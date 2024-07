Krize na Blízkém východě: Umírněný šéf Hamásu Ismail Haníja byl usmrcen v Íránu

31. 7. 2024

čas čtení 14 minut



Politický vůdce Ismail Haníja byl zabit při útoku na kancelář Hamásu v Teheránu, sdělují íránské Revoluční gardy



Vůdce Hamásu Ismail Haníja byl zabit v Teheránu, uvedla palestinská militantní skupina Hamás



Ve svém prohlášení islamistická frakce truchlí nad smrtí Haníji, který byl podle ní zabit při „zrádném sionistickém zásahu v jeho rezidenci v Teheránu“.



Již dříve íránské Revoluční gardy uvedly, že se stal terčem útoku ve své rezidenci spolu s íránským bodyguardem. Uvedla, že Haníja byl v Íránu, aby se zúčastnil inaugurace prezidenta Masúda Pezeshkiana. Uvedla, že vyšetřuje okolnosti „incidentu“.



Izrael se k jeho zabití zatím nevyjádřil.



Haníja byl politickým šéfem militantní skupiny v exilu a v posledních letech trávil většinu času v Kataru a v Turecku. Byl považován za pragmatika, působil jako vyjednavač při jednáních o příměří během války mezi Izraelem a Gazou, udržoval styky s hlavním spojencem Hamásu, Íránem, a setkával se s tureckým prezidentem.



Haníja prý také udržoval dobré vztahy s šéfy různých palestinských frakcí, včetně rivalů Hamásu.



Haníja byl v roce 2017 zvolen do čela politického byra Hamásu jako nástupce Chaleda Mešála, ale byl již známou osobností, neboť se v roce 2006 stal palestinským premiérem po překvapivém vítězství Hamásu v parlamentních volbách v tomto roce.



Katar a Čína jsou nejnovějšími zeměmi, které odsoudily zabití šéfa Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu.



Katarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zabití Haníji je nebezpečnou eskalací.



Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že incident by mohl vést k další regionální nestabilitě.



Libanonská ozbrojená skupina Hizballáh vyjádřila ve středu soustrast poté, co byl v íránském hlavním městě Teheránu v noci na dnešek zabit šéf Hamásu Ismail Haníja, uvedla agentura Reuters.



Hizballáh Izrael konkrétně neobvinil, ale uvedl, že to skupiny napojené na Írán přiměje k většímu odhodlání postavit se Izraeli. Ve svém prohlášení islamistická frakce truchlí nad smrtí Haníji, který byl podle ní zabit při „zrádném sionistickém zásahu v jeho rezidenci v Teheránu“.Již dříve íránské Revoluční gardy uvedly, že se stal terčem útoku ve své rezidenci spolu s íránským bodyguardem. Uvedla, že Haníja byl v Íránu, aby se zúčastnil inaugurace prezidenta Masúda Pezeshkiana. Uvedla, že vyšetřuje okolnosti „incidentu“.Izrael se k jeho zabití zatím nevyjádřil.Haníja byl politickým šéfem militantní skupiny v exilu a v posledních letech trávil většinu času v Kataru a v Turecku. Byl považován za pragmatika, působil jako vyjednavač při jednáních o příměří během války mezi Izraelem a Gazou, udržoval styky s hlavním spojencem Hamásu, Íránem, a setkával se s tureckým prezidentem.Haníja prý také udržoval dobré vztahy s šéfy různých palestinských frakcí, včetně rivalů Hamásu.Haníja byl v roce 2017 zvolen do čela politického byra Hamásu jako nástupce Chaleda Mešála, ale byl již známou osobností, neboť se v roce 2006 stal palestinským premiérem po překvapivém vítězství Hamásu v parlamentních volbách v tomto roce.Katar a Čína jsou nejnovějšími zeměmi, které odsoudily zabití šéfa Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu.Katarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zabití Haníji je nebezpečnou eskalací.Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že incident by mohl vést k další regionální nestabilitě.Libanonská ozbrojená skupina Hizballáh vyjádřila ve středu soustrast poté, co byl v íránském hlavním městě Teheránu v noci na dnešek zabit šéf Hamásu Ismail Haníja, uvedla agentura Reuters.Hizballáh Izrael konkrétně neobvinil, ale uvedl, že to skupiny napojené na Írán přiměje k většímu odhodlání postavit se Izraeli.



Agentura Nournews, která je napojena na íránský nejvyšší bezpečnostní orgán Nejvyšší národní bezpečnostní radu, uvedla, že vražda vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu ve středu brzy ráno je „nebezpečnou hrou, která má podkopat odstrašující sílu Teheránu“.



„Překročení červených linií bylo pro nepřítele vždy nákladné,“ dodaly Nournews.



- K atentátu na Haníju došlo kolem druhé hodiny ranní, informují íránská státní média



K atentátu na Ismaila Haníju došlo kolem druhé hodiny ranní, když pobýval v rezidenci pro válečné veterány, informují íránská státní média. O přesných okolnostech vraždy zatím vyšlo najevo jen málo podrobností.



Agentura Nour News uvedla, že budovu zasáhl „letecký projektil“ a že podle agentury Reuters „probíhá další vyšetřování s cílem zjistit podrobnosti této teroristické operace“.



- Hamás označil zabití svého politického šéfa Ismaila Haníji za závažnou eskalaci, která nezůstane bez odezvy. Jeho vražda v Íránu bude vnímána jako vážná rána snahám o zajištění příměří v Gaze, zatímco rozhovory zprostředkované USA, Katarem a Egyptem se po měsících vyjednávání zadrhávají.



Haníja dlouho působil v čele politbyra Hamásu a byl považován za umírněnou osobnost hnutí, jejíž role se stala zásadní v trvalém diplomatickém úsilí o zajištění příměří.



Do čela politického křídla byl zvolen v roce 2017 a o dva roky později odešel z Gazy do exilu v Kataru. Z exilu se stal tváří mezinárodní diplomacie palestinské skupiny, pendloval mezi Tureckem, Íránem a Katarem a připojil se ke skupině vůdců Hamásu, kteří se ukrývají v Dauhá a nemohou se vrátit do Gazy. I přesto byl Haníja považován za klíčovou komunikační linku s osobnostmi tvrdé linie, jako je Jahjá Sinvár v Gaze.



Arabští diplomaté a úředníci ho považovali za relativně pragmatického ve srovnání s jinými militantnějšími hlasy uvnitř Gazy a někteří odborníci ho označovali za vůdce politického boje Hamásu s regionálními vládami na Blízkém východě.



Haníjovi spojenci a dokonce i jeho bývalí rivalové se ve středu vložili do odsouzení atentátu v obavách, že by jeho smrt během návštěvy Teheránu mohla vyvolat širší reakci.





Palestinský prezident Mahmúd Abbás označil vraždu za „zbabělý čin a vážnou eskalaci“. Turecké ministerstvo zahraničí označilo atentát za „ohavný“.





- Libanon očekává odvetu Hizballáhu za izraelský útok na Bejrút, říká ministr



Libanon očekává od Hizballáhu odvetu za izraelský úder, jehož terčem se stal nejvyšší vojenský velitel této ozbrojené skupiny v Bejrútu, a vláda se zapojí do diplomatického úsilí o uklidnění napětí, uvedl ve středu ministr informací Ziad Makary, píše agentura Reuters.





Makary po zasedání vlády, na kterém se projednával úder na bejrútské předměstí z předchozího večera, uvedl, že se kabinet obává, že by se situace mohla vyhrotit.

Izrael prohlásil, že při leteckém útoku na předměstí jižního Bejrútu, který byl proveden v odvetě za







- Írán bude po atentátu na Haníju v Teheránu „bránit svou územní celistvost“, prohlásil prezident







Íránský prezident Masúd Pezeškán prohlásil, že země bude „bránit svou územní celistvost, důstojnost, čest a hrdost a donutí teroristické okupanty litovat svého zbabělého činu“, kterým byl ve středu v Teheránu zavražděn vůdce Hamásu Ismail Haníja.





The latest video of the martyr "Ismail Haniyeh" in Tehran and his presence in the "Land of Civilizations" exhibition pic.twitter.com/hEp8XzloiH — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 31, 2024

Zabití Ismaila Haníji je „naprosto nepřijatelnou politickou vraždou“, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov státní tiskové agentuře Ria.







Bogdanov dodal, že vražda bude mít negativní dopad i na jednání o příměří v Gaze, uvedla Ria.







Zdroj v angličtině ZDE

0

680

Izraelská armáda oznámila, že prodloužila vazbu osmi vojákům zadrženým pro podezření ze sexuálního zneužití zadrženého Palestince z Gazy.Uvedla, že soud konstatoval, že existují důkazy odůvodňující „důvodné podezření, že ke zranění zadrženého došlo rukou zadržených [vojáků]“. V příspěvku na Twitteru IDF uvedly:Vojenský soud vyhověl žádosti vojenské prokuratury a prodloužil zadržení osmi podezřelých do neděle 4. srpna. Soud ve svém rozhodnutí uvedl, že v žádostech byly předloženy důkazy, které odůvodňují důvodné podezření, že ke zranění zadrženého došlo rukou zadržených.Soud rovněž uvedl, že „je zakázáno zadrženým zbytečně ubližovat, bez ohledu na to, jak závažné jsou jejich zločiny“, uvádí IDF.Libanonské hnutí Hizballáh uvedlo, že jeho vysoký vojenský velitel Fuád Šukr se nacházel v budově v Bejrútu, která byla v úterý terčem izraelského úderu, jeho osud však nepotvrdilo.Izrael prohlásil, že zabil vrchního vojenského velitele Hizballáhu Fuáda Šukra při leteckém útoku na jižní předměstí Bejrútu, který byl proveden jako odveta za raketový útok, při němž o víkendu zahynulo 12 dětí. Hizballáh popřel, že by se na víkendovém útoku jakkoli podílel.Při izraelském útoku na Bejrút byli zabiti tři lidé, včetně dvou dětí, a 74 osob bylo zraněno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.Šukur, známý také jako Hadždž Mohsín, sloužil jako pravá ruka vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha, tvrdí izraelský vojenský mluvčí r. adm. Daniel Hagari.Šukur, poradce pro plánování a řízení válečných operací, byl podle Izraele zodpovědný za většinu moderních zbraní Hizballáhu, včetně přesně naváděných raket, řízených střel, protilodních střel, raket dlouhého doletu a bezpilotních letounů.Na jeho hlavu byla v Americe vypsána odměna 5 milionů dolarů za jeho podíl na bombovém útoku na kasárna americké námořní pěchoty v libanonském hlavním městě v roce 1983.Turecko odsoudilo Haníjův atentát a uvedlo, že cílem útoku je rozšířit válku v Gaze na regionální úroveň, informuje agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ministerstva zahraničí. V prohlášení se rovněž uvádí, že z útoku zjevně viní Izrael:Znovu se ukázalo, že vláda [izraelského premiéra Benjamina] Netanjahua nemá v úmyslu dosáhnout míru.Dodal, že „incident“ se vyšetřuje.Jeho výroky přišly poté, co Izrael v úterý prohlásil, že zabil velitele Hizballáhu, který podle něj stál za smrtícím úderem na Izraelem okupovaných Golanských výšinách, uvedla agentura Reuters.Na otázku, zda může potvrdit informace o dalším úderu, při kterém byl ve středu v Íránu zabit vůdce Hamásu Ismail Haníja, Austin rovněž odpověděl: „Nemám žádné další informace, které bych mohl poskytnout.“Podle agentury Associated Press začali z útoku obviňovat Izrael také analytici íránské státní televize.V prohlášení Hamásu se uvádí, že skupina truchlí za Haníju, „který zemřel v důsledku zrádného sionistického náletu na jeho rezidenci v Teheránu poté, co se zúčastnil slavnostní inaugurace nového íránského prezidenta“.O atentátu informovala íránská státní televize ve středu brzy ráno. Íránské revoluční gardy ve svém prohlášení uvedly, že „příčina a rozměry tohoto incidentu se vyšetřují a výsledky budou oznámeny později“.Íránské revoluční gardy uvedly, že Haníja se stal terčem útoku ve své rezidenci spolu s íránským bodyguardem. Uvedly, že byl v Íránu, aby se zúčastnil inaugurace prezidenta Masúda Pezeskiana, a že okolnosti „incidentu“ se vyšetřují.Vysoký představitel Hamásu Moussa Abu Marzouk podle Hamásem provozované televize Al-Aksá prohlásil, že Haníjova smrt je „zbabělým činem, který nezůstane nepotrestán“. Další představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí agentuře Reuters řekl, že zabití je závažnou eskalací, která nedosáhne svých cílů.Mohammed Ali al-Houthi, šéf jemenského Nejvyššího revolučního výboru Hútíů, označil podle agentury Reuters Haníjovo zabití za „ohavný teroristický zločin“ a „hrubé porušení zákonů a ideálních hodnot“.Palestinský prezident Mahmúd Abbás zabití důrazně odsoudil, uvedla palestinská státní tisková agentura Wafa. Palestinské národní a islámské frakce v reakci na vraždu rovněž vyzvaly ke generální stávce a masovým demonstracím.Izrael se sice oficiálně nevyjádřil, ale na Haníjovu vraždu reagovalo několik izraelských ministrů. Ministr pro kulturní dědictví Amichaj Elijahu jeho zabití oslavil a na Twitteru napsal: „Haníjova smrt dělá svět o něco lepším“ a že je to „správná cesta, jak očistit svět od této špíny“.Šlomo Karhi, ministr komunikací, napsal na Twitteru: „Ano, všichni tvoji nepřátelé zahynou, Bože“, ačkoli se později ukázalo, že příspěvek byl smazán.Amichai Chikli, ministr pro záležitosti diaspory a boj proti antisemitismu, zveřejnil na Twitteru video s vůdcem Hamásu s popiskem: „Pozor na to, co si přejete“.Haníja byl politickým šéfem militantní skupiny v exilu a v posledních letech trávil většinu času v Kataru. Během války mezi Izraelem a Gazou působil jako vyjednavač při jednáních o příměří a udržoval styky s hlavním spojencem Hamásu, Íránem. V úterý byl v Teheránu vyfotografován při setkání s íránským nejvyšším vůdcem Alím Chameneím a generálním tajemníkem palestinského hnutí Islámský džihád Zijádem al-Nachaláhem.Haníjova smrt přišla jen několik hodin poté, co Izrael prohlásil, že zabil vrchního vojenského velitele Hizballáhu Fuáda Šukúra při leteckém útoku na jižní předměstí Bejrútu, který byl podniknut jako odveta za raketový útok, při němž o víkendu zahynulo 12 dětí.Panují obavy, že tato úmrtí by mohla vystupňovat napětí mezi Izraelem, Hizballáhem a Íránem, což by ohrozilo globální diplomatické úsilí Spojených států zabránit plnohodnotnému regionálnímu konfliktu.