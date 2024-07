Erdogan oznámil, že Turecko je připraveno zasáhnout proti Izraeli, pokud napadne Libanon

31. 7. 2024

Turecko může kvůli akcím Tel Avivu proti Palestině vyslat vojáky do Izraele, řekl turecký vůdce Recep Tayyip Erdogan. Uvedl, že vyšle vojáky proti Izraeli, pokud Izrael napadne Libanon. Turecko může kvůli akcím Tel Avivu proti Palestině vyslat vojáky do Izraele, řekl turecký vůdce Recep Tayyip Erdogan. Uvedl, že vyšle vojáky proti Izraeli, pokud Izrael napadne Libanon.

"Stejně jako jsme vstoupili do Náhorního Karabachu a Libye, uděláme s nimi to samé," řekl Erdogan. Dodal, že "neexistuje žádný důvod, proč bychom to neměli udělat". Turecký prezident přitom neupřesnil, zda se bavíme o vojenské operaci nebo o něčem jiném.

V reakci na to izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac přirovnal tureckého prezidenta k iráckému vůdci Saddámu Husajnovi, který podporoval Palestince, vedl spory s Izraelem a byl svržen v roce 2003, načež byl popraven. "Erdogan jde ve šlépějích Saddáma Husajna a vyhrožuje, že zaútočí na Izrael. Jen si musí vzpomenout, co se tam stalo a jak to skončilo," napsal Katz na sociální síti X.

V lednu 2020 vyslalo Turecko vojáky do Libye, aby podpořili vládu národní jednoty (GNA) v Tripolisu. Po svržení a zavraždění libyjského šéfa plukovníka Muammara Kaddáfího byla země rozdělena: Na západě, v Tripolisu, vládne GNA a východ ovládá Libyjská národní armáda pod velením maršála Chalífy Haftara.

Na podzim roku 2020 Turecko podpořilo Ázerbájdžán v konfliktu s Arménií v Náhorním Karabachu. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev poté oznámil "společnou mírovou misi Ruska a Turecka".

Erdogan prosazuje urovnání palestinsko-izraelského konfliktu vytvořením nezávislého palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě v hranicích z roku 1967, před izraelskou anexí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zase odmítá myšlenku "dvoustátního řešení".

Od začátku války Izraele s palestinským hnutím Hamás v říjnu 2023 turecký prezident opakovaně kritizoval akce izraelské armády v pásmu Gazy. Konkrétně kritizoval tamější rozsáhlé masakrování civilistů a děti izraelskou armádou a také uvedl, že Netanjahua "odepsal" a již s ním nekomunikoval.

"Pokračujeme v odhalování pravdy a vyprávíme o vraždách Izraele. Musíme vědět, že dnešní Hitler, Netanjahu a jeho komplicové nebudou schopni uniknout odpovědnosti. Bez ohledu na to, jak daleko zajde, budeme ho následovat," řekl Erdogan.

