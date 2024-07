Izrael zavraždil další dva novináře. Hanba všem novinářům, kteří mlčí, když jsou jejich kolegové vražděni

1. 8. 2024

Izrael zavraždil zpravodaje Al-Džazíry Ismaila Al-Ghoula a fotoreportéra Ramiho Al-Rifiho, kteří připravovali reportáž z uprchlického tábora Al-Šate v Gaze. Podle Al-Džazíry byla Al-Ghoulovi uříznuta hlava. Oba novináři se stali terčem útoku i poté, co uposlechli rozkaz izraelské armády k evakuaci oblasti.

Celkem už vyvraždil Izrael v Gaze více než 160 novinářů. Israel has murdered Al Jazeera correspondent Ismail Al-Ghoul and photojournalist Rami Al-Rifi while they were reporting from Al-Shate' refugee camp in Gaza.



According to Al Jazeera, Al-Ghoul's head was severed. Both journalists were targeted even after following the Israeli… pic.twitter.com/bXb3FZefqD — Quds News Network (@QudsNen) July 31, 2024

Novinářská vesta nás má chránit, ale Ismaila neochránila. Roztřištili jeho hlavu, která se rozmazala na celou jeho novinářskou vestu.

This vest is supposed to protect us , but it didn’t protect Ismail his head was blown up and splattered all over his press vest . pic.twitter.com/xVFp4abCxf — حسام شبات (@HossamShabat) July 31, 2024



Vzkaz Ismaela Al Ghoula svému příteli: „Dovol, abych ti řekl, příteli, že už neznám chuť spánku. Těla dětí, křik zraněných a jejich krví nasáklé obrazy nikdy nespustím z očí.



A message from Ismael Al Ghoul to his friend : “Let me tell you, my friend, that I no longer know the taste of sleep. The bodies of children and the screams of the injured and their blood-soaked images never leave my sight. pic.twitter.com/RXjr9dSMcp — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 31, 2024

Poslední fotografie palestinského novináře Ismaila Al-Ghoula byla pořízena během jeho reportáže z domu vůdce Hamásu Ismaila Haníji v uprchlickém táboře Al-Šatí po Haníjově ranním atentátu v Teheránu. Izraelské okupační drony se zaměřily na Al-Ghoula a jeho kameramana a donutily je k evakuaci. O několik okamžiků později se další izraelský dron zaměřil na jejich vozidlo, když opouštěli oblast, a zavraždil Ismaila a jeho kameramana Ramiho Al-Reefiho.



The last photo of Palestinian journalist Ismail Al-Ghoul was taken during his report from Hamas leader Ismail Haniyeh's home in Al-Shati refugee camp following Haniyeh's assassination in Tehran this morning.



Israeli occupation drones targeted Al-Ghoul and his cameraman, forcing… pic.twitter.com/FQIfWOXgM7 — Quds News Network (@QudsNen) July 31, 2024

Výbor na ochranu novinářů je zděšen zprávou, že reportér televize Al-Džazíra Ismail Al Ghoul a kameraman Ramy Al Refee byli zabiti při izraelském útoku v Gaze. Novináři jsou civilisté a nikdy by neměli být terčem útoků. Izrael musí vysvětlit, proč byli další dva novináři Al-Džazíry zabiti při zřejmě přímém úderu,“ říká generální ředitelka Výboru na ochranu novinářů @jodieginsberg

"CPJ is dismayed by the news that Al Jazeera TV reporter Ismail Al Ghoul and cameraman Ramy Al Refee were killed in an Israeli strike in Gaza. Journalists are civilians and should never be targeted. Israel must explain why two more Al Jazeera journalists have been killed in what… pic.twitter.com/8MWCMQt8S9 — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) July 31, 2024

Usekli hlavu novináři ISmailu Al-Ghoulovi:



They beheaded journalist Ismail Al-Ghoul. pic.twitter.com/6EDwsDsDO3 — Emelia 🇸🇪🇦🇹 (@Bernadotte22) July 31, 2024



Bývalý skotský premiér Humza Yousaf:

Odpočívej ve věčné síle, Ismaile Al-Ghoule 🕊️💔



V posledních deseti měsících byl oporou našich obrazovek, když pro Al-Džazíru přinášel reportáže z Gazy.



Dnes ho izraelské síly zabily.



Hanba všem novinářům, kteří ohlušujícím způsobem mlčí, když jsou jejich kolegové vražděni.



Rest in eternal power Ismail Al-Ghoul 🕊️💔



He’s been a mainstay on our screens in the last 10 months, reporting from Gaza for Al Jazeera.



Today Israeli forces killed him.



Shame on every journalist that is deafeningly silent as their peers are murdered. pic.twitter.com/rfEQvWEraR — Hamza Yusuf (@Hamza_a96) July 31, 2024











