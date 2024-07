Navzdory Harrisové: Pět faktů, které Evropa ignoruje

Trumpovi se podařilo posunout svou kampaň na jinou úroveň. Už není sám. Kdo o tom ještě pochyboval, na poslední stranické konferenci se ukázalo, že se mýlil. Byla to méně stranická konference. Byla to skutečná korunovační mše, Trumpovské nadšení i ostřílených členů parlamentu mělo náboženské a sektářské rysy.

Trump se tedy může opřít o širokou základnu v rámci Republikánské strany i mimo ni. Výsledek: MAGA nezmizí, i kdyby nejpozději do roku 2028 zmizel Trump z politické scény. Sám Trump to ve svých nedávných vystoupeních vyjádřil takto: „Demokraté vždy říkají, že mě chtějí zastavit. Ale jak chtějí zastavit hnutí?"

Tím nabil svou kandidaturu specifickou kulturou: my proti nim, tvrdě pracující, levicové nižší a střední třídy proti údajně zkorumpované, nedotčené a neamerické elitě ve Washingtonu. Jedna věc je jasná: Republikáni jsou také 100procentní součástí této elity ve Washingtonu a Trump, narozený v bohaté rodině, sám vášnivý golfista, milionář a realitní magnát, také není klasický „chudák“. Ale jeho příznivci to prostě ignorují.

Trump na svou stranu přivedl skutečného vítěze. J.D. Vance, kandidát na viceprezidenta, ten má přesně ten osobní příběh, který Amerika považuje za tak atraktivní: vyrůstal v těžkých podmínkách, vytrval, byl v armádě a ve svých 39 letech je už na politické špičce. To se odráží na Trumpovi a zdá se silnější.

Zejména v Bílém domě chtějí Američané někoho, kdo vyzařuje sílu. Prezident, který je alespoň fyzicky slabý, jako úřadující Joe Biden, je přesně to, co země nechce. Zvlášť ne, když za republikány kandiduje muž, který, ač je mu už 78 let, dokonale ví, jak se prezentovat jako mocný činovník.

A přispívá to přímo do výše zmíněného obrazu Trumpa jako téměř neporazitelného ďábla. Zejména v dobách, kdy mnoho občanů USA již nedůvěřuje tradičním médiím a své politické informace získává prostřednictvím klipů z druhé ruky na sociálních sítích, jsou Trumpova show a mediální schopnosto nesmírně cenné.

Nejnovějším příkladem je jeho slib, že se jako prezident zřekne daní ze spropitného. Trump tvrdí, že na tento nápad přišel, když mluvil s servírkou v Las Vegas. Ať už je to pravda nebo ne: je to dar. Zcela jasné také není, jak bude projekt financován.

Myšlenka je to skvělá, protože by přinesla výrazné zvýšení příjmů mezi miliony a miliony lidí, kteří pracují na plný nebo částečný úvazek jako kadeřníci, nebo číšníci. A každý rád chodí do restaurace, rád dává spropitné a mnozí znají, kdo pracuje v oblasti služeb. Trump říká : Myslím to vážně se svým bojem za „malého člověka“.