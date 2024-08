Severokorejské zbraně se šíří do světa. Bez monitoringu OSN

7. 8. 2024

OSN upustila od monitorování sankcí, čímž otevřela cestu Pchjongjangu k pumpování zbraní do Gazy, na Ukrajinu a do dalších globálních ohnisek, upozorňuje Justin Hastings.

V posledních měsících to možná nepřitáhlo velkou pozornost, protože globální pozornost se soustředila jinam. Režim mezinárodního monitorování sankcí vůči Severní Koreji byl však rozpuštěn, což vyvolává obavy ohledně nerušeného toku severokorejských zbraní do globálních ohnisek od Ukrajiny po Gazu.

Prosazování sankcí Organizace spojených národů proti Severní Koreji ve skutečnosti eroduje už léta. Poslední rána z milosti přišla v březnu, kdy Rusko vetovalo obnovení výboru známého jako Panel expertů, který měl za úkol monitorovat porušování severokorejských sankcí a podávat o něm zprávy.

Zatímco sankce OSN jsou technicky stále v platnosti a Spojené státy, Evropská unie, Austrálie, Japonsko a další země je stále dodržují, Rusko a Čína nikoli.

Vzhledem k tomu, že už nebude zaveden žádný dohled nad vynucováním, bude nyní Severní Korea moci dodávat své zbraně a další zboží z černého trhu svým spojencům – zejména Rusku, Číně, Íránu a Sýrii – s menšími obavami z následků.

Propracované snahy o obcházení sankcí

Od roku 2006 schválila OSN řadu rezolucí uvalujících sankce na Severní Koreu za její jaderný program. V posledních letech se však Severní Korea snaží najít nové vynalézavé způsoby, jak je obejít.

Například Severní Korea nakoupila řadu lodí, které používá k maskování svých obchodních aktivit prostřednictvím krycích společností. Lodě provozuje pod "výhodnými vlajkami", které v mezinárodních vodách vzbuzují méně podezření, a nakonec je převezme do přímého vlastnictví pod severokorejskou vlajkou.

Skupina odborníků v roce 2023 uvedla, že doba mezi pořízením lodí a změnou jejich vlajky na severokorejskou se zkracuje. To znamená, že vláda vynakládá méně úsilí na utajení skutečnosti, že lodě byly zakoupeny za účelem nelegálního obchodu.

Aby Severní Korea ještě více usnadnila svůj nezákonný obchod, pokračuje v používání automatizovaného identifikačního systému (AIS) pro své lodě. To umožňuje jejím lodím předat falešnou totožnost a/nebo polohu orgánům činným v trestním řízení, přístavním a obchodním orgánům a dalším lodím.

Vláda také vytváří falešné registrace lodí, aby "vyprala nebo skryla" skutečnou identitu svých lodí, aby se vyhnula sankcím.

Severokorejské lodě jsou navíc fyzicky upravovány v loděnicích, často v Číně, kde zůstávají celé měsíce.

Severní Korea například nedávno upravila dvě lodě (Tomi Haru a Toyo Haru) v čínských loděnicích, aby s nimi mohla obchodovat, aniž by vzbudila podezření, zjevně s pomocí neseverokorejských firem.

Lodě vlastnilo a spravovalo několik krycích společností, jejichž řediteli byli čínští státní příslušníci a které byly registrovány v Hongkongu a na Seychelách. Poté, co byly nějakou dobu využívány k podezřelému obchodu, byly později na začátku roku 2022 oficiálně "získány" severokorejskou vládou.

Obchodování pod širým nebem

Severní Korea se také cítí stále pohodlněji, pokud jde o to spolupracovat se skupinou zemí (zejména s Ruskem a Čínou), které s největší pravděpodobností nebudou vynucovat sankce.

Například se již nezapojuje do spletitých námořních obchodních tras, aby zamaskovala své transakce. Podle zpráv skupiny expertů řada lodí spojených se Severní Koreou pouze pluje po přímé trase mezi Severní Koreou a Čínou, bez dalších zastávek.

Makléři jednající jménem Severní Koreje (zejména ti v Číně) často bez problémů obchodují se zbožím pro režim.

A mnohé severokorejské transakce, zejména ty, které se týkají ropy, se uskutečňují formou převodů z lodi na loď ve vodách kolem severovýchodní Asie. Tím se zmírňuje potřeba, aby lodě napojené na Severní Koreu využívaly zahraniční přístavy, což sankce OSN zakazují.

Zatímco většina transferů se uskutečňuje v severokorejských teritoriálních vodách, panel expertů OSN informoval o shlucích transferů hluboko uvnitř výlučné ekonomické zóny Číny u jejího východního pobřeží. To opět naznačuje, že Severokorejci se nezajímají o odhalení.

Severokorejské zbraně na Ukrajině, v Africe a na Blízkém východě

Severní Korea využila tohoto polevení ve vymáhání sankcí k tomu, aby zvýšila vývoz zbraní a upevnila své aliance, zejména s Ruskem.

Po návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una v Rusku v září 2023 země do února 2024 nelegálně přepravila do Ruska po moři a železnici přibližně 6 700 kontejnerů (naložených třemi miliony dělostřeleckých granátů), uvedla jihokorejská rozvědka. Zvýšila také svou tovární produkci, aby zajistila nové dodávky do Ruska.

Rusko od té doby při svých útocích na Ukrajinu použilo řadu severokorejských balistických raket krátkého doletu. Komponenty raket naznačují, že dorazily prostřednictvím rozsáhlého dovozního programu zprostředkovaného Severní Koreou.

Na začátku roku 2024 zkoumala nevládní organizace Conflict Armament Research zbytky severokorejské rakety v ukrajinském Charkově a objevila 290 součástí, které údajně pocházely od 26 společností v osmi zemích.

Tři čtvrtiny těchto komponentů pocházely ze Spojených států. Komponenty byly pravděpodobně prodány společnostem ve třetích zemích, které jednaly jménem severokorejských kupujících, a poté byly vyvezeny do Severní Koreje.

Konec vynucování zákazu severokorejského exportu nyní umožní dále rozšiřovat síť odběratelů.

Například zpráva skupiny odborníků z roku 2024 zaznamenala setkání zástupců společnosti KOMID (hlavního severokorejského prodejce zbraní) a myanmarské společnosti v roce 2022. Uskutečnila se také jednání severokorejského diplomata v Guineji se členy junty v sousedním Mali, aby projednali výstavbu muniční továrny v této zemi v roce 2023.

Znepokojivé je, že Severní Korea se nyní může snažit posílit své vojenské (a potenciálně jaderné) vztahy s Íránem a Sýrií.

Severokorejské zbraně údajně používal Hamás při svých operacích proti Izraeli od října 2023. Ty byly pravděpodobně přepraveny z íránských zásob.

Severní Korea má sice s Íránem dlouhodobé vztahy, ale jakýkoli lepší přístup k Číně a Rusku jako zastávkám pro personál a zboží by zvýšil schopnost země sdílet své vojenské technologie a know-how s Teheránem.

Nicméně skutečnost, že Rusko a Čína stále více zasahují do záležitostí Severní Koreje, nemusí nutně znamenat, že tyto tři země tvoří alianci. Čína je na taková tvrzení citlivá.

Během studené války Severní Korea tradičně stavěla Sovětský svaz a Čínu proti sobě a využívala jejich rivality k tomu, aby z obou vytěžila výhody, aniž by byla plně nucena vstoupit do tábora jedné z nich.

S tím, že tam, kde jsou ruské a čínské zájmy ve vztahu k Severní Koreji v souladu, existuje potenciál pro spolupráci. Všechny tři země mají strategický zájem na minimalizaci amerického vlivu ve východní Asii (a na celém světě). V tom se Severní Korea dokázala spojit se svými přáteli.

Ukončení vykazování sankcí a dohledu nad nimi nyní umožní, aby tyto vztahy vzkvétaly a aby Severní Korea mohla rozvíjet svůj zbrojní průmysl s menšími překážkami.

