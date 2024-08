Po návštěvě Kim Čong-una u Putina začali do Ruska masivně přivážet severokorejské dělníky

7. 8. 2024

Od ledna do června vstoupilo do Ruska 2508 Severokorejců, což je rekord za poslední čtyři roky, uvádějí údaje FSB. Toto číslo navíc neustále roste: Pokud v prvním čtvrtletí zemi navštívilo 812 návštěvníků z KLDR, ve druhém se jejich počet více než zdvojnásobil až na 1 696 lidí. Od ledna do června vstoupilo do Ruska 2508 Severokorejců, což je rekord za poslední čtyři roky, uvádějí údaje FSB. Toto číslo navíc neustále roste: Pokud v prvním čtvrtletí zemi navštívilo 812 návštěvníků z KLDR, ve druhém se jejich počet více než zdvojnásobil až na 1 696 lidí.

Do Ruska cestovali především obchodní cestující a studenti - 1 277, respektive 370 osob. 20 Severokorejců byli turisté. 173 jich vycestovalo do Ruska z "osobních důvodů", dalších 65 bylo na cestě do třetí země. Pouze šest občanů KLDR přitom jako účel cesty uvedlo "práci".

Nejvíce Severokorejců, 1 195 lidí, se do Ruska dostalo letadlem, 326 lidí po vodě, 85 autem, 80 vlakem a 10 pěšky.

Chris Monday, profesor ekonomie na univerzitě Dongseo v Pusanu, řekl, že data FSB obsahují "cenné informace o celkových trendech", ale vyjádřil skepsi ohledně toho, zda jsou skutečně kompletní. "Ruští představitelé nebudou chtít informovat o Severokorejcích, kteří v zemi pracují nelegálně," stejně jako o "jakýchkoli aktivitách nebo návštěvách souvisejících se severokorejskou armádou," řekl.

V pondělí připomněl, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN, kterou podepsala Moskva, mimo jiné zakazuje zemím využívat práci severokorejských občanů jako součást sankcí uvalených za odpálení rakety Pchjongjangem v roce 2017. Podle experta ruská FSB "skrývá skutečnost, že mnoho Severokorejců pracuje v Rusku a Bělorusku nelegálně", aby nikdo nemohl obvinit Kreml z porušování omezení OSN.

Ruské úřady přitom již dříve veřejně vyzvaly k nahrazení migrantů ze středoasijských zemí severokorejskými pracovníky. Hovořil o tom zejména místopředseda vlády Marat Chusnullin a poznamenal, že práce severokorejských občanů je levnější a efektivnější.

Monday se domnívá, že šest lidí ve statistikách FSB, kteří cestovali do Ruska za "prací", byli pravděpodobně úředníci nebo diplomaté, a proto tak mohli učinit legálně. A nejzajímavější v těchto statistikách jsou ti, kteří tranzit prováděli, protože to mohou být Severokorejci mířící na okupovaná území Ukrajiny. Podle jihokorejské rozvědky se Pchjongjang skutečně chystal vyslat své ženijní jednotky.

V dubnu a červnu si KLDR a Rusko vyměnily řadu delegací v oblastech, jako je zemědělství, bezpečnost, věda a mimořádné situace. Země také shromáždily skupiny mládeže, které odjely na dovolenou do tábora Seondowon ve Wonsanu a do dětského centra Ocean ve Vladivostoku.

Hromadná dodávka pracovníků ze Severní Koreje do Ruska a výměna delegací začala po návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una u ruského prezidenta Vladimira Putina v září 2023. Společně navštívili kosmodrom Vostočnyj, kde jim byl ukázán postup montáže nosné rakety Angara. Kim také navštívil letecké továrny v Komsomolsku na Amuru, sledoval let stíhačky Su-35 a navštívil fregatu tichomořské flotily "Maršál Šapošnikov".

V červnu 2024 přijel Putin do Severní Koreje na opětovnou návštěvu, během níž strany podepsaly dohodu o strategickém partnerství, která de facto znamená vojenskou alianci. Podle dokumentu si Rusko a KLDR budou v případě agrese proti jednomu ze států vzájemně poskytovat pomoc. Putin také nevyloučil vojensko-technickou spolupráci se Severní Koreou, kterou zakazují sankce Rady bezpečnosti OSN.

Poté Rusko uskutečnilo několik neohlášených letů do KLDR. Podle Flightradaru se tři z nich odehrály 9., 18. a 25. července, další letoun Il-62M RA-86561 ruského letectva přeletěl z Vladivostoku do Pchjongjangu 4. srpna.

