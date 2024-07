Obyvatelé Majdal Šamsu na Goalnských výšinách demonstrovali proti Netanjahuově návštěvě

30. 7. 2024

Proti Netanjahuově pondělní návštěvě fotbalového hřiště v Majdal Šamsu na Golanských výšinách, kde došlo k sobotnímu úderu, protestovalo asi 300 přátel, příznivců a příbuzných zabitých dětí. Křičeli, že zneužívá krveprolití k politickému prospěchu, a vyzývali k ukončení násilí. Někteří drželi v rukou fotografie dětí a říkali, že nechtějí další mrtvé. Obyvatelé Majdal Šamsu nejsou Izraelci, jsou syrští Drúzové a odmítají izraelskou anexi a okupaci. Místní komentátoři tvrdí (možná je to propaganda), že Hizbollah by nikdy nebombardoval Drúzy. Místní svědci hovoří o tom, že šlo o zbloudilou raketu izraelského systému Iron Drone, která údajně zasáhla místní fotbalové hřiště.

USA vedou úsilí o zastavení eskalace nepřátelských akcí mezi Hizballáhem a Izraelem po smrtícím útoku na Golanských výšinách





- Libanon je v pohotovosti poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil „tvrdou“ odpověď na smrtící raketový útok na okupované Golanské výšiny a prohlásil, že „stát Izrael to nenechá a nemůže nechat jen tak“.



Diplomatické úsilí o odvrácení eskalace přestřelek mezi militantní skupinou Hizballáh a Izraelem - k nimž dochází téměř denně od vypuknutí války mezi Izraelem a Gazou - je v plném proudu a v čele tohoto úsilí stojí Spojené státy.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pondělí hovořil s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, zdůraznil „důležitost zabránění eskalaci“ a jednal o snaze dosáhnout diplomatického řešení několikaměsíčního konfliktu.



Mluvčí Bílého domu John Kirby novinářům řekl, že Izrael má plné právo reagovat na úder na Golany, ale že nikdo nechce širší válku.





„Pokud jde o rozhovory během víkendu, vsaďte se, že jsme je vedli a že jsme je vedli na více úrovních,“ dodal. „Ale nebudu podrobně popisovat podstatu těchto rozhovorů.“





Místopředseda libanonského parlamentu Elias Bou Saab, který uvedl, že byl od sobotního útoku na Golany v kontaktu s americkým zprostředkovatelem Amosem Hochsteinem, řekl agentuře Reuters, že Izrael by mohl odvrátit hrozbu větší eskalace tím, že ušetří hlavní město Bejrút a jeho okolí.

- Dva vysocí představitelé izraelské obrany agentuře Reuters řekli, že Izrael chce Hizballáhu ublížit, ale nechce zatáhnout region do totální války, zatímco dva další představitelé uvedli, že se země připravuje na možnost několikadenních bojů. „Odhad je, že reakce nepovede k totální válce,“ uvedl diplomatický zdroj. „To by v tuto chvíli nebylo v našem zájmu.“





- Vyšetřování izraelské armády v souvislosti se sexuálním zneužíváním palestinského vězně ve známém vojenském táboře pro vězně zajaté v Gaze vyvolalo protesty příslušníků izraelské krajní pravice. Izraelská armáda v pondělí uvedla, že úřad generálního advokáta nařídil vyšetřování „v důsledku podezření na značné zneužití zadrženého“ v zařízení Sde Teiman, kde jsou zadržováni Palestinci, včetně údajných členů elitních jednotek Hamasu Nuchba, kteří se podíleli na útoku ze 7. října. Zadržení vyvolalo pobouření koalice krajně pravicových poslanců a jejich příznivců, kteří se na protest pokusili vtrhnout na vojenskou základnu.







„Pokud se vyhnou civilistům a vyhnou se Bejrútu a jeho předměstím, pak by jejich útok mohl být dobře vypočítaný,“ řekl. Izraelští představitelé uvedli, že jejich země chce Hizballáhu ublížit, ale nezatáhnout region do totální války.uvedlo podle agentury Reuters pět osob obeznámených s touto snahou. Hlavním cílem vysokorychlostní diplomacie je omezit reakci Izraele tím, že jej vyzve, aby se nezaměřoval na hustě obydlený Bejrút, jižní předměstí města, která tvoří srdce Hizballáhu, nebo na klíčovou infrastrukturu, jako jsou letiště a mosty, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, aby mohly hovořit o důvěrných podrobnostech, které nebyly dříve oznámeny.Záchranná služba neuvedla, zda zabití byli bojovníci nebo civilisté.Ministerstvo zahraničí v Berlíně vyzvalo asi 1300 německých občanů, kteří se pravděpodobně nacházejí v zemi, aby odešli, „dokud je ještě čas“. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani jednal v pondělí se svými izraelskými a libanonskými protějšky Israelem Katzem a Bou Habibem o prevenci nové války na Blízkém východě.. „Všichni doufáme, že to nebude nutné, ale pokud by se tak nestalo, Kypr bude i nadále fungovat jako bezpečnostní most při usnadňování odchodu civilistů z jakékoli bojové zóny v naší oblasti,“ řekl Constantinos Kombos.