky, na kterou ženijní strukturu je na Ruskem okupovaném jihu více zaměřen – na Krymský most nebo na novou železnici podél pobřeží Azovského moře.

"Pro mě je to určitě most. To je symbol, to je vědomí, to je mnohem hlubší a důležitější než zničení byť jen nějakých vrstev, 60 vagónů techniky v plné síle. Těchto zařízení jsou tisíce, ale most je jen jeden," vrací se k rozhovoru vášnivě Budanov.

Po krátké odmlce pokračuje:

"Všechno, co děláme, kromě rutinního ničení logistiky a železnic, je také desakralizace Krymu. Most musí být zničen, zajistili jsme, aby Rusko stáhlo své lodě z Krymu, jak jen to bude možné. Do Očamčiry (nový ruský přístav v Abcházii)? Dokonale!"

Krym už není pro nepřítele "nepotopitelnou letadlovou lodí", ale nepohodlným územím, vysvětluje Budanov. A Rusové podle jeho názoru tento most v praktickém smyslu vůbec nepotřebují, ale je součástí kostry impéria.

— Takže most může spadnout i letos? Zeptá se NV a natáhne se pro pizzu.

"A to je otázka pro generální štáb," odsekne hned Budanov, "ale my v této věci pracujeme podle plánu."

Konferenční místností Gurov se line svůdná cukrářská vůně – na stole čeká již nakrájený dort.

— Co je nejtěžší při řízení zpravodajských služeb? — ptáme se, aniž bychom se nechali rozptylovat sladkostmi.

"Mezilidské vztahy. Lidé občas opustí svou specializaci, téměř vždy kvůli jiným lidem."

Budanov si povzdechne a vysvětlí, že lidské vztahy jsou velkou součástí jeho práce.

— Co se vám jako manažerovi nelíbí?

Tato otázka NV přivádí šéfa Hlavního zpravodajského ředitelství do slepé uličky: Ve svém řízení nevidí žádné zvláštní nedostatky.

"No, například vy jste dost riskantní lídr," provokuje NV Budanova.

"To je pro mě kompliment!" Široce se usmívá.

— "Ale čtete kritiku o sobě, že?" Nevzdáváme se.

"Nečtu ani pozitivní informace, protože by to bylo příjemné, ale psychologicky mě to může postrčit směrem k sebeobdivu. Není to dobré."

"Zároveň jste superveřejný šéf zpravodajských služeb, který očividně miluje pozornost," připomínáme.

"Ano, zavedl jsem tato nová pravidla a pak je převzali šéfové jiných zpravodajských služeb," krčí rameny šéf Hlavního ředitelství zpravodajských služeb.

Pokračuje v tématu svých vlastních pravidel a vypráví, jak v noci 23. února 2022 přestěhoval manželku na území Hlavního zpravodajského úřadu.

"Pochopil jste, že v nejhorším případě by vás Rusové mohli zabít oba, že?"

"Především by se to nikdy nestalo tak špatně," odpovídá Budanov s ocelovou jistotou. "Zadruhé jsme to s ní probírali. To je, jak se říká, postoj naší rodiny. Jsme-li rodina, jsme jedno a jedno nemůže být rozděleno."

Po krátké odmlce pokračuje s jistou hrdostí.

"Víte, moje žena je tady pořád a přežila nejen otravu, ale i všechny údery a raketové útoky. Ani já jsem je všechny nesledoval, protože jsem byla občas na služebních cestách. V naší rodině koluje spousta černých vtipů o prvních šesti měsících života na ostrově."

"Vypadá vaše žena jako tahle socha?" NV kývne směrem k metr dlouhé bojovnici s odhodlanými úmysly a poprvé vidí, jak se Budanov upřímně směje.

"Vyřídím jí to." Tahle socha se jí nelíbí, ale bude se jí líbit přirovnání.

Rozhovor je téměř u konce, zbývá se jen zeptat, jak Budanov vidí horizonty opotřebovávací války.

"Rusko je přestavováno takovým způsobem, že je nepravděpodobné, že by bylo schopno existovat bez boje," předpokládáme.

Budanov si povzdechne a vrátí otázku:

Myslíte si, že Ukrajina bude schopna existovat bez bojů?

A odpovídá:

"Když si vezmeme historii Ukrajiny, a ta je delší než historie Ruska, vzpomeneme si, kolik let jsme nebojovali?"

Po napití se vody šéf Hlavního ředitelství zpravodajství pokračuje:

"Víš, co mě vždycky štve? To jsou představy Ukrajinců jako "národa zemědělců". To všechno jsou ruské narativy. Především jsme národem válečníků a byli jsme nuceni věřit, že nejsme nikdo, nevolníci, kteří kopou v zahradě. A ano, bojovali jsme a budeme bojovat dál, možná ještě dlouho, ale budoucnost Ukrajiny bude velmi silná a zajímavá. Jinak to ani být nemůže."

"Očividně se toho obáváte," poznamenává NV.

"Samozřejmě, že je to znepokojující a všechny tyto otázky jsou také nepříjemné, víte: 'ale západní experti řekli, a vy nesouhlasíte...', 'kdo vám to dovolil?.." Tento komplex méněcennosti oproti jiným zemím je velmi nepříjemný, je to pro mě jen červená čára," odstrčí od sebe talíř šéf Hlavního ředitelství zpravodajských služeb.

Toto gesto chápeme jako že je čas se rozloučit a v doprovodu kocoura Günthera opouštíme ústav.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

