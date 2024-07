Po izraelském útoku v sobotu na školu zemřelo nejméně dalších 30 Palestinců

27. 7. 2024

- Nejméně 30 Palestinců bylo zabito při izraelském útoku na školu v Deir al Balah v centrální části Gazy, uvedli palestinští zdravotníci, informuje agentura Reuters. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla velitelské centrum Hamásu.





Podle agentury Reuters uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy a vládní mediální úřad Hamásu počet mrtvých při úderu na školu v Deir al-Balah, jedné z oblastí nejvíce obydlených vysídlenými rodinami, a uvedlo, že více než 100 dalších osob bylo zraněno.

Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že se zaměřila na „velitelské a kontrolní středisko Hamásu uvnitř školního komplexu Chadídža v centrální části Gazy“. V prohlášení se uvádí, že škola byla využívána k útokům proti vojákům a jako skladiště zbraní a že před úderem varovala civilisty.



Agentura Reuters uvádí, že v nemocnici Al-Aksá v Deir al-Balah sanitky svážely zraněné Palestince do zdravotnického zařízení. Někteří ze zraněných dorazili také pěšky, s oblečením potřísněným krví.



Při předchozích podobných úderech, které zasáhly civilní infrastrukturu, izraelská armáda obvinila militantní islamistickou skupinu Hamás, že vystavuje civilisty nebezpečí, a obvinila ji, že operuje v hustě obydlených čtvrtích, školách a nemocnicích jako krytí. Hamas to popírá.



V uprchlickém táboře Al-Bureij bylo předtím při izraelském náletu na dům zabito pět Palestinců a další čtyři byli zabiti při jiném úderu na dům v Rafáhu u hranic s Egyptem, uvedli zdravotníci.

V oblasti města Chán Júnis bylo během několikadenní izraelské ofenzívy zabito „asi 170 lidí a stovky byly zraněny“, uvedla agentura civilní obrany Gazy.



Izrael minulé pondělí varoval, že jeho síly budou „silově operovat“ v oblasti Chán Júnis, včetně oblasti, která byla dříve vyhlášena bezpečnou humanitární zónou.



Chán Júnis zůstal po těžkých bojích na začátku roku zdevastovaný, ale armáda se v dubnu stáhla s tím, že „ukončila svou misi“. Nyní se vrátila v plné síle.

- Zástupkyně generálního komisaře Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) Antonia De Meo uvedla, že „v Gaze je nyní zjevné ignorování mezinárodního humanitárního práva na denním pořádku“.



V pátečním projevu v Radě bezpečnosti OSN De Meo řekla:



V Gaze je nyní zjevné ignorování mezinárodního humanitárního práva na denním pořádku. Ženy, děti, novináři, humanitární pracovníci - ti všichni nadále platí tragicky vysokou cenu.



Unrwa není výjimkou. Nyní bylo zabito 199 kolegů, z nichž naprostá většina byla zabita i se svými rodinami. Téměř dvě třetiny prostor agentury - přibližně 190 budov - byly zasaženy, některé dvakrát. Mnohé z našich škol jsou zdemolovány a nemohou být nadále využívány jako školy. Jen za poslední dva týdny bylo zasaženo osm škol Unrwa, které slouží jako útočiště pro vysídlené osoby. Kanceláře našeho ústředí v Gaze jsou zničeny k nepoznání.



Více než 560 vysídlených osob, včetně mnoha žen a dětí, bylo zabito, když se ukrývali pod vlajkou OSN. A právě tento týden byly dva konvoje OSN směřující na sever ostřelovány, a to navzdory koordinaci, dekonfliktu a povolení izraelské armády."



Dodala: „Humanitární pracovníci se nikdy nesmí stát terčem války.“ De Meo v závěru svého projevu vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby „vytrvala“ ve svém úsilí o zajištění příměří, „chránila mandát Unrwa, a to i v rámci přechodného období“, a „prosazovala mírové řešení tohoto sedm desetiletí trvajícího konfliktu“.



V oblasti města Chán Júnis bylo během několikadenní izraelské ofenzivy v této oblasti zabito „asi 170 lidí a stovky byly zraněny“, uvedla agentura civilní obrany Gazy.



Izrael minulé pondělí varoval, že jeho síly budou „silově operovat“ v oblasti Chán Júnis, včetně oblasti, která byla dříve vyhlášena bezpečnou humanitární zónou.



Chán Júnis zůstal po těžkých bojích na začátku roku zdevastovaný, ale armáda se v dubnu stáhla s tím, že „ukončila svou misi“. Nyní se vrátila v plné síle.







- Olympijské hry byly zahájeny v pátek ambiciózním zahajovacím ceremoniálem podél řeky Seiny. Před zahájením her protestovali demonstranti proti účasti Izraele na této multisportovní akci.



Palestinský olympijský výbor se v pondělí v otevřeném dopise předsedovi Mezinárodního olympijského výboru Thomasi Bachovi připojil k výzvám, aby byl Izrael z her vyloučen.



Dopis obvinil Izrael z porušování tradičního olympijského příměří, které má trvat od 19. července až do ukončení paralympiády v polovině září, pokračujícími vojenskými akcemi v Gaze.



V pondělí ministr zahraničí Stéphane Séjourné na setkání s kolegy z EU v Bruselu prohlásil: „Chci jménem Francie izraelské delegaci říci, že vás vítáme ve Francii na těchto olympijských hrách.“







- Palestinských sportovců se olympijských her v Paříži účastní málo, protože jich Izrael v Gaze od 7. října 2023 vyvraždil více než 250.







- Izraelské síly v uplynulém dni zadržely na okupovaném Západním břehu nejméně 40 Palestinců, včetně dětí a bývalých vězňů, informovala palestinská tisková agentura Wafa.

Jordánský královský dvůr tuto výzvu potvrdil s tím, že král Abdulláh „zdůraznil potřebu okamžitě ukončit válku v Gaze a zajistit přísun dostatečné pomoci přes všechny přechody a zároveň zaručit její doručení civilistům v celém pásmu bez prodlení a překážek“.





Komise pro zadržené a bývalé vězně a Společnost palestinských vězňů uvedly, že k zadržení došlo v guvernorátech Kalkilija a Nábulus.Skupiny pro lidská práva a mezinárodní organizace tvrdí, že dochází k rozsáhlému týrání vězňů zadržených Izraelem při raziích na okupovaném Západním břehu Jordánu.Popsaly údajné hrubé a ponižující zacházení, včetně držení zadržených se zavázanýma očima a spoutaných rukou ve stísněných klecích, jakož i bití, zastrašování a týrání.Hamás uvedl, že „masakr ve škole Chadídža je zločinem, který potvrzuje odcizení izraelského nepřítele všem lidským hodnotám a jeho popření všech válečných zákonů“.V prohlášení se dále uvádí: „Okupace pokračuje v páchání masakrů na civilistech, aniž by je jakkoli odstrašila, a se zločinným krytím, které jí poskytuje americká administrativa.Vyzýváme mezinárodní společenství a Organizaci spojených národů, aby prolomily politiku mlčení a podnikly kroky, které okupaci donutí zastavit její zločiny.Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že ve škole se nachází asi 4 000 vysídlených osob, které se tam uchýlily.Nedaleko nemocnice Al-Aksá novináři agentury Associated Press (AP) hlásili, že viděli sanitku řítící se prašnou cestou, zatímco několik lidí utíkalo opačným směrem. Na zemi ležel na nosítkách zraněný muž. Uvnitř sanitky podle nich leželo tělo přikryté dekou a mrtvé batole.Uvnitř školy, kterou v sobotu zasáhl izraelský úder, byly třídy v troskách, uvedli reportéři agentury AP. Bylo vidět, jak lidé hledají oběti pod troskami a někteří sbírali ostatky zabitých.Již dříve izraelská armáda nařídila evakuaci části vymezené humanitární zóny v Gaze před plánovaným sobotním úderem na Chán Júnis, což však kritizovala agentura OSN.Juliette Touma, ředitelka komunikace Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa), uvedla: „Označení příkazů jako příkazů k evakuaci vůbec nevystihuje, co to znamená. Jedná se o příkazy k nucenému vysídlení. Stává se, že když lidé dostanou tyto příkazy, mají jen velmi málo času na to, aby se přestěhovali."Komentář největšího muslimského státu na světě byl zastřenou narážkou na nedávná rozhodnutí dvou mezinárodních soudů ohledně izraelské ofenzívy v Gaze, uvádí agentura Reuters.„Nemůžeme nadále zavírat oči před hrozivou humanitární situací v Gaze,“ řekla.Ředitel CIA William Burns se tento víkend v Římě setká se svými izraelskými a egyptskými protějšky a katarským premiérem, aby jednali o příměří v Gaze a propuštění rukojmích Hamásu, uvedl v pátek zdroj obeznámený s touto záležitostí.Zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, podle agentury Reuters uvedl, že Burns se v neděli setká s katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim a představiteli egyptské a izraelské zpravodajské služby. CIA se k tomu odmítla vyjádřit.O schůzce jako první informoval server Axios.Podle západního představitele, Palestince a dvou egyptských zdrojů se koná v době, kdy Izrael usiluje o změny v plánu příměří v Gaze a propuštění rukojmích ze strany Hamásu, což komplikuje konečnou dohodu.uvedly obě země.„Prezident informoval krále Abdalláha o svém pokračujícím úsilí o propuštění rukojmích a dohodu o příměří a o přípravách na nárůst humanitární pomoci během období příměří,“ uvedl Bílý dům v prohlášení podle agentury AFP (France-Presse).