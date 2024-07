Zpráva pro Pražáky, kteří volí ODS a primátora Svobodu: Rozšíření nízkoemisní zóny vedlo k výraznému poklesu znečištění ovzduší v Londýně

25. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Zavedení nízkoemisní zóny v Londýně odpovídá odstranění 200 000 automobilů za jeden rok. V důsledku toho se kvalita ovzduší v britském hlavním městě zlepšuje rychleji než v ostatní Anglii.



Podle zprávy magistrátu města se od loňského rozšíření zóny s velmi nízkými emisemi na území velkého Londýna výrazně snížila úroveň škodlivých látek znečišťujících ovzduší.



Analýza za prvních šest měsíců od rozšíření zóny Ulez (Ultra low emission zone) zjistila, že celkové emise oxidů dusíku (NOx) z osobních automobilů v celém Londýně byly o 13 % nižší, než se předpokládalo, pokud by systém zůstal omezen na vnitřní Londýn, zatímco emise NOx z dodávek byly nižší o 7 %.



Úroveň znečištění pevnými částicemi v podobě emisí PM2,5 z výfukových plynů z automobilů ve vnějším Londýně je podle odhadů o 22 % nižší než by byla bez rozšíření zóny.



Zpráva uvádí, že celková změna odpovídá odstranění 200 000 automobilů ze silnic za jeden každý rok.

Podle zprávy se kvalita ovzduší v Londýně nadále zlepšuje rychleji než ve zbytku Anglie a znečištění v hlavním městě se rychle blíží úrovni, která je pozorována v celé zemi.



Londýnský starosta Sadiq Khan v srpnu 2023 rozšířil platnost Ulezu z vnitřních londýnských čtvrtí na celý Londýn.



Proti tomuto kroku se ostře postavilo mnoho obyvatel vnějšího Londýna a řada radnic vedených konzervativci podnikla právní kroky.



Nejvíce znečišťující automobily musí běžně platit poplatek 12,50 liber (375 Kč) za každý den jízdy v hlavním městě. Týká se to pouze menšiny automobilů na silnicích, přičemž většina benzinových vozů mladších 19 let a dieselových vozů mladších devíti let je od poplatku osvobozena.



Podíl nevyhovujících vozidel vjíždějících do rozšířené ony Ulez se v únoru snížil o polovinu na méně než 4 %, zatímco loni v červnu bylo na londýnských silnicích zjištěno více než 8 %. Každý den bylo v zóně zjištěno v průměru o 90 000 nevyhovujících vozidel denně méně.



Radnice uvedla, že zlepšení kvality ovzduší překročilo cíle, které si stanovila v rámci konzultací před zavedením této politiky v loňském roce.



Khan uvedl: "Dnešní zpráva ukazuje, že Ulez funguje ještě lépe, než se očekávalo. Rozšíření na vnější Londýn již má významný účinek - snižuje úroveň znečištění, odstraňuje ze silnic stará znečišťující auta a přináší čistší vzduch milionům dalších Londýňanů.



Christina Calderato, ředitelka pro strategii v TfL, uvedla, že díky rozšíření se za šest měsíců snížily emise NOx o 424 tun. Řekla: "Víme, že toxický vzduch je spojen se zvýšeným rizikem astmatu, rakoviny a demence a že neúměrně postihuje chudší obyvatele Londýna a příslušníky černošských, asijských a menšinových etnik.



Vzhledem k tomu, že k největšímu počtu úmrtí způsobených znečištěním ovzduší dochází ve vnějším Londýně, je skvělé vidět tyto výsledky od zavedení systému Ulez v celém Londýně.“



Úroveň emisí NOx z automobilů v Londýně meziročně klesla o 23 %. V oblasti, na kterou se nyní vztahuje systém Ulez, žije přibližně devět milionů lidí.



V rámci programu šrotovného bylo vyplaceno 184 milionů liber na více než 53 000 schválených žádostí, přičemž přibližně 250 vozidel bylo místo sešrotování odesláno na Ukrajinu.



Celková úroveň dopravy se podle zprávy nezměnila, kromě obvyklých sezónních výkyvů.





Silviya Barrettová, politická ředitelka organizace Campaign for Better Transport, uvedla: „ Pro další zlepšení kvality ovzduší v hlavním městě a snížení dopravních zácp je nyní třeba, aby na silnicích jezdilo méně vozidel a aby se neustále investovalo do veřejné dopravy a do pěší a cyklistické dopravy, což by pomohlo snížit potřebu jezdit autem."







Zdroj v angličtině ZDE

