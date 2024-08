Kdo dohlíží na Muska? Nikdo, a to je problém

6. 8. 2024

čas čtení 6 minut



Představte si, že máte možnost okamžitě předkládat informace, ať už pravdivé, nebo ne, milionům lidí po celém světě. Elon Musk, majitel společnosti X (dříve známé jako Twitter), tuto schopnost má. Člověk by doufal, že s touto mocí přichází i odpovědnost. V dokonalém světě by majitelé společností provozujících sociální média byli spravedliví a objektivní. Bohužel tomu tak není, píše Dan Rather, bývalý americký ministr práce,.



Přes všechny řeči o reformě sociálních médií po roce 2016 a fiasku Facebooku, kdy se na této platformě šířily dezinformace, se nyní zdá, že Musk se rozhodl nejen podpořit republikánského kandidáta na prezidenta, ale osobně pomáhat šířit dezinformace o hlasování a volbách.



Musk nedávno vydal chatbota s umělou inteligencí, což, pokud to nevíte, je v podstatě počítač, který dokáže simulovat lidskou konverzaci. Musk ho pojmenoval Grok a během několika hodin poté, co prezident Biden zrušil svou kandidaturu na amerického prezidenta, vytvořil příspěvek, který zněl: "V několika státech vypršela lhůta pro hlasování ve volbách v roce 2024," přičemž jmenoval devět států: Alabama, Indiana, Michigan, Minnesota, Nové Mexiko, Ohio, Pensylvánie, Texas a Washington. Zpráva tvrdila, že Kamala Harrisová promeškala lhůtu pro podání přihlášek, aby se v těchto státech dostala na volební lístky.



Tato zpráva je stoprocentně nepravdivá a byla sdílena s miliony uživatelů na X.



Státní tajemníci pěti z těchto devíti států napsali Muskovi dopis, ve kterém ho vyzvali, aby "okamžitě provedl změny" v systému Grok. Je nepravděpodobné, že to učiní.



Když byl Grok koncem loňského roku zprovozněn, Musk jej označil za chatbota proti "liberálům" - což je jeho charakteristika. Řekl, že chce, aby asistent pro vyhledávání s umělou inteligencí "odpovídal na pikantní otázky, které většina ostatních systémů s umělou inteligencí odmítá". Tyto ostatní systémy AI, poháněné společnostmi OpenAI, Google a Microsoft, jsou speciálně navrženy tak, aby se vyhýbaly kontroverzním tématům.



Ale není to jen Grok, kdo vypouští lži. Musk sám přeposlal zmanipulovanou verzi prvního videa z Harrisovy kampaně. Obsahovalo pozměněnou hlasovou stopu. Hlasem Harrisové "ona" v něm říká, že o řízení země "neví vůbec nic" a že je "dokonalým kandidátem diverzity". Musk video označil jako "úžasné" a neuvedl, že je falešné. Jeho příspěvek zatím nasbíral 135 milionů zhlédnutí. Dosud nebyl stažen.



Mluvíme o podivných vztazích. V průběhu let se Musk a Donald Trump nijak moc nemilovali. Ještě v květnu byl Trump hlasitým a hlasitým zastáncem ropného a plynárenského průmyslu. Vzpomínáte na setkání v Mar-a-Lago, kde slíbil, že výměnou za příspěvek 1 miliardy dolarů na kampaň ukončí Bidenovy iniciativy v oblasti zelené energie, včetně jeho politiky v oblasti elektromobilů?



Musk a Trump zjevně nyní odstranili několik pěkně vysokých plotů. Musk slíbil spoustu peněz pro-trumpovskou organizaci America PAC. Možná Trump nedostal od svých ropných a plynárenských přátel to, o co žádal.



Výměnou za to si nyní Trump myslí, že elektromobily jsou "neuvěřitelné". Jaký to šok. Na nedělním shromáždění v Georgii Trump svým příznivcům řekl: "Jsem pro elektromobily. Musím být, protože, víte, Elon mě velmi silně podpořil. Takže nemám na výběr."



Muskem podporovaný America PAC už pomáhá Trumpovi ve státech, kde se rozhoduje o jeho zvolení. Webová stránka PAC klame lidi, aby sdíleli své osobní údaje. Stránka slibuje, že pomůže lidem zaregistrovat se k volbám, ale když uživatel zadá své poštovní směrovací číslo v některém z nerozhodných států a poté, co uvede i své jméno a telefonní číslo, je přesměrován na stránku, na které je napsáno "děkujeme". Poté jsou požádáni, aby "vyplnili níže uvedený formulář". Žádný formulář však neexistuje. A není zde ani žádné přesměrování na stránky pro registraci voličů.



Michiganský státní tajemník už vyšetřuje Muska a PAC. "Každý občan by měl přesně vědět, jak jsou jeho osobní údaje využívány PAC, zejména pokud subjekt tvrdí, že pomůže lidem zaregistrovat se k volbám v Michiganu nebo v jiném státě," uvedla mluvčí úřadu státního tajemníka.



V roce 2022 vystoupil prezident Barack Obama na Stanfordově univerzitě s projevem o nebezpečí umělé inteligence a předpověděl, že součástí boje proti dezinformacím online musí být i regulace. Jeho závěrečná myšlenka je připomínkou, že umělá inteligence může být pomocí i překážkou - ale že nemůže existovat ve vakuu.



"Internet je nástroj. Sociální média jsou nástrojem. Nakonec nás nástroje neovládají. My ovládáme je. A my je můžeme přetvářet. Je na každém z nás, abychom se rozhodli, čeho si ceníme, a pak používali nástroje, které jsme dostali, k prosazování těchto hodnot," řekl Obama.



Sociální média se stala naším zásadnín diskusním prostorem - ale na rozdíl od většiny diskusních prostorů nemají žádnou regulaci a velmi ji potřebují. Vzhledem k tomu, že neexistují, je na nás, uživatelích sociálních médií, abychom byli obezřetnými spotřebiteli.

