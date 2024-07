Bohaté západní země stojí v čele celosvětového rozšíření těžby ropy a zemního plynu.

25. 7. 2024

čas čtení 16 minut





USA a Británie jsou kritizovány za „pokrytectví“ v oblasti klimatických závazků



Prudký nárůst nové těžby ropy a zemního plynu v roce 2024 hrozí uvolněním téměř 12 miliard tun emisí ohřívajících planetu, přičemž nejbohatší země světa - jako jsou USA a Velká Británie - vedou v expanzi fosilních paliv navzdory svým klimatickým závazkům, ukazují nové údaje.



Podle analýzy údajů z odvětví, kterou provedl Mezinárodní institut pro udržitelný rozvoj (IISD), jsou nové licence na těžbu ropy a zemního plynu, které mají být podle prognóz letos uděleny po celém světě, na cestě k nejvyšší úrovni emisí od těch, které byly vydány v roce 2018, přestože vlny veder, lesní požáry, sucha a záplavy způsobují smrt a zkázu po celém světě.

Emise skleníkových plynů ve výši 11,9 miliardy tun - což je zhruba stejně jako roční znečištění uhlíkem v Číně -, které za dobu své životnosti vyprodukují všechna současná a připravovaná ropná a plynová pole, jež mají být podle prognóz licencována do konce roku 2024, by byly větší než za poslední čtyři roky dohromady. Projekce zahrnuje licence udělené k červnu 2024, jakož i bloky ropy a zemního plynu, které jsou otevřeny pro nabídkové řízení, jsou v procesu hodnocení nebo se plánují.



Mezitím firmy využívající fosilní paliva vkládají do rozvoje nových nalezišť ropy a zemního plynu více peněz než kdykoli od uzavření pařížské klimatické dohody v roce 2015, kdy se světové vlády dohodly na přijetí opatření ke snížení emisí a omezení globálního vytápění.



Nejbohatší země světa mají z ekonomického hlediska nejlepší předpoklady - a podle pařížských dohod i povinnost - vést přechod od fosilních paliv k čistším zdrojům energie. Tyto velkokapacitní země s nízkou ekonomickou závislostí na fosilních palivech však stojí v čele nejnovějšího vrtného šílenství, a to navzdory ubývajícím snadno dostupným zásobám, přičemž v roce 2023 rozdaly 825 nových licencí, což je největší počet od počátku záznamů.



Klasické „petrostáty“, jako je Saúdská Arábie nebo Rusko, které jsou z velké části závislé na příjmech z ropy a zemního plynu, aby vyrovnaly své rozpočty, čelí kritice za to, že zpomalují opatření v oblasti klimatické krize. Někteří odborníci však stále častěji považují za „další petrostáty“ země, jako je Velká Británie, USA, Kanada, Norsko a Austrálie, které mají přístup k finančním a technologickým zdrojům, díky nimž by přechod na novou energetiku nebyl tak rušivý.



Ačkoli jsou na světové scéně často prezentovány jako klimatičtí lídři, těchto pět bohatých zemí je zodpovědných za více než dvě třetiny (67 %) všech nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu vydaných na celém světě od roku 2020.



„Logickým prvním krokem při ‚odklonu‘ od ropy a plynu je zastavení otevírání nových nalezišť,“ uvedl spoluautor Olivier Bois von Kursk, který působí jako politický poradce v IISD.



"Je tedy hluboce znepokojující, že průzkumná činnost od dohody z Cop28 nejen pokračuje, ale dokonce se zvyšuje. Bohaté země s relativně nízkou závislostí na příjmech z fosilních paliv by měly jako první přestat vydávat licence. To však z údajů nevyplývá."



Za Bidenovy vlády USA vydaly 1 453 nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu, což představuje polovinu z celkového počtu na světě a 83 % všech licencí vydaných bohatými zeměmi. To je o 20 % více než za působení Donalda Trumpa, který vyhrožuje, že v případě svého návratu do Bílého domu bude „vrtat, chlapci, vrtat“.



Ropný a plynárenský průmysl i nadále investuje velké prostředky do politického vlivu v petrostátech, přičemž za posledních deset let utratil 1,25 miliardy dolarů za lobbing ve Washingtonu a více než 650 milionů dolarů na příspěvky na volební kampaně, uvádí Open Secrets.



Velká Británie mezitím v květnu rozdala více licencí než kterákoli jiná země, ačkoli se předpokládá, že nejvíce bloků těžby ropy a zemního plynu do roku 2024 schválí Čína, která je největším světovým producentem emisí oxidu uhličitého. Nově zvolená britská labouristická vláda se zavázala zastavit nové vrty, ale není jasné, zda se podaří zrušit přehršel licencí, které rozdala odcházející Konzervativní strana.



Vyplývá to také z nové analýzy průmyslových a vládních údajů společnosti Rystad, kterou provedla IISD:



Odhaduje se, že za posledních deset let přispěly nové licence vydané zeměmi s vysokou kapacitou a nízkou závislostí, včetně USA, Spojeného království, Kanady, Austrálie a Norska, v letech 2014 až 2023 pětkrát více k emisím skleníkových plynů než všechny ostatní země těžící ropu a zemní plyn dohromady.



Spojené státy, které se v posledních letech staly s obrovským náskokem největším světovým producentem ropy a zemního plynu, vedly v roce 2023 vydáním rekordních 758 nových licencí na těžební projekty - téměř tolik, kolik jich bylo vydáno v předchozích třech letech dohromady. Celkový počet plánovaných licencí USA na rok 2024 by vedl k odhadovaným 397 milionům tun emisí.



Ve Spojeném království se předpokládá, že letos bude vydáno 72 licencí na těžbu ropy a zemního plynu, což by podle odhadů vedlo k 101 milionům tun znečištění, které otepluje planetu, což je 50leté maximum.



V Norsku se předpokládá, že letos bude vydáno 80 licencí na těžbu ropy a zemního plynu, což povede ke znečištění 771 milionů tun skleníkových plynů - hrozí tak největší příspěvek ke globálním emisím od roku 2009 a ekvivalent uvedení 183 milionů nových benzinových automobilů na silnice.



Předpokládá se, že Austrálie v roce 2024 udělí 20 nových licencí, což by v případě, že se tak stane, mohlo v dlouhodobém horizontu způsobit odhadem 217 milionů tun znečištění oxidem uhličitým - nejvíce od roku 2009 a více než za posledních pět let dohromady.



Nejnovější údaje ukazují, že Rusko bude podle nového měsíčního bulletinu IISD představovat tři čtvrtiny celosvětových emisí vyplývajících z nových licencí udělených v červnu.



Částka, kterou velké ropné a plynárenské společnosti vynakládají na průzkum a vývoj nových vrtů, se od pandemie Covid-19 výrazně zvýšila - letos bude na vývoj vrtů vynaloženo 302 miliard dolarů, což je nejvíce za posledních deset let.



Vlády Spojeného království, Norska a Austrálie některé údaje zpochybnily a hájily svou klimatickou politiku. USA a Kanada nereagovaly.



Přemíra nových aktivit v oblasti těžby ropy a zemního plynu přichází v době, kdy je červenec na cestě k tomu, aby se stal čtrnáctým nejteplejším měsícem v historii, a kdy se komunity po celém světě potýkají se smrtelně nebezpečným extrémním počasím a pomalu nastupujícími klimatickými katastrofami, jako je zvyšování hladiny moří a tání ledovců. Poslední desetiletí bylo nejteplejší v historii, přičemž nejteplejším rokem byl rok 2023.



Nedávná studie zjistila, že svět má naplánováno dostatek projektů v oblasti fosilních paliv, aby pokryl globální poptávku po energii do roku 2050 - pokud vlády provedou změny, které slíbily, aby svět nepřekročil své klimatické cíle.



Dobývání ropy a zemního plynu, který vedou nejbohatší země, však může zničit naděje, že svět dokáže dodržet mezinárodně dohodnuté limity, jejichž cílem je zabránit katastrofálním vlnám veder, lesním požárům, záplavám a dalším dopadům. Podle Mezinárodní agentury pro energii nelze realizovat žádné nové projekty v oblasti těžby ropy a zemního plynu, pokud má být dodržena pařížská dohoda, která požaduje omezení globálních teplot na 1,5 °C oproti předindustriálnímu období.



Navzdory tomu země pokračují v obrovské expanzi v oblasti těžby ropy a zemního plynu a identifikují a rozvíjejí nové zdroje tempem, které nebylo zaznamenáno od doby, kdy byla v roce 2015 na vlně optimismu podepsána Pařížská dohoda.



Světová spotřeba fosilních paliv se loni vyšplhala na rekordní úroveň, i když investice do čisté energie, jako je solární a větrná, začaly zastiňovat uhlí, ropu a plyn. PetroChina, čínská státní ropná a plynárenská společnost, vynaložila v uplynulém desetiletí nejvíce prostředků na průzkum i vývoj vrtů, přičemž největší investice do nové těžby ropy a plynu potopily mimo jiné společnosti ExxonMobil, Saudi Aramco, Sinopec a Chevron.



V roce 2024 zatím přibližně tři desítky zemí s vysokou kapacitou a nízkou závislostí včetně USA, Spojeného království a Norska vydaly 121 nových licencí - více než zbytek světa dohromady.



Nově licencované zásoby v bohatých zemích - které jsou menší a hůře dosažitelné, protože větší zásoby již byly vytěženy - by nakonec mohly vyprodukovat 172 milionů tun CO2, což odpovídá množství, které by vyprodukovalo 43 nových uhelných elektráren.



Jsou to tytéž země, které se rovněž snaží o obrovské daňové úlevy pro průmyslová „řešení“, jako je zachycování a ukládání uhlíku a „modrý“ vodík, která jsou podle nezávislých odborníků neúčinná, nespravedlivá a ekonomicky škodlivá.



Tyto údaje odhalují hluboce zakořeněnou nerovnost - a klíčový problém klimatické spravedlnosti - na který se rozvojové země již léta snaží upozornit na každoročních jednáních OSN o klimatu. Aby dostály svým právně závazným závazkům vyplývajícím z Pařížské dohody, musí rozvinuté země postupovat jako první, pokud jde o postupné vyřazování fosilních paliv, a to okamžitě, a zastavit plány na jejich rozšiřování.



„Pokrytectví bohatých zemí, které jsou historicky zodpovědné za klimatickou krizi, je ohromující, protože i nadále mohutně investují do fosilních paliv - čímž staví svět na cestu k nepředstavitelné klimatické katastrofě, a přitom o sobě tvrdí, že jsou klimatickými lídry,“ uvedl Harjeet Singh, ředitel globální angažovanosti Iniciativy pro smlouvu o nešíření fosilních paliv.



„Přestože tyto země mají ekonomické prostředky k přechodu od fosilních paliv, dávají přednost zisku před planetou a podkopávají globální úsilí o odvrácení klimatické krize.“



Megalicence - velké bloky, které přinesou nejvíce emisí - se obvykle udělují v rozvojových zemích, jako je Mosambik, které mají nízkou schopnost přejít od ropy a plynu.



Rozvinuté země přispěly ke klimatické krizi nejvíce a z fosilních paliv měly největší prospěch, zatímco rozvojové země přispěly nejméně, ale trpí nejhoršími důsledky - částečně proto, že nemají stejný přístup ke zmírňování dopadů klimatu, přizpůsobování se jim a zotavování se z nich, jako je sucho, záplavy, lesní požáry a extrémní horka.



„Spojené státy se staly ropným státem a stále, dokonce i za prezidenta Bidena, povolují nové vrty,“ řekl John Sterman, odborník na klimatickou politiku z MIT. "Vyspělé země nevykazují žádné výrazné úsilí o omezení vrtů, ale nejsou to jen ony. O rozšíření těžební činnosti se agresivně snaží také Guyana a země v jihovýchodní Asii. Jde o národní politiku, ale zároveň ji řídí ropné společnosti."



Podle Stermana existuje „zásadní rozpor“ mezi sliby, které země dávají na každoročních klimatických summitech OSN, a probíhající expanzí těžby ropy a plynu. „Takhle to dál nejde,“ řekl.



Podle zprávy Planet Wreckers, kterou loni vydala organizace Oil Change International, je za většinu (51 %) plánované expanze z nových ropných a plynových polí do roku 2050 zodpovědných jen pět vlád zemí globálního severu - USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada a Norsko - a ty vystupují jako největší klimatičtí pokrytci.





Bidenova administrativa své výsledky obhajovala - i když si USA upevnily pozici největšího světového producenta ropy a zemního plynu. John Podesta, Bidenův hlavní poradce pro klima, minulý měsíc prohlásil, že americká produkce je „dobrá věc, protože po nezákonné invazi na Ukrajinu a potřebě, aby se Evropa spoléhala na jiné zdroje než na ruské fosilie, bylo důležité, že USA mohly posílit a dodávat značnou část této potřeby“.





Svět, pokud nepřejdeme na čistou nulu, bude za další dvě, tři desetiletí velmi nehostinným místem k životu. Tohle není strašení, to je věda. A my jsme v první linii."







Podrobnosti v angličině ZDE

Závod CP1 společnosti Venture Global, jehož plánované rozšíření za 10 miliard dolarů by při plné kapacitě přesunulo asi 20 milionů tun LNG, což by samo o sobě zvýšilo vývoz plynu z USA o pětinu a způsobilo znečištění planety odpovídající 46 uhelným elektrárnám. Fotografie: Bryan Tarnowski/The GuardianPodesta dodal: „Ale časem, věda je jasná, musíme od těchto zdrojů přejít a začít je nahrazovat jak bezuhlíkovou elektřinou, tak obnovitelnými zdroji.“Kanadský premiér Justin Trudeau již dříve obhajoval klimatickou politiku země a vyzdvihoval její plán snižování emisí do roku 2030 a v dubnu letošního roku prohlásil, že země je na solidní cestě ke svým cílům snižování emisí a zároveň realizuje „historické investice do čistých technologií“.Mluvčí britského ministerstva pro energetickou bezpečnost a čistou nulu uvedl: "Učinit z Británie čistou energetickou velmoc je jádrem vládního programu, zajistit naši energetickou nezávislost a řešit klimatickou krizi... Nebudeme vydávat nové licence na průzkum nových nalezišť a nebudeme rušit stávající licence na těžbu ropy a zemního plynu. Stávající ložiska budeme spravovat po celou dobu jejich životnosti."Elisabeth Sætherová, státní tajemnice norského ministerstva ropného průmyslu, uvedla, že její země je odhodlána snížit své emise. „Zároveň vidíme, že svět bude ropu a plyn stále potřebovat,“ dodala. "Evropa bude ještě mnoho let závislá na dovozu z jiných regionů. Norská ropa a plyn mohou přispět k udržitelným, cenově dostupným a bezpečným dodávkám energie."Mluvčí australské vlády uvedl: "Dosažení čisté nuly a co nejrychlejší dekarbonizace naší ekonomiky zůstává v popředí programu Albanovy vlády.Naše energetická politika je rozumná a pragmatická, zaměřená na zajištění přechodu na čistou a levnou energii, kterou si Australané zaslouží, snížení cen pro domácnosti a podniky a zároveň snížení emisí.“Začátkem tohoto měsíce se Karibikem, Mexikem a Texasem prohnal hurikán Beryl, nejstarší bouře kategorie 5, jaká kdy byla v Atlantiku zaznamenána, a zanechal po sobě nejméně 11 mrtvých a tisíce lidí bez domova.Ralph Gonsalves, premiér Svatého Vincenta a Grenadin, kde Beryl „srovnal se zemí“ jeden z ostrovů a vážně poškodil další ostrovy v souostroví, v souvislosti s následky bouře prohlásil: Gersenberge: „Vidíme zde důsledky zuřící změny klimatu. Jsme v éře antropocénu. A vyspělé země, hlavní znečišťovatelé, neberou tuto záležitost vážně.