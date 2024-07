Paralýza zahraničních plateb se stala hlavním problémem ruské ekonomiky

26. 7. 2024

čas čtení 7 minut

Navzdory výzvám Vladimira Putina k tomu, aby byla ruská ekonomika soběstačná, hrají vazby s okolním světem i nadále důležitou roli. Vývoz komodit pomáhá naplnit rozpočet a dovážené zboží potřebují všechna odvětví ekonomiky - potravinářský, spotřební, průmyslový a vojensko-průmyslový komplex (který nadále nakupuje západní elektroniku nezbytnou pro rakety, drony a další typy zbraní). Navzdory výzvám Vladimira Putina k tomu, aby byla ruská ekonomika soběstačná, hrají vazby s okolním světem i nadále důležitou roli. Vývoz komodit pomáhá naplnit rozpočet a dovážené zboží potřebují všechna odvětví ekonomiky - potravinářský, spotřební, průmyslový a vojensko-průmyslový komplex (který nadále nakupuje západní elektroniku nezbytnou pro rakety, drony a další typy zbraní).

Zpřísnění sankcí však stále více komplikuje vypořádání zahraničních ekonomických transakcí, což vede k zoufalství jak podnikatelů, tak úředníků centrální banky. K vyřešení problémů s platbami, které se začaly objevovat i ve vztazích se "spřátelenými" zeměmi, jsou dobré jakékoli prostředky, neměli bychom se vyhýbat zastaralým nebo exotickým mechanismům, řekl před měsícem Vladimir Čisťuchin, první místopředseda Rady Ruska: "Co se nám včera zdálo nepopulární - tam, já nevím, swapy, některé zúčtovací systémy, používání kryptoměn - vše je třeba otestovat, vše je třeba vyzkoušet."

Problémy na jižních hranicích

Nová omezení, která Spojené státy zavedly v prosinci a červnu, vystavila banky v zemích obchodujících s Ruskem riziku sekundárních sankcí. V důsledku toho banky v Číně a Turecku stále více zpožďují nebo narušují platby a dovozní i vývozní transakce se stávají obtížnými, ne-li nemožnými. Problémy v Indii související s výběrem peněz placených za ropu byly vyřešeny jen částečně a provádění plateb přes třetí země je drahé, řekla agentuře osoba blízká ruské vládě.

Podle vrcholových manažerů čtyř ruských společností vyvážejících komodity se transakce s Čínou v mnoha případech staly možnými pouze prostřednictvím agentů v zemích bývalého SSSR. Při takových transakcích cizí měna, včetně jüanu, nevstupuje do Ruska: Čínští klienti platí jüany agentům ve třetích zemích a převádějí rubly vývozcům do Ruska, říkají lidé obeznámení s takovými schématy. Ale i takové transakce jsou podle nich spojeny s obtížemi, protože mnoho zprostředkujících zemí má svá vlastní omezení pro převody měn.

Platby kryptoměnami přes Hongkong jsou stále populárnější, ale i zde jsou Rusové nuceni využívat služeb zprostředkovatelů v zemích, jako je Uzbekistán nebo Kazachstán, řekli agentuře Bloomberg dva zástupci vývozců komodit a osoba zabývající se platbami kryptoměnami. Podle tří zdrojů agentury se ruské společnosti dokonce pokoušely provádět barterové transakce (v Rusku byly populární před 30 lety v letech nestabilního oběhu peněz) nebo měnové swapy s dovozci.

V médiích, prohlášeních politiků a podnikatelů se neustále objevuje číslo 240 miliard dolarů – tolik byl obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou, který se oproti předválečné úrovni zvýšil o 60 % (včetně 26,3 % v roce 2023). Zdá se však, že právě to je limit: Čína, která se potýká s ekonomickými problémy, nepřijme více ropy, uhlí a plynu a sankce a její vlastní omezení v ruské ekonomice, kde rychle roste pouze vojensko-průmyslový komplex a průmysl spojený s válkou, zabrání výraznému zvýšení dodávek do Ruska. V první polovině roku 2024 se čínský vývoz do Ruska snížil o 1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.

Problém vzájemného vyrovnání s Čínou je nejakutnější kvůli rozsahu obchodu, ale ruské společnosti čelí podobným potížím v Turecku, říkají zdroje Bloombergu. Tam je však situace méně žalostná, protože operace s Ruskem zastavily pouze některé banky a obchod se uskutečňuje převážně v rublech: Podíl tureckého vývozu v ruské měně se podle tureckých statistik od ledna do května zvýšil o 50 %.

Potíže s vypořádáním s Indií jsou stále z velké části způsobeny skutečností, že Indie má nekonvertibilní měnu, kterou nelze ze země vyvézt. Na indických bankovních účtech se nashromáždilo 8 miliard dolarů v platbách rupiemi za ruskou ropu. Přestože jsou Rusové povzbuzováni, aby tyto rupie používali k nákupu indického zboží a místních investic, není to tak snadné. Indické podniky, které se obávají sankcí a potíží s vyrovnáním, netouží po zvyšování obratu a počet produktů, které si Rusko může v Indii koupit, není příliš velký. V roce 2023 byly pořízeny za pouhých 5 miliard dolarů, zatímco byly dodány (především suroviny) za 67,1 miliardy dolarů.

Alternativní řešení jsou vyloučena

Dokonce i v zemích Střední Asie, které zejména v prvním roce války vydělaly slušné peníze organizováním paralelních dovozů pro Rusko, se podíl odmítnutých plateb v červenci zvýšil na 30 % a průměrná doba transakce se prodloužila o 15 % na dva týdny. Problémy začaly vznikat i s platbami v národních měnách. Situace se zkomplikovala poté, co Spojené státy rozšířily možnosti uvalení sekundárních sankcí zavedených v prosinci v červnu. Nyní pod ně mohou spadat banky ve třetích zemích, které provádějí platby nejen za ruské společnosti z vojensko-průmyslového komplexu, ale také za všechny sankcionované organizace, včetně předních ruských bank a jejich zahraničních dceřiných společností. To znamená, že počet podniků na černé listině se zvýšil z 1200 na více než 4500.

A nyní středoasijské banky vysvětlují zpoždění plateb tím, že se nechtějí "dostat pod distribuci" v souvislosti s americkými sankcemi, stěžuje si Nikolaj Dunajev, předseda výboru pro mezinárodní vztahy v Opoře v Rusku.

"Problém s přeshraničními platbami se stal hlavním problémem pro ruské podniky v roce 2024," říká Alexander Potavin, analytik společnosti Finam. – V naprosté většině případů se společnosti potýkají se značným zpožděním při provádění plateb. Nyní jsou to v průměru 10-16 dní."

Až dosud se Rusku dařilo nacházet způsoby, jak omezení obejít, ale nyní západní země začaly zaujímat tvrdší přístup k provádění vlastních sankcí a uzavírání mezer v zákonech. Sankce je třeba zpřísnit – "zejména ve strategicky důležitých odvětvích, jako je energetika, finance a technologie, přičemž je třeba zlepšit vymáhání stávajících sankcí," vyzvalo osm ministrů financí EU:

"Důležitě... vyvíjet větší tlak na další významné mechanismy obcházení ve východní Asii a na Blízkém východě."

Ruská centrální banka, která se před válkou stavěla proti používání kryptoměny, nyní prosazuje myšlenku provádět v ní mezinárodní vypořádání. Navíc může být vypuštěna bez předběžného experimentu, uvedla Olga Skorobogatova, první náměstkyně guvernéra centrální banky.

"Pokud neexistují normální platby za produkty v zahraniční ekonomické aktivitě, pro naši zemi závislou na exportu i na dovozu, je to prostě všechno, to je smrt," stěžuje si Čisťuchin.

Vzhledem k tomu, že sankce "zasahují stále tvrději", používání kryptoměn Ruskem se stává důvodem k obavám a Washington to nenechá bez povšimnutí, varovala americká ministryně financí Janet Yellen.

Zdroj v angličtině: ZDE

0