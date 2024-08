Izrael zabil vůdce Hamásu kvůli obavám, že je ochoten přijmout mírovou dohodu

2. 8. 2024

Ironický komentář britské komentátorky Laury K., který je - jako obvykle - až příliš založen na faktech.



Třetí světová válka je opět na cestě...



Izrael vysvětlil, že neměl jinou možnost než zabít vůdce Hamásu v Teheránu kvůli vážným obavám, že je ochoten podepsat mírovou dohodu. Existovaly také obavy, že si Írán zvolil umírněného prezidenta, což znamenalo, že riziko míru nikdy nebylo vyšší. Je zřejmé, že bylo třeba něco udělat, a to něco zahrnovalo likvidaci hlavního vyjednavače bombou. Izrael vysvětlil, že neměl jinou možnost než zabít vůdce Hamásu v Teheránu kvůli vážným obavám, že je ochoten podepsat mírovou dohodu. Existovaly také obavy, že si Írán zvolil umírněného prezidenta, což znamenalo, že riziko míru nikdy nebylo vyšší. Je zřejmé, že bylo třeba něco udělat, a to něco zahrnovalo likvidaci hlavního vyjednavače bombou.



Izrael ukázal, jak působivě přesné může být jeho zabíjení, když zrovna neodpaluje bomby do Gazy. Nějakým způsobem dokáže dostat bombu do domu pro hosty Ismaila Haníji na vzdálenost 2000 kilometrů a odstranit ho spolu s jeho dětmi a vnoučaty, přičemž škody na budově jsou minimální.



Izrael rozumně neplýtvá dobrými bombami na obyvatele Gazy. Místo toho si tam vystačí s 2 000librovými hloupými bombami, které úsporně likvidují celé obytné domy. Problémem přesně naváděných raket je, že na jeden dolar připadá méně civilistů. Izrael dostává od USA jen tolik sociálních dávek, že musí být v těchto věcech praktický. Koloniální projekt přece nemůže rozhazovat peníze bez rozmyslu, ne?



Když Benjamin Netanjahu nalil miliardu dolarů z katarských peněz Hamásu, šlo o to, aby znemožnil mír. Dovedete si představit Netanjahuovo dilema, když se mír skutečně stal možným. Haníja byl v době svého zavraždění hluboko ve vyjednávání a k Netanjahuově hrůze se zdálo, že je ochoten splnit požadavky Izraele.



Jakmile byl Haníja mrtev, USA vysvětlily, že příměří je nyní na dosah, a slíbily Izraeli další bomby, protože stále existují vůdci, které je třeba zavraždit.



USA vysvětlily, že Izrael má právo bránit se před mírovými vyjednavači, a varovaly Írán před zahájením nevyprovokovaného odvetného útoku. Írán již pohrozil, že zaútočí na izraelské území, a Netanjahu se modlí, aby se tak stalo a on se vyhnul vězení. Buďme upřímní, všichni bychom přece začali třetí světovou válku, abychom unikli hněvu zákona.



Spojené státy slíbily, že přijdou Izraeli na pomoc, pokud a až začne boj, který nemůže vyhrát. Není divu, že se Netanjahu cítí tak povzbuzený. Ještě neskončil s bombardováním Teheránu a také bombardoval Libanon v odvetě za chybné odpálení systému Iron Dome a vyhlazení školáků na okupovaných Golanských výšinách.



Obviněním Hizballáhu se Izrael nejen vyhnul odpovědnosti, ale našel záminku k zabití dalšího vůdce, kterého nemá rád. Izraelská vláda chytře předstírala, že děti, které omylem zabila, jsou Izraelci, aby si získala mezinárodní sympatie. Politici Likudu se dokonce pokusili zúčastnit jejich pohřbu, ale rodiny je poslaly do háje, takže vypadali jako prolhaní pitomci.



Je znepokojivé, že svět Izraeli jeho kecy nežere a EU požaduje nezávislé vyšetřování celé záležitosti. To je naprosto nespravedlivé, protože všichni vědí, že Izrael bombarduje Libanon pouze v odvetě, a proto 80 % raket, které si obě země vymění, vypálí Izrael.



Je těžké pochopit, jak Izrael prohrává bitvu o PR, když víme, jakou odbornou práci odvedl, když ustřelil hlavy novinářům. Bohužel novináři Al-Džazíry jsou neohrožení a dělají svou práci dál, i když Izrael vraždí jejich kolegy. Dovedete si představit, jak nepříjemné je to pro vojáky IDF, které vyřadí z akce žihadlo včely.



Za devět měsíců bylo v Gaze zabito více novinářů než ve Vietnamu a druhé světové válce dohromady, ale Izrael jako jediná demokracie na Blízkém východě má plné právo se novinářům bránit.



Jediná demokracie na Blízkém východě nedávno vedla politickou debatu o tom, zda je v pořádku znásilňovat vězně kovovými tyčemi pod proudem. Výsledkem debaty bylo, že je to přijatelné, protože všichni Palestinci jsou násilníci. Jak vidíte, tato logika je bezchybná.



Podezřelí ze znásilnění byli nyní propuštěni z vazby a snad se mohou vrátit ke svým povinnostem v nejmorálnější armádě světa. Naštěstí o jejich zločinech nemluví ani jedna západní vláda, protože izraelská lobby by si tím namastila kapsu. Proto se britský premiér rozhodl, že nejlepší odpovědí na útoky Izraele bude potrestání Íránu.



Izraelské genocidě se daří tak dobře, že průzkumy veřejného mínění ukazují, že veřejnost sympatizuje s Palestinou, ale sira Keira Starmera nezajímá, co si vy myslíte. Jen kopíruje senilního muže, který se chystá do důchodu a nebude muset řešit průšvih, který rozpoutal. Není to uklidňující?

