Údaje z ruské továrny Kurganmašzavod ukazují limity výroby obrněných vozidel BMP-3

24. 7. 2024

čas čtení 6 minut

Nedávná zpráva Royal United Services Institute ukazuje údaje o tempu výroby ruských zbraní, včetně výroby obrněných vozidel BMP-3 od výrobní společnosti Kurganmašzavod (KMZ), která je jediným výrobcem tohoto vozidla, píše Pavel Luzin. Nedávná zpráva Royal United Services Institute ukazuje údaje o tempu výroby ruských zbraní, včetně výroby obrněných vozidel BMP-3 od výrobní společnosti Kurganmašzavod (KMZ), která je jediným výrobcem tohoto vozidla,

Navzdory zvýšení počtu zaměstnanců, prodloužení pracovní doby a navýšení počtu obráběcích strojů neexistují žádné důkazy o tom, že by se tempo výroby BMP-3 v roce 2024 změnilo, což znamená, že Rusko nemůže dostatečně doplnit svou armádu.

Dlouhá válka Ruska a pokračující degradace jeho ekonomiky jsou patrné na stavu jeho vojensko-průmyslového komplexu, který je stále více neschopen držet krok s poptávkou.

Royal United Services Institute, jeden z předních britských think-tanků, nedávno zveřejnil zprávu o míře výroby některých ruských zbraní. Zpráva obsahuje mimo jiné informace o výrobě obrněných vozidel BMP-3 výrobní společností Kurganmašzavod (KMZ), dceřinou společností ruské státní korporace Rostec. Jedná se o jediného výrobce tohoto typu obrněného vozidla. V roce 2023 bylo vyrobeno 463 vozidel: 100 v 1. čtvrtletí, 108 ve 2. čtvrtletí, 120 ve 3. čtvrtletí a 135 ve 4. čtvrtletí. Pokusy o ověření tohoto hodnocení ukazují, že toto tempo výroby je možné, pokud zahrnuje opravené nebo repasované BMP-3 spolu s nově vyrobenými vozidly. Po úpravě této skutečnosti lze skutečné tempo výroby nových BMP-3 v roce 2023 odhadnout na maximálně 200 vozidel. Počet obrněných vozidel, která KMZ v roce 2023 dodala, však není jasný. Míra produkce se v roce 2024 pravděpodobně příliš nezmění, i když toto hodnocení může být revidováno, jakmile se objeví nové údaje.

V předvečer totální invaze na Ukrajinu mělo Rusko podle Mezinárodního institutu pro strategická studia ve výzbroji přibližně 760 BMP-3. Tento počet se do začátku roku 2024 snížil na přibližně 460 BMP-3. Potvrzené ztráty BMP-3 od 24. února 2022 do 1. ledna 2024 navíc činily 344 vozidel. Tyto ztráty v současné době činí 510 vozidel. To znamená, že tempo výroby BMP-3 v letech 2022–2023 by nedokázalo kompenzovat ztráty těchto vozidel. Nesrovnalosti v tempu výroby ruského vojensko-průmyslového komplexu umožňují nahlédnout do skutečného stavu ruské ekonomiky uprostřed války na Ukrajině.

V letech 2015 až 2021 činila průměrná roční výroba BMP-3 přibližně 70–100 vozidel a průměrné roční tempo generálních oprav BMP-3 bylo přibližně 50 vozidel. Nejvyšší tempo výroby BMP-3 však nastalo v 90. letech, kdy exportní kontrakty umožnily KMZ vyrábět až 250 vozidel ročně.

Podle oficiálních zpráv dodala společnost KMZ v 1. čtvrtletí 2023 stejný počet BMP-3 jako v roce 2019. V první polovině roku 2023 dodala téměř stejný počet obrněných vozidel jako v roce 2022. Do září 2023 se tempo výroby ve srovnání s obdobím před rokem 2022 ztrojnásobilo. Je však třeba poznamenat, že existuje rozdíl mezi "dodanými" a "vyrobenými" BMP-3, protože mezi skutečnou výrobou a dodávkou je vždy časová mezera. KMZ navíc potvrzuje, že nově vyrobené a repasované BMP-3 jsou započítány do zásob. Pokud by se tedy tempo výroby skutečně ztrojnásobilo, vyrobilo by se 210–300 BMP-3 ročně, což by překonalo průměrné tempo výroby v 90. letech.

Nárůst výroby BMP-3 musí korespondovat s nárůstem pracovní síly, pracovní doby a modernizací výrobních linek. V roce 2019 pracovalo v továrně 7 500 zaměstnanců, z nichž většina obvykle pracovala 40 hodin týdně, zatímco 97 % z 8 500 obráběcích strojů KMZ bylo odepsáno. V roce 2021 se však počet zaměstnanců KMZ zvýšil na 9 000 a společnost zakoupila 38 pokročilých center pro obrábění kovů. V roce 2023 zaměstnala více než 3 000 dalších pracovníků, čímž se celkový počet zaměstnanců zvýšil na 12 000 (zdá se, že žádný z nich z továrny neodešel do důchodu), kteří by museli pracovat 68 hodin týdně. V důsledku toho by se počet pracovních hodin zvýšil 2,27krát, z 360 000 týdně na 816 000 týdně. Je pozoruhodné, že KMZ měl srovnatelný počet zaměstnanců, 11 000–12 000, v 90. letech.

KMZ v roce 2023 pořídila 250 nových obráběcích strojů a předpokládá, že v roce 2024 získá dalších 350. Dohromady by se těchto 600 nových obráběcích strojů rovnalo 7 % celkové produkční kapacity továrny. Zástupce vedoucího KMZ však poznamenal, že od roku 2019 bylo možná nutné vyměnit asi 10 % z celkového počtu obráběcích strojů v továrně.

Přestože tržby v roce 2023 byly o 41,8 % vyšší než v roce 2022, výrobní náklady se ve stejném období zdály být o 45,5 % vyšší. Jinými slovy, náklady plus inflace byly vyšší než nárůst nákupu obrněných vozidel.

Vzhledem k okolnostem je nepravděpodobné, že by KMZ dokázala ztrojnásobit rychlost výroby BMP-3. Teoreticky by v roce 2023 mohla společnost KMZ zdvojnásobit tempo výroby a vyrobit maximálně 200 nových vozidel BMP-3, kromě repasovaných nebo opravených obrněných vozidel BMP-3. Pokud jde o tempo výroby v roce 2024, neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že by se změnilo.

Tempo výroby motorů UTD-29 pro BMP-3, které vyrábí výrobce průmyslových a dopravních dieselových motorů Barnaultransmaš, bylo v roce 2023 77 měsíčně – celkem 924 za rok. Vzhledem k tomu, že motory UTD-29 mají relativně nízkou spolehlivost, ruská armáda a zahraniční uživatelé BMP-3 pravidelně potřebují náhradní motory. V důsledku toho, i kdyby KMZ dokázala vyrobit několik stovek BMP-3 ročně, bylo by nemožné, aby je ruská armáda udržovala v provozu kvůli nedostatku náhradních motorů.

Ruský vojensko-průmyslový komplex pociťuje dopady dlouhé války a je jen otázkou času, kdy ruská ekonomika dosáhne bodu, odkud není návratu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0