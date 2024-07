29. 7. 2024

Ano, Izrael páchá genocidu.

Nelze to popírat. Všichni to ví.

Nejvíc zdokumentovaná a nejvíc popíráná genocida v historii.

Armáda trollů a lidí, co jen konzumují české vysoce tendenční zpravodajství na tom nic nezmění. https://t.co/lH8qKz2oPd