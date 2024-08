Ženevské úmluvy: soubor pravidel, na nichž se všichni shodujeme už 75 a 160 let

7. 8. 2024

Tisková zpráva Českého červeného kříže







12.08.2024 uplyne 75 let od přijetí dnes platných Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů. 22. srpna to bude 160 let od schválení nejstaršího znění. Tyto smlouvy garantují i za hrůz ozbrojeného konfliktu prostor pro lidskost – chrání před největším utrpení ty, kdo v konfliktu nebojují nebo již nebojují. Jeden soubor pravidel, na nichž se všichni shodujeme už 75 a 160 let.