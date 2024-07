"Vím, že vyhrajeme - a jak." Nejvyšší ukrajinský generál o boji proti Rusku

24. 7. 2024

čas čtení 9 minut



Nezáviděníhodným úkolem Oleksandra Syrského, je porazit početnější ruskou armádu. Po dvou a půl letech plného náporu Vladimira Putina uznává, že Rusové mají mnohem lepší zdroje. Mají všeho více: tanků, bojových vozidel pěchoty, vojáků. Jejich původní stotisícová invazní síla se podle něj rozrostla na 520 000 mužů, přičemž cílem je, aby do konce roku 2024 čítala 690 000 mužů. Čísla pro Ukrajinu nebyla zveřejněna. Nezáviděníhodným úkolem Oleksandra Syrského, je porazit početnější ruskou armádu. Po dvou a půl letech plného náporu Vladimira Putina uznává, že Rusové mají mnohem lepší zdroje. Mají všeho více: tanků, bojových vozidel pěchoty, vojáků. Jejich původní stotisícová invazní síla se podle něj rozrostla na 520 000 mužů, přičemž cílem je, aby do konce roku 2024 čítala 690 000 mužů. Čísla pro Ukrajinu nebyla zveřejněna.





„Pokud jde o vybavení, je poměr 1:2 nebo 1:3 v jejich prospěch,“ řekl. Od roku 2022 se počet ruských tanků „zdvojnásobil“ - z 1 700 na 3 500. Dělostřelecké systémy se ztrojnásobily a počet obrněných transportérů vzrostl ze 4 500 na 8 900. „Nepřítel má značnou převahu v síle a prostředcích,“ řekl Syrskij. „Proto je pro nás otázka zásobování, otázka kvality, skutečně v popředí.“



Právě tato převaha mužů a strojů vysvětluje nedávné události na bojišti. Od loňského podzimu ukrajinské ozbrojené síly neustále ustupují. Jedním z jeho prvních činů, když v únoru 2024 nastoupil do funkce - nahradil Valerije Zálužného, nyní ukrajinského velvyslance ve Velké Británii -, byl rozkaz ke stažení vojsk z východního města Avdijivka. Tento ústup se časově shodoval s půlroční přestávkou v dodávkách zbraní ze strany USA.



Nedávno dorazily další. Rusové však stále obsazují pole a vesnice ve východním Donbasu a pomocí bomb shazovaných ze vzduchu si razí cestu vpřed. Zabrali území severozápadně od Avdijivky, směrem k posádkovému městu Pokrovsk, a obléhají osadu Chasiv Jar na vrcholu kopce. V květnu ruské síly otevřely novou frontu v Charkovské oblasti, když zaútočily na město Vovčansk. Ukrajina tento útok očekávala. Zdánlivě jej však nedokázala zastavit.



Syrskij přiznává, že situace je „velmi obtížná“. „Ruský agresor útočí na naše pozice z mnoha směrů,“ řekl. Lze ruský postup zastavit? "Ano, samozřejmě. Především to závisí na našich statečných vojácích, našich důstojnících,“ řekl. Poměrně často „houževnaté a hrdinné“ ukrajinské jednotky porážejí větší nepřátelská uskupení, řekl.



Jako příklad uvedl poslední pokus Ruska zmocnit se Charkova a sousední Sumské provincie. Boje pokračovaly, ale Putinův pokus o vytvoření „takzvaného bezpečnostního koridoru“ u ruských hranic a v Belgorodské oblasti byl zmařen. A co zvěsti, že Moskva plánuje další útok v jižní Záporožské oblasti?



Celkově se Syrskyj snaží dát nedávné neúspěchy do souvislostí. Plíživá vítězství Ruska označil za „taktická“ - spíše lokální zisky než „operační“ průlom, jako je dobytí velkého města. „V zásadě nepřítel nedosáhl žádného významného pokroku,“ řekl. Dodal, že frontová linie je dlouhá 3 700 km. Aktivní boje probíhaji na linii „977 km“ z ní, což je „dvojnásobek délky hranice mezi Německem a Francií“.



Úspěchy Ruska si vyžádaly ohromující lidské oběti. Podle Syrského jsou ztráty Kremlu „třikrát“ vyšší než ztráty Ukrajiny a v některých směrech „ještě vyšší“. „Jejich počet zabitých je mnohem větší,“ zdůraznil. V únoru Volodymyr Zelenskyj uvedl, že od roku 2022 zahynulo 31 000 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Mohl by Syrskyj tento údaj aktualizovat? Odmítl s tím, že ztráty jsou „citlivé“ a téma, které by Moskva mohla využít.



Syrskyj dal do kontrastu svou taktiku na bojišti s taktikou používanou ruskými veliteli, kteří jsou známí tím, že obětují obrovské množství pěších vojáků, aby získali „100 až 200 metrů“. "Je pro nás velmi důležité zachránit životy našich vojáků. Dodal, že není ochoten „dosahovat cílů za každou cenu“ nebo vrhat své muže do „marných masových útoků“. Někdy bylo nutné přesunout se na „výhodnější pozice“.





Uprostřed skepse ohledně vyhlídek Ukrajiny na dosažení přímého vítězství Syrskij zaznamenal různé pozitivní události. Stroje F-16 by posílily ukrajinskou protivzdušnou obranu. Umožnily by Kyjevu účinněji působit proti ruským řízeným střelám a přesněji zasahovat pozemní cíle. Zdůraznil však, že existují limity, kterých mohou letouny F-16 dosáhnout. Musely by zůstat „40 km nebo více“ od frontové linie kvůli riziku, že je Moskva sestřelí.







Rusko zahájilo ozbrojené ovládnutí Ukrajiny v roce 2014, kdy se tajně zmocnilo části Doněcké oblasti. Po více než deseti letech se zdá být jen málo pravděpodobné, že největší válka v Evropě od roku 1945 skončí letos nebo příští rok, nehledě na slib Donalda Trumpa, že válku ukončí během jednoho dne.





Mohla by Ukrajina vyhrát? A pokud ano, jak dlouho bude do vítězství zbývat? "Myslím, že musíte být velmi, velmi odvážní, abyste řekli kdy. Děláme všechno pro to, aby se to stalo. Pro nás prostě není důležitější úkol,“ řekl Syrskij a odkráčel zpět do práce.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

837

Rusko má „vynikající letectvo“ a „velmi silnou“ protivzdušnou obranu. Kvůli tomu se Ukrajina stále více obrací k bezpilotním leteckým systémům, řekl Syrskyj. „Velmi efektivně“ používá bezpilotní letouny a zkouší„robotické pozemní systémy“ - pozemní roboty, které mohly doručit munici nebo zachránit zraněného vojáka. Vzniklo nové velitelství bezpilotních systémů, první svého druhu. „Nebojujeme kvantitou, ale kvalitou,“ řekl a dodal, že drony hrají „stejně velkou roli jako dělostřelectvo“.Ukrajinské ozbrojené síly podle něj úspěšně používají bezpilotní letouny kamikadze s dlouhým doletem k úderům hluboko uvnitř Ruska. Dosud se zaměřily na „asi 200 míst kritické infrastruktury“. Všechny jsou spojeny s „vojenskou logistikou“ a zahrnují továrny, sklady pohonných hmot a muniční sklady. Námořní drony podobné rychlým člunům mezitím potopily asi třetinu ruské černomořské námořní flotily. „Skutečně se to pro ně stalo pastí a pro některá [plavidla] hrobem,“ řekl Syrskyj.Dodal, že Kreml byl po sérii ukrajinských útoků nucen „zcela se stáhnout“ z krymského přístavu Sevastopol. Údery dronů a raket zlikvidovaly radarová a raketová zařízení. Klíčovým ukrajinským cílem je zničit kerčský silniční a železniční přechod spojující okupovaný poloostrov s Ruskem. Syrskij odmítl sdělit, kdy by k tomu mohlo dojít. Dva dřívější pokusy zahrnovaly výbuch nákladního automobilu a útok bezpilotního letounu.Uvedl, že Kyjev má plán, jak získat zpět Krym, a to více než deset let poté, co jej Vladimir Putin nezákonně anektoval. Je to skutečně proveditelné? "Je to reálné. Samozřejmě je to velké vojenské tajemství,“ řekl generál. Pokračoval: "Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom dosáhli mezinárodně uznávaných hranic z roku 1991 [kdy Ukrajina hlasovala pro nezávislost na SSSR]. Musíme zvítězit ... abychom osvobodili naše občany, kteří jsou na okupovaných územích a kteří trpí."Osmapadesátiletý Syrskij se narodil ve Vladimiru, městě u Moskvy, v tehdejším Sovětském svazu. Od 90. let slouží v ukrajinských ozbrojených silách. Kritici mu vyčítají sovětské vojenské myšlení. Příznivci ho popisují jako disciplinovaného a talentovaného velitele, který - na rozdíl od svého charismatického předchůdce Zalužného - často stojí v první linii. V únoru 2022 jako velitel pozemních sil vedl obranu Kyjeva. Zelenskyj z něj udělal hrdinu Ukrajiny a před půl rokem ho povýšil na vrchního velitele.Jedním z nejnaléhavějších úkolů Syrského je najít nové rekruty, kteří by nahradili zabité a zraněné ukrajinské vojáky. Ti, kteří bojují v zákopech, jsou vyčerpaní. Vlastenecký zápal, který na jaře 2022 vedl mnohé z nich k tomu, aby se přihlásili jako dobrovolníci, už vyprchal. Vláda nedávno snížila branný věk z 27 na 25 let. Minulý týden vstoupil v platnost nový zákon, podle něhož se muži musí registrovat ve vojenských náborových střediscích. Mnozí tak již učinili. Jiní se skrývají.Syrskij řekl, že bez mobilizace nemůže vytvořit nové zálohy a brigády, které jsou potřeba, protože Rusko rozmnožuje vlastní pozemní síly. „Je pro nás velmi důležité, aby všichni občané Ukrajiny splnili svou ústavní povinnost,“ řekl. Vyzval Ukrajince žijící mimo svou zemi, aby se také zúčastnili. "Doufám, že po vítězství budou moci svým dětem vyprávět, kde byli. Kde jste byli, když všichni občané Ukrajiny bojovali v tak urputných bojích? To je otázka."Jedna iniciativa se formuje v sousedním Polsku. Ukrajinci v zahraničí budou brzy vyzváni, aby se připojili k tamnímu novému legionu. Výcvik bude probíhat přímo v Polsku a bude budovat důvěru mezi muži a důstojníky. Později se legie přesune na frontu. Syrskij připsal Zelenskému zásluhy za tento „odlišný přístup“. Je cítit, že vztahy mezi nimi jsou harmonické, čemuž možná napomáhá i fakt, že velitel má nulové politické ambice a je méně vidět než Zalužnyj.