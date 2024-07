„Moudrá investice“: Trumpův dar Kamale Harrisové ve výši 6 000 dolarů se mu vymstí

23. 7. 2024

Záznamy ukazují, že Donald a Ivanka Trumpovi přispěli na kandidaturu viceprezidentky na post generální prokurátorky Kalifornie



Donald Trump pohotově obrátil svou útočnou mašinérii na viceprezidentku poté, co Joe Biden odstoupil z prezidentského klání, a oprášil svou posměšnou přezdívku na její adresu: „Laffin' Kamala Harris“.



Jakmile však republikánský kandidát přeorientuje svou kampaň na Harrisovou, bude muset Trump čelit jedné nepříjemné pravdě. Jak je to s oním šekem na 5 000 dolarů datovaným 26. září 2011, opatřeným Trumpovým charakteristickým podpisem a vystaveným na jméno jisté „generální prokurátorky Kamaly D. Harrisové"?





Během několika hodin poté, co přišlo v neděli Bidenovo historické rozhodnutí nekandidovat, a s novým možným soubojem Trump versus Harrisová, který se vyostřil, se Trumpův nepohodlný dar znovu objevil na sociálních sítích. Jared Moskowitz, demokratický kongresman z Floridy, zveřejnil na svém Twitteru fotografii šeku se slovy: „Byla to moudrá investice.“



Michael Steele, bývalý předseda Republikánského národního výboru, si rýpl: „Když Trump v roce 2011 vypsal ten šek na znovuzvolení Kamaly Harrisové, vsadím se, že si nemyslel, že ho si ho nechá proplatit až v roce 2024!“



Ve skutečnosti byl dar ve výši 5 000 dolarů jen jedním z několika darů od Trumpovy rodiny pro Harrisovou v době, kdy pracovala jako nejvyšší kalifornská státní zástupkyně. Záznamy, které má k dispozici kalifornský státní tajemník, zaznamenávají největší dar ve výši 5 000 dolarů, ale uvádějí také podrobnosti o dalším šeku na 1 000 dolarů od Trumpa pro Harrisovou z února 2013 na začátku její kampaně za znovuzvolení do funkce generální prokurátorky státu.



V databázi je uvedena také Trumpova dcera Ivanka, která v červnu 2014 darovala Harrisové 2 000 dolarů pro její výbor pro znovuzvolení.



Existence 8000 dolarů z Trumpových peněz putujících do Harrisovy politické pokladny může Trumpa pronásledovat v kampani, stejně jako tomu bylo během prezidentské kampaně v roce 2020, kdy byla Bidenovou protikandidátkou. Televize Fox News pak odhalila podrobnosti o tom, jak k daru ve výši 5 000 dolarů došlo.



Při pátrání v soudních dokumentech stanice uvedla, že Trump platbu provedl na žádost tehdejšího nejvyššího newyorského státního zástupce Erica Schneidermana, který v září 2011 uspořádal pro Harrisovou dobročinnou akci. Trump se nechal přesvědčit, aby si koupil vstupenku na tuto akci za nejvyšší cenu 5 000 dolarů, které se zúčastnila i Ivanka.



Trump trval na tom, že skutečnost, že udělal tuto laskavost pro Schneidermana, který se později octl v nemilosti poté, co byl obviněn z fyzického zneužívání několika žen, nemá nic společného s tehdy probíhajícím vyšetřováním Trumpovy univerzity.





Na rozdíl od Steeleova vtípku na sociálních sítích nebude moci Harrisová utratit Trumpových 5 000 dolarů na svou prezidentskou kampaň v roce 2024, pokud získá demokratickou nominaci. Jak v roce 2020 informoval deník Sacramento Bee, celých 6 000 dolarů, které jí věnoval na začátku její kandidatury do amerického Senátu, věnovala neziskové organizaci zabývající se občanskými právy ve Střední Americe.







