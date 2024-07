Státní duma po ukrajinských útocích na rafinerie navrhla zavedení kvót na prodej benzínu v Rusku

31. 7. 2024

V Rusku je nutné zavést kvóty na dodávky motorové nafty a benzínu na domácí trh a také zvýšit podíl burzovního prodeje paliva z 13 % na 20 %, aby se zastavil prudký růst jeho cen. Dopis s takovým návrhem místopředsedovi vlády Alexandru Novakovi zaslal místopředseda Státní dumy Boris Černyšov, píší Izvestije s odkazem na dokument.

"Za účelem stabilizace domácího trhu s pohonnými hmotami, snížení cen na čerpacích stanicích a zajištění stabilních dodávek benzínu a motorové nafty do strategicky důležitých odvětví ekonomiky navrhuji zvážit možnost zavedení mechanismu kvót pro obchod s těmito druhy paliv na domácím trhu," uvádí se v dokumentu.

Poznamenává také, že k tomu je nutné zřídit vládní komisi, která se bude zabývat čtvrtletním vývojem kvót na dodávky motorové nafty a benzínu na domácí trh na základě měnících se potřeb. Zároveň se navrhuje zavést sankce pro ropné společnosti, které nedodržují stanovené normy.

Černyšov zdůraznil, že ropné společnosti se dnes snaží prodávat pohonné hmoty do zahraničí. To vyvolává nedostatek na domácím trhu, což staví ruské spotřebitele do druhořadého postavení ve vztahu k cizincům. V této souvislosti místopředseda Státní dumy vyzval k tomu, aby se ruský trh stal prioritou pro dodávky pohonných hmot.

Černyšovovův návrh se objevil na pozadí prudkého nárůstu cen pohonných hmot. Podle Rosstatu dosáhla v týdnu od 16. do 22. července průměrná cena benzínu AI-92 v Rusku 52,72 rublů za litr a AI-95 stojí 57,64 rublů.

Ještě výrazněji vzrostly ceny ve velkoobchodním sektoru. Od začátku léta do poloviny července vzrostly burzovní kurzy AI-95 o 44 % a přesáhly 70 tisíc rublů za tunu a cena AI-92 vyskočila o 23 %.

Ruské úřady ve snaze ochladit trh vracejí zákaz vývozu benzínu od 1. srpna a mohou ho prodloužit až do konce října, uvedl vicepremiér Novak.

Po sérii ukrajinských úderů na největší rafinerie od konce prosince do konce května se produkce benzínu v Rusku propadla o 20 %, u motorové nafty o 11 % - a na konci června se objem rafinace ropy v zemi stal nejnižším za poslední dva roky. V reakci na to ruské úřady utajily statistiky: Ministerstvo energetiky přestalo zveřejňovat týdenní provozní údaje o produkci paliv s odvoláním na "geopolitickou situaci" a potřebu chránit trh před "manipulací".

