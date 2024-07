Další brutální bombardování bez ohledu na civilisty. „Jako soudný den“: evakuovaní vyprávějí o útěku před izraelským útokem na Chán Júnis

27. 7. 2024

čas čtení 6 minut





Mnozí lidé, kteří nebyli téměř vůbec varováni, prchali bez ničeho, zatímco kolem nich padaly bomby a létaly kulky





Příkaz k evakuaci Munadila Abu Younese zaskočil jednoho rána na začátku tohoto týdne, když si na telefonu pročítal zprávy. Izraelské síly nařídily tisícům lidí, aby uprchly, a to i z oblasti, kde se ukrývaly. Jeho osmé vysídlení se nepodobalo ničemu, co bylo předtím.



„Izraelské síly nám o příkazu k evakuaci řekly, když vstoupily do oblasti,“ řekl.



"Sotva jsme si stihli posbírat věci, většina lidí utekla, aniž by si něco vzala. Při předchozích příkazech k evakuaci nám dali den nebo dva, ale tentokrát jsme neměli ani půl hodiny. "Izraelské obranné síly (IDF) vydaly nucený příkaz, který se týkal velké části západního Chán Júnisu a části Al Mawasi, písečného pásu, který byl dříve označen za „humanitární zónu“.

Druhé největší město Gazy se již proměnilo jen v rozbitý cement a hromady sutin. Po celém Chán Júnisu začaly prchat statisíce lidí, kteří nevěděli, kam jít. Nařízení se dotklo asi 400 000 lidí. IDF uvedly, že se chystají „silově zasáhnout“ proti militantům ve východním Chán Júnisu, a obvinily Hamás, že tuto oblast využívá k odpalování raket na Izrael.





Někteří lidé dostali informaci o příkazu k evakuaci prostřednictvím hlasových zpráv na svých telefonech.





Muhanna Qudeih, 43 let, ze čtvrti Khuzaa ve východním Chán Júnisu byl na své pravidelné ranní cestě na místní trh nakoupit zeleninu, když začal slyšet, jak lidé kolem něj křičí. „Začal jsem se ptát lidí kolem sebe a ti mi řekli, že na mobilních telefonech jsou nahrané zprávy, které všem nařizují, aby se evakuovali,“ řekl.





Popadl nějaké nejnutnější věci a běžel do domu své sestry, aby to řekl rodině. Jeho žena Qudeih a jejich tři děti žijí u jeho sestry od chvíle, kdy byl jejich dům zničen během první izraelské pozemní invaze do Chán Júnisu. Toto by bylo jejich páté vysídlení. V Bani Suhaila, východně od Chán Júnisu, začal Younes se svou ženou a šesti dětmi horečně sbírat svůj nejdůležitější majetek a balit auto.



„Bombardování bylo zpočátku slabé, ale hodinu po nařízení evakuace zesílilo,“ řekl. "Pak se na nás ze všech stran snesly granáty. Chtěl jsem se rychle přesunout, ale najednou byla ulice plná lidí. "Rodina se vydala na východ směrem k Salah al-Din Road, jen aby spatřila blížící se izraelské tanky. „Viděli jsme lidi, jak utíkají, jako by nastal soudný den,“ řekl. „Kulky kolem nás padaly jako déšť a mnoho lidí to schytalo . . . “.





Modlili jsme se, abychom mohli z této katastrofy bezpečně utéct. "Když Qudeih a jeho rodina utíkali ze svého domu blíže k centru Chán Júnisu, uvedl, že se setkali s „přívalem bombardování“ spolu s palbou tanků a vrtulníků. Nad nimi se vznášelo několik bezpilotních letounů, které „všechno sledovaly a střílely“, dodal.





"Přáli bychom si zemřít, ale žijeme dál. Jsme unavení, nemůžeme dál,“ řekl. „Za těch deset měsíců jsme se stali dvakrát staršími. “







Podrobnosti v angličtině ZDE

Lidé se rozprchli do všech stran a hledali bezpečí. Mnozí, včetně Qudeiha a jeho rodiny, utíkali směrem k nemocnici Nasser ve městě, do jejíhož areálu proudily také stovky zraněných, kteří zahltili již tak těžce fungující zařízení.Zdravotníci v Gaze uvedli, že do večera bylo při obnoveném bombardování zabito více než 70 lidí a nejméně 200 dalších bylo zraněno. Zdravotníci prosili o dary krve a zásoby, aby se mohli pokusit ošetřit zraněné, z nichž mnozí leželi kvůli nedostatku místa na podlaze nebo mezi postelemi.Někteří z těch, kteří se shromáždili před nemocnicí, tam utekli pěšky a ve spěchu zanechali své věci. „Když jsme utíkali před bombardováním, viděla jsem na zemi ležet mrtvé a zraněné lidi,“ řekla žena, která uvedla pouze své jméno Amal.„Nebylo možné, aby je někdo zachránil nebo dokonce vyzvedl těla, protože bombardování bylo tak silné. Létající zbraně všeho druhu se po celou dobu vznášely nízko nad zemí. “Izraelské tanky vjely hluboko do Bani Suhaila na okraji Chán Júnisu a vojáci se rozmístili na střechách. Další údajně prohledávali městský hřbitov a IDF později popsaly boje v „těsné blízkosti“, uprostřed zpráv o pouličních bitkách s palestinskými ozbrojenci.Pro tisíce lidí, kteří unikli bombám a dělostřelecké palbě, přineslo jejich poslední vysídlení nové problémy. Mnozí jako Amal neměli kam utéct, a tak strávili týden spaním pod širým nebem, protože nemohli najít místo v rozbitých domech. Podle zdravotníků bylo do čtvrtečního večera zabito dalších 30 lidí a téměř 150 jich bylo zraněno."Nemohli jsme najít místo, kde bychom se usadili, protože tam bylo tolik vysídlených lidí. Zpočátku jsme seděli na troskách vybombardované mešity. Spolu s mnoha dalšími vysídlenci jsme teď prostě pod širým nebem. Jsme někde, kde není voda, musíme pro ni chodit daleko, jídla je velmi málo a situace je velmi obtížná,“ uvedla Amal."Byli jsme vysídleni znovu a znovu, ale tentokrát to bylo jiné a připravili nás o majetek. Byly to nejtěžší dny, které jsme v této brutální válce zažili. "Younes uvedl, že nakonec našel útočiště v jihozápadní oblasti Khan Younis, ale během několika dní i tam dostali příkaz k evakuaci.